"Nữ hoàng Wushu" Dương Thúy Vi: 33 tuổi xinh đẹp, toả sáng rực rỡ qua 5 kỳ ASIAD

Hành trình bền bỉ với 5 kỳ ASIAD của nữ hoàng wushu Dương Thuý Vi.

Trong lịch sử thể thao Việt Nam, hiếm có vận động viên nào duy trì được đỉnh cao phong độ và bản lĩnh thi đấu kiên cường suốt hơn một thập kỷ như "nữ hoàng Wushu" Dương Thúy Vi. Từng mang về không biết bao nhiêu tấm huy chương vàng danh giá từ SEA Games, ASIAD cho đến các giải vô địch thế giới, Thúy Vi không chỉ là biểu tượng của tài năng mà còn là hình mẫu của sự bền bỉ, tính kỷ luật và tinh thần thượng võ. Mỗi lần bước ra thảm đấu, cô gái nhỏ nhắn này lại mang theo sự uyển chuyển, sắc bén và một khí chất kiêu hãnh rất riêng, làm say đắm biết bao người hâm mộ võ thuật nước nhà.

Thuý Vi vẫn bền bì thi đấu qua 4 kỳ ASIAD (Ảnh: Vi Vi)

Bước vào kỳ ASIAD thứ 5 trong sự nghiệp ở tuổi 33, Dương Thúy Vi phải đối mặt với muôn vàn thử thách khắc nghiệt. Trong bộ môn Taolu – nơi vốn đòi hỏi sự dẻo dai, tốc độ và sức bật phi thường của tuổi trẻ, việc duy trì phong độ đỉnh cao ở độ tuổi ngoài 30 là một hành trình vượt giới hạn. Đối thủ của Thuý Vi tại ASIAD 2026 là những tài năng trẻ đang ở độ chín sự nghiệp của châu lục, đặc biệt là các VĐV rất mạnh đến từ Trung Quốc hay nước chủ nhà Nhật Bản. Dù chịu nhiều sức ép về thể lực lẫn thời gian thi đấu kéo dài, ở Thúy Vi vẫn toát lên sự bình thản đến lạ kỳ, một sự chuẩn bị chu đáo cùng bản lĩnh thép của một ngôi sao đã kinh qua hàng trăm trận đánh lớn nhỏ.

Trong vòng thi chung kết, cuộc cạnh tranh ở nội dung kết hợp Kiếm thuật và Thương thuật nữ diễn ra nghẹt thở từng khoảnh khắc. Áp lực đè nặng khi Thúy Vi bốc thăm thi đấu ở lượt thứ hai ngay từ buổi sáng – một vị trí vốn chịu nhiều bất lợi về mặt tâm lý và cách chấm điểm. Ở phần thi Kiếm thuật, cô đạt 9.703 điểm, tạm thời vươn lên đứng thứ ba đồng điểm với đối thủ đến từ Indonesia. Đến phần thi Thương thuật buổi chiều, trong bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng, Thúy Vi thực hiện bài thi xuất sắc với từng đường thương dứt khoát, thần thái uy nghi và đạt 9.710 điểm. Bằng sự ổn định tuyệt đối, cô đã vượt qua đối thủ trực tiếp để cầm chắc tấm Huy chương Đồng quý giá về cho đoàn thể thao Việt Nam ở kỳ ASIAD 2026.

Thuý Vi vẫn tự tin thi đấu ở tuổi 33 (Ảnh: Vi Vi)

Đằng sau tấm huy chương mang sắc màu lịch sử ấy là cả một nghệ thuật làm chủ tâm lý của một ngôi sao làng wushu Việt Nam. Thúy Vi chia sẻ rằng áp lực tại giải đấu vô cùng lớn, nhất là khi phải chờ đợi trong nhà thi đấu suốt nhiều ngày liền. Thay vì để sự hồi hộp chi phối, cô chọn cách đưa bản thân về trạng thái cân bằng nhất. Cô không thay đổi nhịp sinh hoạt thường ngày, vẫn duy trì thói quen đi dạo nhẹ nhàng, thả lỏng tinh thần và coi mỗi lượt bước ra thảm đấu lớn chỉ giống như một buổi tập luyện thuần thục. Tinh thần "bình thản trước giông bão" ấy chính là chìa khóa giúp cô vượt qua rào cản tâm lý để tỏa sáng rực rỡ.

Đây cũng là lần thứ 4 Thúy Vi bước lên bục huy chương ASIAD. Cô từng giành huy chương vàng tại Incheon 2014, sau đó có huy chương bạc ở Jakarta 2018 và Hàng Châu 2023. Thành tích tại Aichi-Nagoya tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của nữ võ sĩ sau 16 năm kể từ lần đầu dự ASIAD tại Quảng Châu 2010 (lần đầu không giành huy chương).

Ít ai biết rằng, Dương Thúy Vi từng có ý định giã biệt sự nghiệp đỉnh cao từ nhiều năm trước. Nhưng việc cô quyết định thi đấu trọn vẹn đến kỳ ASIAD thứ 5, bởi đó là tâm huyết mà cô dành cho thể thao nước nhà. Cô lựa chọn tiếp tục cống hiến không phải vì hào quang cá nhân, mà là để tiếp thêm ngọn lửa tự tin, làm điểm tựa tinh thần và dìu dắt các lứa đàn em wushu Việt Nam vững bước trên đấu trường quốc tế. Hành trình của Dương Thúy Vi nằm ở sự kiên trì vượt lên chính mình và di sản mà cô truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ của thể thao Việt Nam.