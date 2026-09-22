Xuất sắc: Karate Việt Nam giành huy chương Vàng tại ASIAD 2026

Đội tuyển Kata đồng đội nữ bảo vệ thành công ngôi vương HCV ASIAD 2026.

Chiều ngày 22/9, tại Nhà thi đấu Toyohashi Gymnasium (Nhật Bản), đội tuyển Karate Việt Nam đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) sau chiến thắng áp đảo 5-0 trước đối thủ Iran ở chung kết nội dung kata đồng đội nữ.

Bước vào giải đấu với tư cách nhà đương kim vô địch, bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đã thể hiện phong độ hủy diệt xuyên suốt hành trình. Sau khi nhẹ nhàng vượt qua Nepal ở tứ kết và đè bẹp Đài Loan với tỷ số 5-0 tại bán kết, các võ sĩ Việt Nam bước vào trận tranh HCV với tâm thế vô cùng tự tin.

Trong phần thi quyết định, bộ ba Việt Nam đã trình diễn bài quyền phân thế (Bunkai) đầy sống động, uy lực và đạt độ đồng điệu tuyệt đối trong từng nhịp thở. Màn biểu diễn mãn nhãn này đã chinh phục hoàn toàn 5 giám khảo chuyên môn, giúp Việt Nam đạt tổng điểm 42.7 (lần lượt là 8.8, 8.2, 8.8, 8.3 và 8.6), vượt trội so với tổng điểm 40.6 của đội tuyển Iran (8.4, 7.9, 8.4, 7.6 và 8.3). Khoảnh khắc bài quyền khép lại, cả nhà thi đấu Toyohashi bùng nổ trong những tràng pháo tay tán thưởng nhiệt thành từ đông đảo khán giả Nhật Bản, quê hương của môn võ Karate.

Karate Việt Nam giành huy chương Vàng tại ASIAD 2026 (Ảnh: Bùi Lượng)

(Ảnh: Bùi Lượng)

Thắng lợi này ghi dấu sự kết hợp giữa bản lĩnh kinh nghiệm và sức trẻ. Nguyễn Ngọc Trâm tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột khi có lần thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh châu Á (sau HCV ASIAD 19), sánh vai cùng Hoàng Thị Thu Uyên - người đồng đội từng cùng cô lên ngôi tại SEA Games 33 và Bùi Ngọc Nhi, nhân tố trẻ tỏa sáng rực rỡ ngay trong lần đầu tham dự đại hội.

Tấm "HCV mở hàng" quý giá của Karate không chỉ giúp đội tuyển Kata đồng đội nữ bảo vệ thành công ngôi vương châu lục, mà còn tạo động lực tinh thần vô cùng to lớn cho toàn bộ Đoàn thể thao Việt Nam trong những ngày tranh tài tiếp theo tại ASIAD 2026.