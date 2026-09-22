Hotgirl bắn súng Việt Nam vào chung kết ASIAD nhưng bị hủy kết quả, mất vé vào tay chủ nhà Nhật Bản

Đội VĐV Việt Nam cuối cũng không được tính kết quả xếp hạng ở vòng loại.

Tại vòng loại nội dung súng trường hỗn hợp ASIAD 2026 vào sáng nay (22/9), hai VĐV Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang đạt 631,7 điểm. Kết quả này ban đầu giúp đôi xạ thủ Việt Nam vừa vặn lọt top 4 để vào bắn chung kết.

Đôi xạ thủ Việt Nam xếp dưới 3 đội Trung Quốc (638,9 điểm), Ấn Độ (634,5 điểm) và Hàn Quốc (633,2 điểm) và hơn đội xếp hạng 5 là chủ nhà Nhật Bản (631,4 điểm) chỉ 0,3 điểm.

Tuy nhiên sau đó, ban tổ chức bất ngờ thông báo hủy kết quả của đội Việt Nam do trang thiết bị của VĐV không đạt tiêu chuẩn. Dù ban huấn luyện Việt Nam đã nỗ lực khiếu nại nhưng bất thành.

Phí Thanh Thảo phải dừng bước dù ban đầu đã có vé vào chung kết. (Ảnh: Bùi Lượng)

Bảng xếp hạng chung cuộc vòng loại.

Kết quả là đôi VĐV Nhật Bản từ top 5 đã vươn lên top 4 để dự thi trận chung kết. Trong khi đó, Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang bị xóa toàn bộ điểm số, không có thứ tự xếp hạng ở vòng loại.

Trong số 17 đội tham dự, Việt Nam và Iran là 2 đội không được tính điểm. Đây là kết quả đáng tiếc với Phí Thanh Thảo và Nguyễn Tâm Quang, khi cả hai hụt mất cơ hội vào tranh huy chương vàng ASIAD 2026.