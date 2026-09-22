NARAKA: Bladepoint hợp tác MASEW và KIMLONG ra mắt ca khúc cổ vũ Đội tuyển Quốc gia tại ASIAD 20

Bài hát chủ đề "Vươn Tới Vinh Quang" đã chính thức ra mắt vào ngày 19.09, được NARAKA: Bladepoint Việt Nam hợp tác các nghệ sĩ MASEW và KIMLONG, với mong muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các vận động viên Việt Nam thi đấu ASIAD 20.





Trước thềm Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), đội ngũ NARAKA: Bladepoint Việt Nam đã giới thiệu ca khúc "Vươn Tới Vinh Quang", sáng tác bởi nhà sản xuất âm nhạc MASEW với phần thể hiện của ca sĩ KIMLONG. Đây chính là món quà tinh thần dành riêng cho Đội tuyển Quốc gia NARAKA: Bladepoint Việt Nam, với mong muốn lớn nhất là tiếp thêm động lực, tinh thần cho các vận động viên, hướng tới thành tích cao ở kỳ ASIAD sắp tới.

Bài hát "Vươn Tới Vinh Quang" đánh dấu lần thứ hai nhà sản xuất MASEW sáng tác một ca khúc dành cho NARAKA: Bladepoint, khi anh đồng thời là Đại Sứ trong chiến dịch đồng hành Đội tuyển Quốc gia Việt Nam thi đấu tại ASIAD 20. Cộng thêm sự thể hiện đến từ ca sĩ KIMLONG, giọng hát sở hữu năng lượng mạnh mẽ, giàu nội lực, sản phẩm âm nhạc này cho thấy rõ tinh thần cổ động với giai điệu hào hùng, khơi dậy tinh thần chiến đấu của các vận động viên tranh tài tại ASIAD.

Góp mặt trong MV không chỉ có hai nghệ sĩ MASEW, KIMLONG mà còn có đầy đủ huấn luyện viên, tập thể vận động viên của Đội tuyển Quốc gia NARAKA: Bladepoint Việt Nam và một số gương mặt streamer phổ biến trong cộng đồng. Tất cả đều góp phần làm nên mạch câu chuyện của ca khúc, đặt trong những bối cảnh đậm đà bản sắc Việt Nam. Trên trang Fanpage của mình, ca sĩ KIMLONG cũng chia sẻ anh rất vui và tự hào khi được góp giọng trong một ca khúc tiếp lửa cho các chiến binh Việt Nam trên hành trình săn Vàng tại ASIAD 20.

Người hâm mộ nước nhà có thể thưởng thức bài hát chủ đề mới "Vươn Tới Vinh Quang" ở các kênh truyền thông chính thức của NARAKA: Bladepoint Việt Nam, hoặc theo dõi ngay ca khúc tại địa chỉ này .

Đồng thời, đội ngũ vận hành trò chơi cũng tổ chức sự kiện Online mang tên "Tiếp Lửa ASIAD 20", giúp cộng đồng game thủ có thể bày tỏ sự ủng hộ của mình, hòa chung nhịp đập cùng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trên hành trình vươn tới vinh quang ASIAD 20. Người tham dự chỉ cần dự đoán kết quả, gửi lời chúc tiếp sức cho các vận động viên và tích điểm quy đổi những phần quà giới hạn giá trị, từ ngày 18.09 cho tới 01.10. Đặc biệt hơn, bộ quà tặng hoàn toàn mới cũng đã được ra mắt nhân dịp chiến dịch ASIAD lần này, với tên gọi "The Glory Challenger" đang sẵn sàng tìm kiếm những chủ nhân xứng đáng.

NARAKA: Bladepoint sẽ là bộ môn vinh dự mở màn hành trình chinh phục Huy chương ASIAD 20 của Thể thao Điện tử (Esports) Việt Nam. Với nền tảng là tựa game thuộc thể loại sinh tồn theo phong cách đối kháng cận chiến được VNGGames phát hành từ tháng 12.2025, đây là một trong bốn nội dung thi đấu trọng điểm của Esports nước nhà tại ASIAD lần này, bên cạnh Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile - phiên bản Asian Games và Identity V - phiên bản Asian Games.

Tại ASIAD 20, bộ môn NARAKA: Bladepoint sẽ thi đấu trong hai ngày 23.09 (Vòng Bảng) và 24.09 (Vòng Loại Trực Tiếp) tại Aichi Sky Expo, Nhật Bản, với sự tham gia của 8 Đội tuyển, bao gồm:

- Bảng A: Trung Quốc - Indonesia - Thái Lan - Malaysia

- Bảng B: Việt Nam - Philippines - Hồng Kông (Trung Quốc) - Đài Bắc Trung Hoa

Tại Vòng Bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức Vòng tròn tính điểm một lượt BO3, mỗi đội gặp các đội còn lại trong bảng 1 lần. Các đội sau đó được xếp hạng dựa trên số trận thắng. Hai đại diện mạnh nhất mỗi bảng sẽ tiến vào Vòng loại trực tiếp. Tại đây, đội nhất bảng A sẽ đối đầu với đội nhì bảng B, đội nhất bảng B sẽ đối đầu với đội nhì Bảng A theo thể thức BO5. Hai đội giành chiến thắng sẽ tiến vào trận chung kết tranh Huy chương Vàng.

Với thành tích 4 trận toàn thắng ở vòng loại, người hâm mộ có cơ sở để kỳ vọng Đội tuyển Quốc gia NARAKA: Bladepoint Việt Nam tiếp tục tạo nên dấu ấn khi bước vào ASIAD 20. Với lực lượng các vận động viên giàu kinh nghiệm chinh chiến và thường tranh tài ở các giải chuyên nghiệp, bộ môn NARAKA: Bladepoint hứa hẹn có thể đóng góp vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam. Thành phần ban huấn luyện và vận động viên Đội tuyển Quốc gia NARAKA: Bladepoint Việt Nam tham dự ASIAD gồm:

- HLV Đỗ Trọng Nghĩa

- VĐV Lại Nguyễn Anh Khoa

- VĐV Diệp Chí Hiếu

- VĐV Trần Công Tình

- VĐV Hồng Phát

- VĐV Văn Phúc An Khang

ASIAD 20 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19.09 đến 04.10.2026, quy tụ lực lượng vận động viên hàng đầu châu lục. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 với quyết tâm thi đấu đạt thành tích tốt nhất ở các môn thế mạnh, hướng tới mục tiêu thiết lập những cột mốc lịch sử mới, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tự tin, hội nhập và phát triển.

Lưu ý: Game dành cho lứa tuổi 18+