Quang Hải bày tỏ nguyện vọng từ giã đội tuyển Việt Nam

Quang Hải xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam, không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Ngay trong ngày đầu tiên đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cùng Ban huấn luyện đã phải nhận một thông tin không vui khi Quang Hải gặp chấn thương và không góp mặt trong hành trình chinh phục FIFA ASEAN Cup. Đồng thời, Quang Hải cũng bày tỏ nguyện vọng từ giã đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải có ý định từ giã đội tuyển Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Nếu Quang Hải quyết định dừng lại, điều này khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Ở tuổi 29, anh vẫn đang ở độ chín của sự nghiệp và hoàn toàn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao trong vòng 3 đến 4 năm tới.

Dù chưa đưa ra phát ngôn chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng tiền vệ này đã phải chịu áp lực nặng nề từ những chỉ trích khắt khe, thậm chí mang tính ác ý từ một bộ phận dư luận sau các giải đấu gần đây, dù màn trình diễn cá nhân của anh vẫn được giới chuyên môn đánh giá tích cực. Ở một góc độ khác, lý do thể lực cũng có thể là nguyên nhân khiến Quang Hải đưa ra lựa chọn này. Với vai trò thủ quân tại CLB CAHN, anh đang phải gánh vác mật độ thi đấu tương đối dày đặc trên nhiều mặt trận từ quốc nội đến khu vực và châu lục.

Sự vắng mặt của Quang Hải chắc chắn là tổn thất lớn đối với tuyển Việt Nam. Trong suốt nhiều năm qua, anh không chỉ là nhân tố đột biến trên sân mà còn là điểm tựa tinh thần, dẫn dắt các cầu thủ trẻ như Đình Bắc hay Khuất Văn Khang. Nhìn lại sự nghiệp quốc tế, tiền vệ mang áo số 19 đã gặt hái trọn bộ danh hiệu cao quý cùng bóng đá Việt Nam, nổi bật với Quả bóng vàng 2018 cùng nhiều chức vô địch khu vực.

Hiện tại, HLV Kim Sang-sik vẫn đang tích cực vận động và thuyết phục Quang Hải thay đổi ý định.