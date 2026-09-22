Ai thay thế Quang Hải ở đội tuyển Việt Nam?

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. HLV trưởng Kim Sang Sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa của Becamex TP.HCM.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể cùng Đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do gặp chấn thương ở cổ chân trái. Để kiện toàn lực lượng cho tuyến giữa, HLV trưởng Kim Sang Sik đã quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa.

Dù vừa hoàn thành hành trình cùng Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Championship 2026, chấn thương cổ chân trái bất ngờ đã khiến Quang Hải phải làm khán giả tại giải đấu tiếp theo. Sự vắng mặt của ngôi sao sinh năm 1997 là tổn thất không nhỏ với ban huấn luyện, bởi anh luôn giữ vai trò trụ cột trong lối chơi cũng như khả năng tạo đột biến của đội bóng. Quang Hải đã có trao đổi với HLV Kim Sang-sik về vấn đề chấn thương và xin rút khỏi đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, theo nhiều nguồn tin Quang Hải cũng đang có nguyện vọng từ giã đội tuyển Việt Nam vào tháng 11.

Minh Khoa được triệu tập bổ sung (Ảnh: VFF)

Để lấp khoảng trống nhân sự ở khu vực trung tuyến, HLV Kim Sang Sik đã trao cơ hội cho Võ Hoàng Minh Khoa. Tiền vệ sinh năm 2001 từng cùng U23 Việt Nam vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2023, tham dự VCK U23 châu Á 2024 tại Qatar và từng ghi dấu ấn khi đá chính trong chiến thắng 5-0 của ĐTQG trước Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027. Việc bổ sung Minh Khoa được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa của Đội tuyển Việt Nam duy trì sự chủ động và có thêm phương án xoay tua nhân sự.

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 23/9 để bắt đầu chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung), trước khi lần lượt chạm trán Thái Lan vào ngày 29/9 và Pakistan vào ngày 2/10.