Thua Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn nhận tin vui từ đội Đông Nam Á để vào tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan trong trận đấu cuối bảng C nội dung bóng đá nam ASIAD 2026.

Với tâm thế chỉ cần hòa sẽ có vé vào tứ kết, nhưng U23 Việt Nam nhập cuộc không tốt và sớm phải nhận bàn thua.

Ngay phút thứ 3, Urinboev có cơ hội đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình nhưng dứt điểm vọt xà. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, tiền đạo Uzbekistan đã không bỏ lỡ cơ hội, mở tỉ số 1-0.

U23 Uzbekistan sớm dẫn trước chỉ sau 5 phút thi đấu.

Sau bàn thua, đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ đối thủ. Dù vậy, U23 Việt Nam cũng tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 12, Ngọc Mỹ rồi Lê Phát lần lượt dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thể đánh bại thủ môn Uzbekistan. Hai phút sau, Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Đến phút 21, U23 Việt Nam nhận tin vui từ trận đấu cùng giờ khi U23 Philippines dẫn U23 Kuwait 1-0. Nếu kết quả này được giữ nguyên, U23 Việt Nam vẫn giành vé vào tứ kết.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam tiếp tục gặp tổn thất về nhân sự. Phút 29, Xuân Bắc phải rời sân bằng cáng sau một tình huống chấn thương và phải nhường chỗ cho Quang Vinh.

U23 Việt Nam vất vả phòng ngự trước sức ép của đối phương.

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục điều chỉnh khi đưa Quốc Việt và Phi Hoàng vào sân thay Đình Long Vũ và Lê Phát. U23 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không tạo được sức ép đủ lớn.

Phút 53, Quốc Việt có cơ hội dứt điểm trước vòng cấm nhưng cú sút quá nhẹ và không thể gây khó khăn cho thủ môn Uzbekistan. Đến phút 58, U23 Việt Nam một lần nữa thoát thua khi Urinboev dứt điểm ra ngoài trong tình huống Uzbekistan tổ chức phản công với thế 3 đánh 2.

Nhưng những nỗ lực của U23 Việt Nam không thể ngăn U23 Uzbekistan gia tăng cách biệt. Phút 67, Ibraimov ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 với pha xử lý cá nhân đẳng cấp. Cùng thời điểm, U23 Kuwait cũng gỡ hòa 1-1 trước U23 Philippines, khiến tình thế của U23 Việt Nam trở nên khó khăn hơn.

U23 Việt Nam cuối cùng vẫn có vé vào tứ kết.

Trong những phút cuối, U23 Việt Nam chủ động gia cố hàng thủ và cố gắng hạn chế thêm bàn thua. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ cũng không thể tìm được bàn rút ngắn tỷ số.

Chung cuộc, U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 0-2. Nhưng may thay ở trận đấu cùng giờ, U23 Philippines đã xuất sắc đánh bại U23 Kuwait 2-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam xếp nhì bảng C với 4 điểm và gặp đối nhất bảng D tại tứ kết (Hàn Quốc hoặc Ả Rập Xê Út).

Trong khi đó, U23 Uzbekistan nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối. U23 Philippines thắng 1, thua 2, giành 3 điểm và xếp thứ 3, còn U23 Kuwait đứng cuối bảng với 1 điểm.

Cục diện chung cuộc bảng C.

Tỉ số: U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ

U23 Uzbekistan: Samandar Muratbaev, Khamidov, Murtazaev, Rizakulov, Khushvaktov, Karimov, Abdunazarov, Jumaev, Tulkunbekov, Saidov, Urinboev

Bàn thắng: Urinboev 5', Ibraimov 67'