Lý Hoàng Nam ký hợp đồng trọn đời với Kamito

Tay vợt hàng đầu Việt Nam vừa công bố bản hợp đồng tài trợ trọn đời với Kamito sau 18 tháng đồng hành.

Ngày 23/9, Kamito công bố ký hợp đồng trọn đời với Lý Hoàng Nam. Theo công bố này, cựu tay vợt tennis số một Việt Nam trở thành VĐV pickleball đầu tiên trong nước nhận hợp đồng tài trợ trọn đời.

Tháng 3/2025, Lý Hoàng Nam trở thành đại sứ của Kamito, cũng trong thời điểm anh tạm dừng thi đấu tennis chuyên nghiệp để tập trung cho pickleball. Từ đó, Hoàng Nam tham gia vào quá trình phát triển dòng vợt riêng và được lựa chọn làm đội trưởng Kamito Global Team.

Trong thể thao, "lifetime contract" thường được hiểu là thỏa thuận tài trợ kéo dài xuyên suốt sự nghiệp và có thể tiếp tục sau khi VĐV giải nghệ. Ngoài việc sử dụng sản phẩm khi thi đấu, VĐV có thể tham gia quảng bá, phát triển những dòng sản phẩm mang dấu ấn cá nhân hoặc đảm nhận vai trò đại diện lâu dài cho thương hiệu.

Dù được gọi là hợp đồng trọn đời, điều đó không đồng nghĩa hai bên bị ràng buộc trong mọi hoàn cảnh. Các thỏa thuận dạng này vẫn thường có quy định về phạm vi độc quyền, quyền sử dụng hình ảnh, nghĩa vụ quảng bá và những trường hợp được phép chấm dứt hợp tác.

Trên thế giới, hợp đồng tài trợ trọn đời chỉ được trao cho một nhóm nhỏ ngôi sao thể thao. LeBron James ký thỏa thuận dạng này với Nike năm 2015 sau hơn một thập kỷ đồng hành. Cristiano Ronaldo có hợp đồng dài hạn với Nike từ năm 2016, còn Lionel Messi ký hợp đồng trọn đời với Adidas vào năm 2017.

So với các thương vụ nổi tiếng trên thế giới, quá trình từ khi bắt đầu hợp tác đến lúc ký hợp đồng trọn đời của Lý Hoàng Nam diễn ra khá nhanh. Trong khoảng thời gian này, anh giành nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế, đồng thời trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của pickleball Việt Nam.

Giá trị tài chính, phạm vi độc quyền cùng những điều khoản cụ thể trong hợp đồng giữa Lý Hoàng Nam và Kamito hiện chưa được công bố. Vì thế, chưa thể khẳng định tay vợt này sẽ nhận được những quyền lợi gì. Trước mắt, bản hợp đồng cho thấy hai bên muốn xây dựng mối quan hệ vượt ra ngoài một thỏa thuận đại sứ có thời hạn thông thường.

Việc một VĐV pickleball Việt Nam nhận hợp đồng tài trợ trọn đời cũng phản ánh sức hút thương mại đang tăng nhanh của môn thể thao này.