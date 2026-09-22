Pickleball cuối tuần này: Giải Open toàn top đầu Việt Nam Quang Dương, Hoàng Nam, Linh Giang, Robert Huy...

Yoshi Open 2026 trở thành tâm điểm của pickleball Việt Nam cuối tuần này khi quy tụ hàng loạt tay vợt nổi bật ở nội dung đôi Open.

Giải đấu diễn ra trong hai ngày 26–27/9 tại Bắc Ninh. Trong số 6 nội dung được tổ chức, đôi nam Open vào ngày 27/9 nhận được nhiều sự chú ý nhất nhờ danh sách VĐV chất lượng cùng quỹ thưởng lên tới 100 triệu đồng.

Quang Dương tiếp tục sát cánh cùng em trai Bảo Dương. Đây là một trong những cặp đôi mạnh và được quan tâm nhất hiện nay. Tốc độ, khả năng tấn công của Quang Dương kết hợp với sự tiến bộ của Bảo Dương đã giúp hai anh em giành nhiều thành tích đáng chú ý tại các giải trong nước.

Lý Hoàng Nam cũng xác nhận tham dự, dù đồng đội của anh tại Yoshi Open vẫn chưa được công bố. Khả năng cao sau khi rời Zorba X, tay vợt sinh năm 1997 này sẽ đứng cùng với 1 trong các thành viên của Kamito.

Trịnh Linh Giang lần này sẽ đứng cùng Robert Huy. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Linh Giang và lối chơi sáng tạo của Robert Huy tạo nên một cặp đấu đáng chú ý trong cuộc đua vô địch.

Một số cặp đôi đã xác nhận khác gồm Mikar Fisher – Đắc Tiến, Đạt "trố" - Hoài Anh. Ngoài ra còn rất nhiều tay vợt xác nhận tham gia nhưng chưa công bố partner như Xuân Đức, Xuân Vũ, Nhật Minh, Hoàng "con"...

Với Quang Dương, Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Robert Huy cùng hàng loạt tay vợt nổi bật góp mặt, Yoshi Open chắc chắn là giải đấu đáng xem nhất của pickleball Việt Nam cuối tuần này.