Paparazzi tóm cảnh thánh meme Haaland bước xuống từ máy bay, bạn gái bế con lặng lẽ ở phía sau

Khoảnh khắc Haaland cùng bạn gái và con gây chú ý.

Ở tuổi 25, Erling Haaland đã khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới với chiều cao 1,95m ấn tượng, phong độ ghi bàn hủy diệt cùng mái tóc vàng đặc trưng. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh bùng nổ và gai góc trên thảm cỏ xanh, cuộc sống riêng tư của chân sút thuộc biên chế Manchester City lại vô cùng êm đềm và giản dị bên người bạn đời Isabel Haugseng Johansen.

Mới đây khoảnh khắc Haaland cùng người bạn gái và con trai xuất hiện qua ống kinh truyền thông gây chú ý. Cả hai cùng bước xuống từ chuyên cơ trở về tuyển Na Uy để tiền đạo này hội quân với đội tuyển quốc gia dịp FIFA Days tháng 9.

Hình ảnh gia đình Haaland mới đây gây chú ý

Chuyện tình của Haaland và bạn gái thanh mai trúc mã

Mối duyên của cặp đôi bắt đầu từ rất lâu trước khi những kỷ lục và ánh hào quang danh vọng xuất hiện. Cả hai cùng sinh ra và lớn lên tại Bryne, một thị trấn nhỏ tĩnh lặng ở phía tây nam Na Uy. Thời thơ ấu, Haaland và Isabel từng tập luyện chung dưới màu áo một câu lạc bộ bóng đá địa phương. Trong khi Haaland từng bước vươn mình trở thành siêu sao thế giới, Isabel lại lựa chọn con đường riêng khi chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang.

Mặc dù quen biết từ nhỏ, tin đồn tình cảm giữa hai người chỉ bắt đầu rộ lên vào năm 2021. Haaland từng hóm hỉnh chia sẻ với đài truyền hình quốc gia Na Uy (NRK) rằng chính Isabel là người đã chủ động nhắn tin kết nối với anh qua mạng xã hội: "Cô ấy chơi cùng câu lạc bộ bóng đá với tôi ở Bryne. Vì vậy cô ấy để ý đến tôi chứ tôi không để ý đến cô ấy. Isabel cũng là người chủ động nhắn tin trước".

Haaland cùng bạn gái vào bếp

Tháng 12/2024, tổ ấm của cặp đôi đón thêm thành viên mới khi con trai đầu lòng chào đời. Để bảo vệ quyền riêng tư cho con, Haaland và Isabel giữ kín tuyệt đối tên tuổi cũng như hình ảnh của bé. Chia sẻ về bước ngoặt này, tiền đạo người Na Uy thừa nhận thiên chức làm cha đã làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn của anh về cuộc sống lẫn sự nghiệp. Việc trở về nhà bên gia đình giúp anh giải tỏa áp lực, thư giãn tinh thần và thi đấu thăng hoa hơn trên sân cỏ.

Hiện tại, bên cạnh vai trò làm mẹ, Isabel cũng xây dựng sự nghiệp riêng với tư cách người ảnh hưởng trong mảng thời trang và là đại sứ cho hãng trang sức Na Uy Juveler Langaard. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho bạn trai trong các trận đấu lớn.

Rời xa sân cỏ và ống kính truyền thông, cuộc sống thường nhật của Haaland diễn ra đơn sơ như bao người đàn ông bình thường khác. Anh có sở thích tự tay vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho gia đình với sự hỗ trợ của Isabel, trước khi cả hai cùng thư giãn bằng những trò chơi điện tử yêu thích. Cuộc sống kín tiếng, không scandal và đầy ấm áp của Haaland cùng Isabel chính là điểm tựa vững chắc giúp chân sút người Na Uy duy trì phong độ đỉnh cao trên hành trình chinh phục những cột mốc mới.