Haaland lại tạo "meme" mới gây sốt, tự giật mình bởi chính chính

Khoảnh khắc bên ngoài sân cỏ thú vị của Haaland.

Sự kết hợp giữa tiền đạo Erling Haaland và YouTuber hàng đầu thế giới MrBeast (Jimmy Donaldson) đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Mới đây, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City đã chia sẻ khoảnh khắc hợp tác cùng MrBeast thông qua màn tái hiện lại một đoạn video meme do AI tạo ra từng gây sốt khắp các nền tảng mạng xã hội.

Nguồn gốc của trào lưu này xuất phát từ một đoạn video AI lan truyền mạnh mẽ trong thời gian diễn ra World Cup 2026. Trong sản phẩm gốc, nhân vật chính là diễn viên hài Trung Quốc Jin Long ngồi trong quán cà phê và bất ngờ giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy chính mình trong gương. Người dùng internet sau đó đã dùng công nghệ ghép mặt Haaland cùng chiếc áo đấu của đội tuyển Na Uy vào khuôn mặt của Jin Long để tạo nên khoảnh khắc vô cùng hài hước.

Trong bản tái hiện đời thực vừa đăng tải trên Instagram, Haaland cùng MrBeast ngồi ăn mì cạnh một tấm gương lớn. Tiền đạo 26 tuổi quay sang nhìn gương và diễn lại trọn vẹn biểu cảm hoảng sợ khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Đoạn video nhanh chóng nhận được lượt tương tác khủng khi MrBeast đính kèm dòng chú thích "Bữa ăn đáng sợ nhất đời tôi". Bên cạnh đó, Haaland cũng đăng tải bức ảnh chụp chung cùng YouTuber nổi tiếng kèm dòng trạng thái "2 YouTubers", ngầm thông báo về việc anh sẽ xuất hiện trong một sản phẩm video quy mô lớn tiếp theo trên kênh của MrBeast.

Khoảnh khắc thú vị của Haaland

Mặc dù được biết đến rộng rãi với vai trò là một trong những trung phong xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Haaland cũng đang phát triển kênh YouTube cá nhân với khoảng 4,5 triệu người đăng ký, đây là nơi anh chia sẻ về đời sống sinh hoạt và tập luyện của một cầu thủ chuyên nghiệp. Việc hợp tác với MrBeast – người sở hữu kênh YouTube lớn nhất thế giới với hơn 517 triệu người theo dõi và khối tài sản ước tính khoảng 2,6 tỷ USD hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm giải trí bùng nổ. Sau khoảnh khắc thư giãn này, chân sút người Na Uy đã hội quân cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho chuỗi trận đấu quan trọng tại UEFA Nations League.