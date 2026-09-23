Việt Nam có 3 tay vợt tham dự PPA Tour tại Mỹ

3 tay vợt Việt Nam Minh Quân, Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần tham dự PPA Tour.

Pickleball Việt Nam vừa ghi nhận một cột mốc mới khi bộ ba vận động viên Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần chính thức góp mặt tại PPA Las Vegas Open 1000. Đây là giải đấu danh giá thuộc hệ thống Carvana PPA Tour – nơi quy tụ những tay vợt kiệt xuất nhất của môn Pickleball trên phạm vi toàn cầu. Sự xuất hiện của ba gương mặt ưu tú này đánh dấu lần đầu tiên Pickleball Việt Nam có đại diện trực tiếp bước ra thảm đấu PPA ngay tại Mỹ, mở ra một chương mới cho sự phát triển của bộ môn này trên bản đồ quốc tế.

Bộ 3 VĐV Việt Nam tham dự PPA Tour ở Mỹ (Ảnh: CLB Pickleball CAND)

Đến với Las Vegas diễn ra từ 28/9-4/10, các vận động viên Việt Nam đứng trước thử thách vô cùng khi có cơ hội chạm trán cùng hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới như Ben Johns, Anna Leigh Waters, Gabe Tardio, Anna Bright hay Hayden Patriquin. Việc tranh tài trực tiếp với những cái tên đang thống trị làng Pickleball toàn cầu không chỉ là bài kiểm tra gắt gao về mặt chuyên môn, mà còn là bước đệm quý giá giúp các tay vợt Việt Nam tích lũy kinh nghiệm cọ xát ở môi trường đỉnh cao.