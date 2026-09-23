Vào chung kết đôi nam Open ở 6 giải gần nhất, Linh Giang đang duy trì phong độ đáng nể

Trịnh Linh Giang góp mặt trong trận chung kết đôi nam Open tại 6 giải đấu gần nhất. Đáng chú ý, tay vợt sinh năm 1997 tạo nên chuỗi thành tích này khi thi đấu cùng 4 partner khác nhau.

Chuỗi trận chung kết của Trịnh Linh Giang bắt đầu tại Đền Đô Open hồi đầu tháng 5. Đánh cặp cùng Robert Huy, Linh Giang ngược dòng đánh bại Xuân Vũ - Triệu Cầu Lông để giành chức vô địch. Đây là chức vô địch sau một khoảng thời gian dài khao khát danh hiệu.

Ảnh: Pickleballvn

Giữa tháng 6, Linh Giang - Robert Huy tiếp tục tiến đến trận cuối cùng tại Thanh Hóa Open. Cặp đôi thắng set đầu nhưng để Minh Quân - Vinh Hiển lội ngược dòng, qua đó nhận ngôi Á quân.

Chỉ ít ngày sau, Linh Giang bắt cặp cùng Richard Livornese Jr, dù không có nhiều thời gian chuẩn bị cùng partner mới nhưng tay vợt Việt Nam vẫn tiến thẳng vào chung kết đôi nam Pro. Họ chỉ dừng bước trước Quang Dương - Harsh Mehta.

Đến Ninh Bình Open vào tháng 8, Linh Giang tái hợp Robert Huy và một lần nữa giành quyền vào chung kết. Đáng chú ý hơn họ đã loại Minh Quân - Vinh Hiển tại tứ kết giải đấu này. Tuy nhiên, chấn thương của Robert Huy khiến cặp đôi không thể tiếp tục thi đấu trong trận chung kết gặp Lý Hoàng Nam - Nick Khamphi.

Chấn thương của Robert Huy khiến cặp đôi phải bỏ cuộc ở trận chung kết

Chuỗi phong độ của Linh Giang được nối dài tại D-Joy Tour Leg 3 hồi giữa tháng 9. Đứng cạnh Max Manthou, anh vượt qua cặp đương kim vô địch Quang Dương - Harsh Mehta ở bán kết. Trong trận đấu cuối cùng, Linh Giang - Max Manthou để thua Jack Munro - Richard Livornese Jr với tỷ số 8-11, 5-11.

Gần nhất, Linh Giang tái hợp Lý Hoàng Nam tại Khang Hy Open. "Cặp đôi quốc dân" của pickleball Việt Nam đánh bại Robert Huy - Công Danh ở bán kết nhưng chưa thể giành danh hiệu khi để thua Minh Tít - Lê Xuân Đức tại trận chung kết.

Như vậy, ở 6 giải đấu thuộc nhóm Open và Pro gần nhất, Linh Giang đều góp mặt trong trận chung kết đôi nam. Anh đạt thành tích này cùng 4 partner gồm Robert Huy, Richard Livornese Jr, Max Manthou và Lý Hoàng Nam, giành một chức vô địch cùng 5 lần về nhì. Việc liên tục tiến đến trận cuối cùng dù thường xuyên thay đổi partner cho thấy khả năng thích nghi và duy trì sự ổn định của tay vợt sinh năm 1997 ở nội dung đôi nam.

Cuối tuần này, Trịnh Linh Giang sẽ cùng với Robert Huy tham dự Yoshi Open tại Bắc Ninh.