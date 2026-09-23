VĐV dương tính với doping ở ASIAD 2026, bộ trưởng Thái Lan lên tiếng

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Panjaroenworaku đã trả lời về việc VĐV nước này, Pitchamon Opatniputh bị phát hiện dương tính với doping ở ASIAD 2026.

Ngày 21/9, sau khi tay vợt cầu lông Pitchamon Opatniputh có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm tại ASIAD 2026, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Panjaroenworaku cho biết vụ việc đang được xem xét và chờ kết quả mẫu B. Theo giải trình ban đầu của VĐV 19 tuổi, chất bị phát hiện có thể liên quan đến một loại thuốc bôi chống viêm.

Pitchamon Opatniputh bị cấm thi đấu ở ASIAD 2026 sau khi có kết quả dương tính với doping

“Pitchamon đã cùng đội tuyển cầu lông Thái Lan sang đây từ ngày 16/9 và đã được kiểm tra chất cấm. Cho đến khi có kết quả xét nghiệm mới nhất, bước tiếp theo là Pitchamon phải chờ kết quả xét nghiệm mẫu B để có kết luận rõ ràng một lần nữa. Dựa trên thông tin mà Pitchamon giải trình, chúng tôi dự đoán có thể đây là do thiếu hiểu biết và nhiều khả năng liên quan đến thuốc bôi chống viêm”, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Panjaroenworaku phát biểu.

Cơ quan Kiểm tra Doping Quốc tế (ITA), thay mặt Hội đồng Olympic châu Á (OCA), thông báo mẫu xét nghiệm của Pitchamon được lấy ngày 17/9 tại Nagoya (Nhật Bản) có chứa furosemide.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Surasak Panjaroenworaku lên tiếng về trường hợp của Pitchamon Opatniputh

ITA sau đó quyết định đình chỉ tạm thời tay vợt Thái Lan với hiệu lực ngay lập tức. Trong thời gian quá trình xem xét diễn ra, Pitchamon không được thi đấu, tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thuộc ASIAD 2026.

Do đó, cô không thể cùng đội tuyển cầu lông nữ Thái Lan thi đấu trận tứ kết với Trung Quốc ngày 22/9.

Theo Thai PBS, Pitchamon thông báo với Liên đoàn Cầu lông Thái Lan rằng chất bị phát hiện có khả năng xuất phát từ một loại kem chống viêm. Các bên liên quan hiện tiếp tục chờ kết quả xét nghiệm mẫu B để có kết luận cuối cùng.

Theo Main Stand, Pitchamon là tay vợt xếp thứ tư trong đội hình nữ Thái Lan nên sự vắng mặt của cô trước mắt chưa ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thi đấu. Tuy nhiên, nếu một trong ba tay vợt xếp trên gặp vấn đề, đội tuyển sẽ thiếu phương án dự phòng.

Nếu mẫu B tiếp tục cho kết quả dương tính với chất cấm, Pitchamon có thể đối mặt án cấm thi đấu tối đa 2 năm.

Bộ trưởng Surasak Panjaroenworaku cho biết kết quả cuối cùng dự kiến được công bố trong vài ngày tới.

“Dự kiến trong vài ngày tới sẽ có kết luận rõ ràng về toàn bộ kết quả xét nghiệm. Các quy trình liên quan phải được hoàn tất trong thời gian diễn ra ASIAD 2026, sẽ bế mạc vào ngày 4/10. Trong khi đó, đội tuyển cầu lông nữ, do không còn lịch thi đấu cá nhân, dự kiến sẽ trở về Thái Lan vào ngày 25/9”, ông cho biết.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan cũng nhấn mạnh việc kiểm soát chất cấm đã được phổ biến cho các VĐV trước giải.

“Trước khi sang thi đấu, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã có quy định yêu cầu mỗi quốc gia phải cung cấp kiến thức về chất cấm cho các vận động viên. Tôi tin rằng mọi người đều rất thận trọng về vấn đề chất cấm. Tuy nhiên, sau sự việc này, chúng tôi sẽ nhắc nhở các vận động viên phải cẩn trọng hơn nữa trong việc ăn uống và sử dụng thuốc, nhằm ngăn ngừa những sự việc tương tự xảy ra tại ASIAD lần này cũng như trong tương lai”.

Theo kế hoạch, Pitchamon trở về Thái Lan cùng các thành viên đội tuyển cầu lông nữ không còn thi đấu nội dung cá nhân vào ngày 25/9.