Bất ngờ: Linh Giang phải đi tìm partner trên mạng dù giữ chuỗi 6 trận chung kết Pickleball Open gần nhất

Trịnh Linh Giang đang sở hữu chuỗi thành tích ổn định bậc nhất pickleball Việt Nam. Tuy nhiên, ngay trước Yoshi Open 2026, tay vợt này bất ngờ phải đăng bài tìm người đánh cặp dù trước đó đã đăng ký cùng Huy Cầu Lông.

Chiều 23/9 tức là chỉ vài ngày trước Yoshi Open, Trịnh Linh Giang gây chú ý khi đăng story tìm partner, giải đấu diễn ra vào cuối tuần này tại Bắc Ninh. Động thái xuất hiện khá sát ngày tranh tài, trong khi trước đó Linh Giang đã đăng ký đánh cặp cùng Huy Cầu Lông. Hiện chưa rõ lý do vì sao lại có sự thay đổi bất ngờ này.

Theo thống kê từ các giải đấu gần đây, Linh Giang đã góp mặt trong 6 trận chung kết liên tiếp ở các sân chơi Open trong nước. Tay vợt sinh năm 1997 giành 1 chức vô địch và 5 lần về nhì với các partner khác nhau. Huy Cầu Lông là người đồng hành quen thuộc nhất của Linh Giang trong chuỗi giải vừa qua. Cặp đôi từng vô địch Đền Đô Open, sau đó tiếp tục vào chung kết Thanh Hóa Open và Ninh Bình Open. Ở Ninh Bình, họ không thể hoàn thành trận tranh chức vô địch do Huy gặp chấn thương.

Linh Giang đang có chuỗi phong độ rất cao.

Tại Khang Hy Open hôm 19/9, Linh Giang chuyển sang đánh cặp cùng Lý Hoàng Nam. Bộ đôi lọt vào chung kết nhưng để thua Minh Tít - Lê Xuân Đức sau ba set, qua đó chưa thể giành danh hiệu đầu tiên kể từ khi tái hợp.

Việc liên tục thay đổi partner phần nào phản ánh đặc thù của pickleball Việt Nam hiện tại. Phần lớn giải đấu được tổ chức độc lập, lịch thi đấu dày và các cặp VĐV thường chỉ kết hợp theo từng sự kiện. Ngay cả những tay vợt hàng đầu cũng khó duy trì một đội hình cố định trong thời gian dài.

Nội dung Open của giải Yoshi dự kiến diễn ra vào ngày 27/9, quy tụ nhiều gương mặt nổi bật như Quang Dương, Lý Hoàng Nam, Linh Giang, Bảo Dương cùng nhiều tay vợt mạnh khác. Tuy nhiên, khi giải đấu chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, người đứng cạnh Linh Giang vẫn là một dấu hỏi.