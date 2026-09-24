Cộng đồng Play Together VNG trổ tài thiết kế, đưa sắc Việt từ Đảo Kaia lên sàn diễn thật

Trung thu này, những bộ trang phục do chính người chơi Play Together VNG lên ý tưởng đã bước ra khỏi màn hình, góp mặt tại Fashion Show “Rằm Rộ”.

Thông qua cuộc thi thiết kế trang phục "Mai Xinh Đón Rằm", một sân chơi giàu màu sắc đã được mở ra, nơi cá tính thời trang, năng lực sáng tạo và chất liệu văn hóa Việt cùng hòa quyện, tạo nên những thiết kế mang đậm dấu ấn riêng của cộng đồng người chơi.

‎Cuộc thi "Mai Xinh Đón Rằm" cùng cộng đồng Play Together VNG tự tay sáng tạo diện mạo Trung thu dành riêng cho NPC Mai.

Trong thế giới Play Together VNG, trang phục là ngôn ngữ giúp người chơi thể hiện gu thẩm mỹ, cá tính và tạo dấu ấn riêng khi kết nối với bạn bè trên Đảo Kaia. Mùa Trung thu năm nay, cộng đồng tiếp tục phát huy sức sáng tạo qua cuộc thi "Mai Xinh Đón Rằm", cùng chung tay thiết kế diện mạo mới dành cho NPC Mai. Mỗi tác phẩm vì thế vừa mang dấu ấn của người sáng tạo, vừa gửi gắm tình yêu dành cho những chất liệu văn hóa Việt theo góc nhìn trẻ trung và mới mẻ.

Cuộc thi "Mai Xinh Đón Rằm" quy tụ hơn 700 thiết kế, phác họa tài năng của cộng đồng Play Together VNG

Phối hợp cùng BEAT Network, "Mai Xinh Đón Rằm" được tổ chức từ ngày 1/8 đến 14/8, kêu gọi người chơi sáng tạo trang phục Trung thu dành riêng cho NPC Mai. Lấy cảm hứng từ hình tượng sư tử truyền thống Việt Nam , các thiết kế cần dung hòa nét văn hóa quen thuộc với tinh thần thời trang, sự duyên dáng và cá tính đặc trưng của nhân vật.

Chỉ trong hai tuần, cuộc thi đã thu hút hơn 700 bài dự thi, cho thấy sức sáng tạo sôi nổi của cộng đồng Play Together VNG. Cùng xuất phát từ hình tượng sư tử Trung thu và cá tính của chị Mai, mỗi người lại phát triển một phong cách riêng qua phom dáng, màu sắc và cách xử lý họa tiết. Những thiết kế mang dấu ấn cá nhân rõ nét cho thấy một cộng đồng giàu gu thẩm mỹ, kỹ năng và luôn sẵn sàng làm mới chất liệu văn hóa bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ. Mỗi người lại tự do biến hóa tác phẩm theo dấu ấn riêng, khi đáng yêu, tinh nghịch, lúc cá tính, thời thượng.

‎ Từ cùng một đề bài, cư dân Kaia đã mang đến nhiều cách diễn giải giàu cá tính về sắc màu Trung thu và hình tượng sư tử Việt Nam

Dù mang những phong cách và cách kể khác nhau, các tác phẩm vẫn gặp nhau ở một điểm chung: đưa nét truyền thống văn hoá Việt Nam đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng một ngôn ngữ hình ảnh mới mẻ, gần gũi và đậm tính sáng tạo.

Trong một thế giới mở như Play Together VNG, thời trang từ lâu đã vượt khỏi vai trò trang trí nhân vật. Bộ trang phục người chơi lựa chọn còn là lời giới thiệu về sở thích, cá tính và cách họ muốn kết nối với bạn bè. Bởi vậy, cuộc thi "Mai Xinh Đón Rằm" nhanh chóng trở thành khoảng không để cộng đồng tự do thể hiện gu thẩm mỹ, đồng thời cùng nhau tạo nên hình ảnh mùa Trung thu mang dấu ấn của chính mình.

Tôn vinh Kaia Artist qua những thiết kế được hiện thực hóa tại Fashion Show "Rằm Rộ"

Khép lại cuộc thi, ba tác giả sở hữu những thiết kế xuất sắc nhất được Play Together VNG tôn vinh với danh hiệu "Kaia Artist". Giải Nhất gọi tên tác giả sanlouis với tác phẩm "Nguyệt Dạ Long Lân"; hai Giải Nhì lần lượt thuộc về YiSeol송트 với "Rằm Nguyệt Sư" và ᴘʟᴀʏメLiam12th4 với "Mai Xinh Nghinh Lân". Các tác phẩm của họ tiếp tục được hiện thực hóa thành trang phục ngoài đời và trình diễn tại Fashion Show "Rằm Rộ". Đáng chú ý, thiết kế đạt giải cao nhất được Mai Ngô khoác lên sân khấu, đánh dấu khoảnh khắc ý tưởng của một cư dân Kaia bước ra khỏi màn hình và hiện diện sống động trước công chúng.

Từ bản vẽ ban đầu đến bộ trang phục có phom dáng, chất liệu và chuyển động thật, hành trình hiện thực hóa tác phẩm là sự ghi nhận cụ thể dành cho thời gian, kỹ năng và tâm huyết của các Kaia Artist. Với cộng đồng Play Together VNG, những thiết kế ấy còn mang theo niềm tự hào khi sức sáng tạo của người chơi được lắng nghe, đầu tư và đưa lên một sân khấu thực tế.

‎3 thiết kế xuất sắc được hiện thực hóa trên sàn diễn Fashion Show "Rằm Rộ"





Đằng sau cuộc thi là định hướng dài hạn nhằm nhận diện và tiếp sức cho những tài năng sáng tạo mang danh hiệu "Kaia Artist". Đây là cách Play Together VNG gọi tên những cư dân có đóng góp nổi bật trong các hoạt động nghệ thuật, đồng thời lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Họ có thể theo đuổi hội họa, thiết kế, âm nhạc, video hoặc những hình thức nghệ thuật khác, song đều gặp nhau ở niềm đam mê và mong muốn lan tỏa giá trị tích cực.

Hai gương mặt sáng tạo nổi bật cùng đại diện Play Together VNG tại Fashion Show "Rằm Rộ"

Trong thời gian tới, Play Together VNG dự kiến tiếp tục mở rộng các sân chơi dành cho cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc thi và tạo thêm cơ hội để người chơi học hỏi, phát triển kỹ năng. Qua đó, danh hiệu Kaia Artist trở thành nguồn động lực để những ý tưởng mới được nuôi dưỡng và lan tỏa xa hơn.

Với "Mai Xinh Đón Rằm", mùa trăng trên Đảo Kaia được thắp sáng bằng chính tài năng của người chơi. Từ một nét vẽ, một ý tưởng về văn hóa Việt đến bộ trang phục bước lên sàn diễn, mỗi chặng đường đều cho thấy sức sáng tạo của cộng đồng có thể đi xa đến đâu khi được trao cơ hội.