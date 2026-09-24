Viral khoảnh khắc VĐV Việt Nam giành HCV Karate ASIAD tự tin nói tiếng Anh trôi chảy trả lời phóng viên quốc tế

VĐV Nguyễn Ngọc Trâm tự tin chia sẻ cảm xúc với phóng viên quốc tế sau khi cùng Đội tuyển Kata nữ bảo vệ thành công HCV ASIAD.

Tại Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD 2026) diễn ra ở Nhật Bản, đội tuyển Karate Việt Nam đã lập chiến công rực rỡ khi mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao nước nhà ở nội dung Kata (biểu diễn) đồng đội nữ. Trong trận chung kết, bộ ba võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên và Bùi Ngọc Nhi đã có màn thể hiện áp đảo để đánh bại đối thủ Iran với tỷ số tuyệt đối 5-0.

Thành tích này không chỉ giúp Karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch châu Á ở nội dung thế mạnh, mà còn đưa "chị cả" Nguyễn Ngọc Trâm trở thành một trong những vận động viên xuất sắc lập cột mốc hai kỳ ASIAD liên tiếp bước lên đỉnh vinh quang. Ngay sau khi bước xuống thảm đấu, Nguyễn Ngọc Trâm đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế với khả năng trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trôi chảy, tự tin cùng những chia sẻ đầy xúc động về tình yêu Tổ quốc và hành trình chinh phục đỉnh cao. Ngay sau đó, video Ngọc Trâm tự tin nói tiếng Anh nhận được nhiều lời khen và sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam.

(Ngọc Trâm tự tin nói tiếng Anh (Video: Webthethao)

Bày tỏ cảm xúc sau khoảnh khắc nhận giải, Ngọc Trâm chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất tự hào khi được thi đấu cho đội tuyển quốc gia và cống hiến cho quê hương mình. Tôi cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi luôn có các đồng đội và gia đình ở bên. Mọi người đã luôn động viên, cổ vũ cho tôi rất nhiều".

Tiết lộ về quá trình chuẩn bị cho chiến dịch lớn lần này, nữ võ sĩ cho biết toàn đội đã dồn trọn tâm huyết và có bước chạy đà kỹ lưỡng: "Đội tuyển Kata nữ Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Osaka, Nhật Bản bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Chúng tôi đã tập luyện ở đó hơn một tháng để chuẩn bị cho ASIAD. Vì chúng tôi biết đây là chiến dịch lớn nhất trong năm, cho nên cả đội đã hạ quyết tâm rất cao để giành được huy chương".

Đặc biệt, khi được hỏi về giá trị và ý nghĩa của tấm huy chương cao quý này, Ngọc Trâm rưng rưng xúc động bộc bạch: "Nếu tôi không phải là người Việt Nam, tôi không nghĩ mình có khả năng đạt được tấm Huy chương Vàng này. Tấm huy chương có ý nghĩa vô cùng lớn đối với tôi, và tôi thực sự rất yêu Việt Nam".

Ngọc Trâm cùng các đồng đội xuất sắc mang về HCV ASIAD 20 cho Việt Nam (Ảnh: Bùi Lượng)

Chia sẻ về tâm lý trước giờ lâm trận, chị cả của đội tuyển Kata nữ thừa nhận áp lực vô cùng lớn: "Tôi đã vô cùng lo lắng. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng đây đã là trận chung kết ASIAD thứ hai của mình rồi. Tôi rất run, nhưng cũng tự dặn lòng là bản thân phải tập trung cao độ".

Hành trình tiến đến ngôi vị vô địch chưa bao giờ là dễ dàng. Nhìn lại chặng đường đã qua, Ngọc Trâm trải lòng: "Để nói về điều này, tôi không biết phải diễn tả bằng tiếng Anh thế nào cho đầy đủ, nhưng đây thực sự là một hành trình cực kỳ vất vả. Đó là kết quả của rất nhiều năm tháng tập luyện miệt mài, nhiều giờ đồng hồ rèn luyện và chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Tôi nghĩ rằng gia đình sẽ cảm thấy rất tự hào về mình".

Tấm Huy chương Vàng của Nguyễn Ngọc Trâm cùng các đồng đội không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những giọt mồ hôi trên sàn tập, mà còn thể hiện bản lĩnh, tinh thần thi đấu kiên cường và lòng tự hào dân tộc của các vận động viên Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế.