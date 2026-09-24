Vinh Hiển góp mặt trong đội hình châu Á tranh tài tại MLP Nations Cup ở Mỹ

Trương Vinh Hiển sẽ cùng các tay vợt đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thi đấu cho đội Asia International tại MLP Nations Cup, giải đồng đội quốc tế lần đầu được tổ chức.

MLP đã công bố đội hình Asia International tham dự Nations Cup, trong đó có tay vợt Việt Nam Trương Vinh Hiển. Giải diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11/2026 tại Brookhaven Country Club, Texas, Mỹ.

Vinh Hiển là đại diện Việt Nam duy nhất trong đội hình sáu thành viên của Asia International được công bố lần này. Hai tay vợt nam còn lại là Jimmy Liong của Malaysia và Jack Wong của Hong Kong (Trung Quốc). Ba tay vợt nữ gồm Rika Fujiwara của Nhật Bản, Lingwei Kong của Trung Quốc và Macy Ybanez của Philippines.

MLP Nations Cup quy tụ tám đội đại diện cho các quốc gia và khu vực, tạo nên màu sắc khác với hệ thống câu lạc bộ quen thuộc của Major League Pickleball. Các đội thi đấu vòng tròn trong hai ngày đầu để xác định vị trí trước khi bước vào vòng loại trực tiếp ở ngày cuối cùng, tìm ra nhà vô địch đầu tiên của giải.

Bên cạnh Asia International, các đội hình được công bố còn có Đông Âu, Australia và Mỹ Latin. Đội Đông Âu sở hữu những cái tên như Andrei Daescu và Tina Pisnik. Trong khi đó, đội Mỹ Latin có Eric Oncins, Mari Humberg, Nico Acevedo, Rafa Lenhard, Alexal Chull và Charlie Trevino.

Sự hiện diện của Vinh Hiển mang đến thêm một điểm hẹn đáng chờ đợi cho người hâm mộ pickleball Việt Nam vào cuối tháng 10. Trong màu áo Asia International, anh sẽ cùng những đối tác mới tìm kiếm sự ăn ý để cạnh tranh ở giải đấu có sự góp mặt của các đại diện đến từ nhiều khu vực trên thế giới.