Võ sĩ SN 2005 người dân tộc Hrê Đinh Văn Tâm nén đau cả 2 chân thi đấu giành HCB ASIAD cho Việt Nam

Võ sĩ Đinh Văn Tâm - tấm gương vượt khó của thể thao Việt Nam.

Võ sĩ Đinh Văn Tâm – người con dân tộc Hrê đến từ Quảng Ngãi vừa xuất sắc mang về tấm Huy chương Bạc cho thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 2026) ở nội dung Tán thủ Wushu nam hạng cân 56kg.

Tranh tài ở hạng cân mới 56kg nam, hành trình chinh phục tấm huy chương châu lục của Đinh Văn Tâm trải qua vô vàn thử thách khi anh gặp chấn thương đầu gối từ trước, sau đó tiếp tục dính chấn thương ở cả chân còn lại trong quá trình thi đấu. Dù bị đau nặng cả hai chân, võ sĩ 21 tuổi vẫn kiên cường nén đau ra sàn đấu. Tại trận bán kết, anh thi đấu đầy bản lĩnh để vượt qua đối thủ Fereddy Sinaga của Indonesia với tỷ số 2-0, mở ra cơ hội tranh chấp ngôi vị cao nhất.

Trong trận chung kết diễn ra vào ngày 24/9/2026, Đinh Văn Tâm đối đầu với Ou Jiaming - tay đấm sừng sỏ đại diện cho chủ nhà Trung Quốc. Ở hiệp đấu đầu tiên, dù di chuyển cực kỳ khó khăn trên đôi chân chấn thương, Văn Tâm vẫn thi đấu chủ động, phòng ngự kiên cường và tung ra nhiều đòn phản công nhanh, chỉ chịu thua sát nút 1-2. Sang hiệp hai, sự suy giảm thể lực do chấn thương nặng ở cả hai chân khiến anh nhận thất bại 0-5, qua đó dừng bước với tỷ số chung cuộc 0-2 và giành Huy chương Bạc. Hình ảnh nén đau chiến đấu đến những giây phút cuối cùng của Văn Tâm đã để lại ấn tượng sâu sắc và niềm tự hào lớn cho người hâm mộ.

Đinh Văn Tâm nỗ lực thi đấu giành HCB ASIAD 2026 (Ảnh: XNH)

Thành công tại ASIAD 2026 chính là trái ngọt cho cả một hành trình vượt khó phi thường. Sinh năm 2005 trong một gia đình nghèo thuộc dân tộc Hrê tại Quảng Ngãi, Đinh Văn Tâm bén duyên với Wushu từ năm 12 tuổi. Những thiếu thốn về vật chất không làm anh nản chí mà ngược lại, trở thành chất xúc tác tôi luyện cho chàng trai trẻ tinh thần bền bỉ, tính kỷ luật và ý chí vượt khó. Để thi đấu tốt qua từng hạng cân khắt khe, anh luôn duy trì cường độ tập luyện cao cùng chế độ ép cân nghiêm ngặt nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn.

Trước khi tỏa sáng tại ASIAD 2026, Đinh Văn Tâm đã khẳng định vị thế trụ cột của đội tuyển Wushu quốc gia bằng bộ sưu tập danh hiệu quốc tế đáng ngưỡng mộ: Huy chương Vàng Giải vô địch Wushu trẻ châu Á 2019 (Brunei), Huy chương Đồng Giải vô địch Wushu trẻ thế giới 2022 (Indonesia), Huy chương Đồng Giải vô địch Wushu thế giới 2023 tại Mỹ (hạng 52kg), Huy chương Bạc Giải vô địch Wushu châu Á 2024 (hạng 52kg), cùng cú đúp Huy chương Vàng Cúp Tán thủ thế giới (Sanda World Cup) hai năm liên tiếp vào năm 2025 tại Trung Quốc và 2026 tại Ma Cao (Trung Quốc).

Từ một cậu bé dân tộc Hrê bén duyên với võ thuật, Đinh Văn Tâm đã vươn lên trở thành á quân ASIAD bằng chính giọt mồ hôi và nghị lực phi thường. Tấm Huy chương Bạc cùng tinh thần thi đấu quả cảm không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho chàng trai Quảng Ngãi, mà còn mở ra những kỳ vọng tươi sáng cho sự phát triển của Wushu Việt Nam trên trường quốc tế.