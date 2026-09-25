Thánh meme Haaland để lộ body đầy vết xước sau trận đấu bùng nổ cùng tuyển Na Uy

Haaland duy trì phong độ ghi bàn ổn định sau khi trở về tuyển Na Uy thi đấu.

Rạng sáng ngày 25/9, Erling Haaland tiếp tục duy trì phong độ săn bàn đáng sợ khi lập cú đúp giúp đội tuyển Na Uy đánh bại Đan Mạch với tỷ số 3-2 trong trận mở màn bảng D thuộc League A, UEFA Nations League. Chiến thắng kịch tính này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho Na Uy mà còn tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của chân sút thuộc biên chế Manchester City ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Haaland toả sáng ở tuyển Na Uy (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, sau trận đấu Haaland lập tức cập nhật tình hình của bản thân. Anh khoe body trầy xước sau một trận đấu vất vả. Hình ảnh của Haaland khiến người hâm mộ vô cùng thích thú, dù trận đấu chiến thắng hay thất bại anh đều có cách tương tác với người hâm mộ và chia sẻ về bản thân theo một cách rất riêng.

Haaland để lộ body sây sát sau trận đấu (Ảnh: IGNV)

Diễn biến trận đấu này diễn ra vô cùng sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên khi Na Uy chủ động tràn lên tấn công. Phút 14, Oscar Bobb mở tỷ số trận đấu bằng cú cứa lòng hiểm hóc sau đường chuyền của Martin Odegaard. Chỉ 4 phút sau, Antonio Nusa đột phá dũng mãnh rồi chuyền bóng thuận lợi để Haaland dứt điểm một chạm nâng tỷ số lên 2-0. Bị dẫn trước hai bàn, Đan Mạch đáp trả đầy kiên cường. Mikkel Damsgaard rút ngắn tỷ số bằng cú đá phạt đẹp mắt từ khoảng cách 23 m, trước khi Rasmus Hojlund đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa ở phút 60.

Tuy nhiên, giữa lúc thế trận đang giằng co, Haaland lại một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Phút 74, tận dụng tình huống đá phạt góc nhanh của đồng đội, tiền đạo 26 tuổi tung cú sút quyết đoán hoàn tất cú đúp và ấn định thắng lợi 3-2 cho đội nhà. Màn trình diễn này giúp Haaland nâng chuỗi phong độ thăng hoa lên con số 15 trận ghi bàn trong 16 trận chính thức gần nhất cho Na Uy, đạt mốc 64 bàn thắng sau 56 lần khoác áo đội tuyển. 3 điểm có được trước Đan Mạch giúp Na Uy tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu, trong khi Bồ Đào Nha cũng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Xứ Wales ở trận đấu còn lại.