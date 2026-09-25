Cựu cầu thủ Chelsea đang đi ăn thì bị tát vào mặt

Cựu trung vệ Chelsea, Malang Sarr, trở thành tâm điểm của dư luận sau khi vụ việc anh bị hành hung tại Tây Ban Nha.

Cựu trung vệ Chelsea - Malang Sarr, trở thành tâm điểm của dư luận sau khi vụ việc anh bị hành hung tại Tây Ban Nha do mâu thuẫn chuyển nhượng.

Sự việc xảy ra vào tháng 7 vừa qua tại một nhà hàng ở thành phố Malaga (Tây Ban Nha). Khi Malang Sarr đang dùng bữa tối cùng hai đồng đội mới tại CLB NEOM (Saudi Pro League), một nhóm người Pháp bất ngờ xông vào khu vực phòng ăn riêng. Sau cuộc đối thoại ngắn nhưng đầy căng thẳng, nhóm người này đã kéo cầu thủ 27 tuổi sang một bên và liên tiếp tát vào mặt anh, đồng thời yêu cầu những người xung quanh đứng yên.

Cựu cầu thủ Chelsea đang đi ăn thì bị hành hùng (Ảnh: sportbible)

Nguồn căn của vụ xô xát xuất phát từ những bất đồng xung quanh thương vụ chuyển nhượng của Sarr sang Saudi Arabia. Sau khi hết hạn hợp đồng với Chelsea, Sarr đã tự mình thương thảo và hoàn tất việc ký kết với NEOM chỉ trong vòng hai ngày mà không thông qua các người đại diện từng làm việc với anh trước đó. Động thái này khiến nhóm môi giới bức xúc vì cho rằng họ bị "qua mặt" và mất khoản tiền hoa hồng lớn. Chỉ một ngày trước khi vụ tấn công xảy ra, anh trai của một người đại diện được cho là đã tìm gặp Sarr để yêu cầu bồi thường nhưng bị trung vệ này thẳng thừng từ chối.

Cảnh sát Tây Ban Nha và đại diện Tổng Lãnh sự quán Saudi Arabia sau đó đã phải có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Dù nhiều nhân chứng xác nhận sự tấn công nhưng Malang Sarr lại lên tiếng phủ nhận thông tin bị hành hung với truyền thông Pháp và quyết định không đệ đơn tố cáo. Về phía CLB NEOM, đội bóng đã chủ động tăng cường các biện pháp an ninh riêng để bảo vệ an toàn cho tân binh của mình.