Ronaldo ăn mừng hụt

Ronaldo bị VAR từ chối, Bồ Đào Nha thắng nhọc ngày mở màn Nations League.

Rạng sáng 25/9, đội tuyển Bồ Đào Nha đã khởi đầu chiến dịch UEFA Nations League thuận lợi bằng chiến thắng sát nút 1-0 trong cuộc tiếp đón Xứ Wales trên sân nhà José Alvalade. Pha lập công duy nhất của tiền đạo João Félix không chỉ mang về trọn vẹn 3 điểm cho "Selecao châu Âu", mà còn đánh dấu màn ra mắt thành công của tân huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus.

Tận dụng lợi thế sân nhà, Bồ Đào Nha nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục của đội chủ nhà sớm được cụ thể hóa ở phút 22. Nhận đường chuyền từ Nuno Mendes, João Félix xoay người thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Danny Ward để mở tỷ số trận đấu.

João Félix ghi bàn thắng duy nhất (Ảnh: FBNV)

Sang hiệp hai, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm trong các đợt lên bóng của đội chủ nhà. Dù thi đấu nỗ lực và tạo ra nhiều sóng gió, chân sút 41 tuổi lại bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn. Tình huống đáng tiếc nhất diễn ra ở ngay đầu hiệp hai khi Ronaldo đưa được bóng vào lưới Xứ Wales, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định anh đã rơi vào thế việt vị.

Ronaldo bị VAR tước bàn thắng (Ảnh: FBNV)

Ở chiều ngược lại, Xứ Wales dưới sự dẫn dắt của HLV Craig Bellamy thi đấu đầy quyết tâm và vùng lên mạnh mẽ trong nửa cuối hiệp hai. Đội khách suýt nữa đã gỡ hòa thành công khi cú dứt điểm của Brennan Johnson đưa bóng tìm đến đúng xà ngang, trước khi trung vệ Rúben Dias phải lăn xả phá bóng ngay trên vạch vôi để bảo toàn lợi thế cho đội chủ nhà.

Khép lại trận đấu với thắng lợi 1-0, Bồ Đào Nha tạm thời đứng thứ nhì tại bảng D thuộc League A. Ở trận đấu cùng giờ, Na Uy đánh bại Đan Mạch với tỷ số 3-2 nhờ phong độ chói sáng của Erling Haaland để chiếm ngôi đầu bảng, trong khi Xứ Wales tiếp tục nối dài chuỗi trận chưa biết đến mùi chiến thắng từ đầu năm.