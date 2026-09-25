Cầu thủ thay thế Quang Hải ở ĐT Việt Nam: Vừa cưới cô chủ tiệm vàng, đang đi du lịch thì được gọi lên tuyển

Vợ Võ Hoàng Minh Khoa tiết lộ câu chuyện "dở khóc dở cười" ngay trước ngày chồng lên tuyển Việt Nam.

Mới đây, thông tin tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa được HLV Kim Sang-sik triệu tập bổ sung lên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 để thay thế cho Nguyễn Quang Hải bị chấn thương đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Ngay sau khi quyết định bổ sung được công bố, Huỳnh Thanh Ngân – bà xã của nam cầu thủ đã có những chia sẻ vô cùng thú vị và hài hước trên trang cá nhân về khoảnh khắc nhận tin "sét đánh" này.

Theo chia sẻ từ Thanh Ngân, hai vợ chồng đang trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Mũi Né. Cô vui vẻ viết: "Đang nằm ngủ trưa với tâm thế chiều nay sẽ đi ăn gỏi cuốn cá trích thì bạn chồng bảo soạn đồ về lại Bình Dương bé ơi, chuyến đi Mũi Né kết thúc sau 24h".

Dù kế hoạch vui chơi bị gián đoạn đột ngột vì quyết định hội quân gấp, bà xã của Minh Khoa vẫn không giấu được sự tự hào và gửi lời cổ vũ ngọt ngào tới chồng: "Chuyện là bạn chồng phải bay ra hội quân cùng đội tuyển để sang Indonesia tham dự FIFA ASEAN CUP, tuy đây không phải là lần đầu khoác áo tuyển nhưng là 'lần đầu' sau chấn thương năm trước, nên hy vọng mọi may mắn sẽ tới với tình yêu của em".

Minh Khoa đang đi du lịch cùng vợ thì được gọi lên tuyển (Ảnh: FBNV)

Chuyện tình 8 năm từ thời đi học đến "đám cưới dát vàng"

Đằng sau màn tương tác hài hước và ngọt ngào ấy là một hành trình tình yêu đẹp bền bỉ suốt 8 năm của cặp đôi. Cả hai quen biết và bén duyên từ năm 17 tuổi, khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời điểm đó, Minh Khoa vừa tập luyện tại lò đào tạo trẻ vừa đi học văn hóa vào buổi tối, anh thường xuyên nhắn tin nhờ Thanh Ngân giảng bài. Tình yêu tuổi học trò cứ thế lớn dần theo năm tháng, Thanh Ngân trở thành hậu phương vững chắc luôn bên cạnh cổ vũ Minh Khoa vượt qua những chấn thương hay áp lực thi đấu.

Đến tháng 11/2025, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 8 năm gắn bó bằng một đám cưới rộn ràng tại TP.HCM. Ngày trọng đại của hai người từng gây sốt cộng đồng mạng bởi số lượng của hồi môn giá trị khủng. Màn "quay xe" bất ngờ hủy chuyến du lịch để lên tuyển hội quân khiến cộng đồng mạng vừa buồn cười trước tình cảnh của cặp đôi, vừa dành nhiều lời chúc may mắn đến Minh Khoa.

Minh Khoa cưới cô chủ tiệm vàng cuối năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Việc trở lại khoác áo ĐTQG tham dự giải đấu lớn sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền vệ sinh năm 2001. Sự hậu thuẫn vững chắc và nguồn năng lượng tích cực từ "cô chủ tiệm vàng" Thanh Ngân chắc chắn sẽ là nguồn động lực rất lớn để Võ Hoàng Minh Khoa tự tin cống hiến cho màu áo Đội tuyển Quốc gia.