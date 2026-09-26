Thu nhập của vợ NSND Công Lý

Từng có thời điểm hai tháng liên tiếp không có nguồn thu nhập, vợ Công Lý chuyển sang làm tiếp thị liên kết và dành nhiều thời gian mỗi ngày cho công việc này.

Ngọc Hà (SN 1988) được biết đến là vợ của NSND Công Lý, nhận nhiều quan tâm trên MXH. Sau khi kết hôn, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi, đặc biệt từ khi NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe chỉ khoảng nửa năm sau ngày cưới.

Những năm qua, bên cạnh việc đồng hành cùng chồng, Ngọc Hà vẫn duy trì công việc riêng. Đầu năm 2026, cô chuyển sang làm tiếp thị liên kết (affiliate) trên mạng xã hội và thường xuyên chia sẻ về các số doanh thu của mình.

Ngọc Hà được biết đến là vợ NSND Công Lý

Từ làm truyền thông đến công việc kiếm tiền trên mạng xã hội

Ngọc Hà từng có thời gian dài làm việc trong ngành truyền thông với lĩnh vực văn hóa - giải trí. Ngoài ra, với số lượng người theo dõi đông đảo trên MXH, Ngọc Hà cũng được biết đến với vai trò KOL, nhà sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, khi biến cố sức khỏe của chồng ập đến, Ngọc Hà quyết định nghỉ công việc văn phòng, tập trung đồng hành cùng NSND Công Lý trong hành trình chữa bệnh.

Đầu năm 2026, Ngọc Hà bắt đầu thử sức với công việc tiếp thị liên kết. Song, thay vì chỉ chia sẻ những sản phẩm có giá trị cao, cô cho biết mình chủ động tìm những mặt hàng có mức giá bình dân, phù hợp với nhu cầu của số đông.

Công việc này nhanh chóng trở thành nguồn thu nhập được cô chia sẻ khá cởi mở trên mạng xã hội. Sau khoảng 3 tháng, Ngọc Hà cho biết đã có doanh thu khoảng 62 triệu đồng. Nhiều người cho rằng vợ nghệ sĩ Công Lý đã đạt doanh thu khá ấn tượng trong thời gian ngắn. Ngọc Hà thừa nhận bản thân rất ngưỡng mộ những người có thể đạt doanh thu cao từ việc bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, bởi để có được thành quả đó cần sự chăm chỉ và làm việc nghiêm túc.

Ngọc Hà cũng nhiều lần nói về cách cô làm công việc này. Theo cô, việc có nhiều người theo dõi chỉ là lợi thế ban đầu, còn để có thu nhập ổn định vẫn cần dành thời gian nghiên cứu thị trường, hiểu khách hàng và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Cô cũng đặt yếu tố uy tín lên hàng đầu khi giới thiệu một sản phẩm hay gắn đường link mua hàng.

Ngọc Hà nhiều lần đăng tải công khai doanh thu từ tiếp thị liên kết trên MXH

Đến tháng 7/2026, sau khoảng 3 tháng làm affiliate, Ngọc Hà tiếp tục chia sẻ về công việc và những tin nhắn cô nhận được từ những người muốn học cách kiếm tiền giống mình. Cô cho biết bản thân không đủ khả năng để đào tạo hay hướng dẫn từng người, đồng thời nói thẳng về áp lực tài chính: “Hoàn cảnh của em lúc này là luôn trong tình trạng cần tiền”. Theo Ngọc Hà, chính áp lực đó khiến cô phải chăm chỉ và cố gắng hơn mỗi ngày.

Cô cũng cho rằng không có công việc nào vừa nhẹ nhàng vừa mang lại thu nhập cao như nhiều người vẫn nghĩ. Với tiếp thị liên kết, Ngọc Hà cho biết cô đến với công việc này khá muộn, trong khi mức hoa hồng đã giảm đáng kể so với trước.

Ngoài nguồn thu nhập đến từ công việc tiếp thị liên kết, Ngọc Hà cũng vẫn hoạt động công việc KOL và sáng tạo nội dung. Cô có thể kiếm tiền từ việc làm đại diện thương hiệu, quảng cáo cho một số sản phẩm, nhãn hàng,...

Từng nói “không có khoản tiết kiệm nào”, có lúc rơi vào con số âm

Trước khi chuyển sang làm affiliate, Ngọc Hà từng có những chia sẻ khá thẳng thắn về tình hình tài chính của bản thân.

Trong một bài viết trên trang cá nhân vào tháng 5/2026, cô cho biết từng là người có thu nhập tốt nhưng thị trường và tình hình kinh tế thay đổi khiến công việc gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm, cô nói hai tháng liên tiếp không có bất kỳ nguồn thu nhập nào, đồng thời cho biết bản thân không có khoản tiết kiệm nào và “đang rơi vào con số âm”.

Cùng thời điểm, Ngọc Hà cũng chia sẻ việc NSND Công Lý đã thôi đảm nhiệm chức vụ tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cô nói mình lo lắng về tình hình tài chính của gia đình và không biết những tháng tiếp theo sẽ ra sao.

Ngoài thu nhập từ affiliate, Ngọc Hà còn là một KOL, nhà sáng tạo nội dung

Một chia sẻ khác của Ngọc Hà cũng cho thấy cô từng phải tự tìm thêm công việc để có nguồn thu. Cô cho biết đầu năm 2026 từng mất 2,9 triệu đồng sau khi tham gia một ứng dụng kiếm tiền online và sau đó nhận ra mình đã sai khi tin vào những lời giới thiệu về công việc nhẹ nhàng, không cần bỏ vốn nhưng có thể kiếm thêm thu nhập.

Sau đó, cô chuyển sang tiếp thị liên kết và duy trì việc giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Ngọc Hà khẳng định những khoản tiền mình kiếm được đến từ công sức lao động của bản thân, đồng thời cho biết có những giai đoạn cô làm việc đến mức lao lực.

Trong một chia sẻ khác vào tháng 6/2026, khi được góp ý rằng nên xây dựng hình ảnh một phụ nữ thành đạt để phù hợp với công việc kinh doanh, Ngọc Hà thẳng thắn tự nhận mình “nghèo và quê mùa”. Cô đồng thời cho rằng giá trị của một người không thể được đánh giá chỉ qua giá tiền của một món đồ họ mặc hay sử dụng.

Cuộc sống hôn nhân thay đổi sau khi NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe

Ngọc Hà và NSND Công Lý kết hôn đầu năm 2021. Khoảng 6 tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bị đột quỵ. Từ đó, Ngọc Hà dành nhiều thời gian đồng hành và chăm sóc chồng trong quá trình hồi phục.

Những năm sau biến cố, NSND Công Lý dần trở lại với công việc nhưng không còn nhận những vai diễn dài hơi như trước. Ngọc Hà từng chia sẻ rằng mỗi khi chồng có cơ hội được đi làm, dù chỉ là một vai nhỏ, anh vẫn rất háo hức. Theo cô, được làm nghề, được gặp những người trong nghề giúp chồng bớt cô đơn.

Còn với Ngọc Hà, cuộc sống hôn nhân cũng đi cùng nhiều áp lực khác nhau. Cô từng nhiều lần lên tiếng trước những bình luận cho rằng bản thân ăn diện, mua sắm hay có cuộc sống khác với hình dung về một người vợ có chồng đang điều trị bệnh. Ngọc Hà khẳng định những món đồ cô sử dụng không phải được mua bằng tiền chữa bệnh của chồng và cho biết bản thân đã có thói quen chăm chút ngoại hình từ trước khi kết hôn.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng

Đến giữa năm 2026, Ngọc Hà cho biết cô không còn đủ điều kiện tài chính để tiếp tục kế hoạch đưa chồng sang Nhật Bản điều trị. Cô nói sau một hành trình dài, bản thân cũng cần thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe của chính mình.

Những chia sẻ về hôn nhân của Ngọc Hà cũng xuất hiện nhiều hơn trong năm nay. Khi mạng xã hội xuất hiện tin đồn hai vợ chồng đã chán nhau hoặc ly hôn, cô lên tiếng khẳng định cuộc sống của cả hai vẫn bình yên và cho biết lý do một thời gian không đăng hình chồng là vì không muốn mọi người hiểu sai hình ảnh của anh.

Trong một chia sẻ khác, Ngọc Hà cũng từng nói về những câu hỏi liên quan đến chuyện con cái và hôn nhân. Cô cho biết mình đã nhiều lần nghe câu “không có con sớm muộn sẽ chia tay” nhưng lựa chọn im lặng trước những lời bàn tán. Dù nhận không ít những ý kiến trái chiều song Ngọc Hà hiện tại vẫn chỉ tập trung vào các công việc riêng của mình và dành trọn vẹn thời gian cho cuộc sống hôn nhân bên NSND Công Lý.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV