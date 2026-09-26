Ngoại lệ của Cục trưởng Xuân Bắc

Hiếm lắm mới thấy Cục trưởng Xuân Bắc xuất hiện trên sân khấu để biểu diễn.

Trước khi trở thành Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), NSND Nguyễn Xuân Bắc đã có một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả. Anh là nghệ sĩ quen mặt trên sân khấu và truyền hình, đặc biệt gắn với những vai diễn hài có sức sống lâu năm như Nam Tào của Táo Quân.

Sau khi đảm nhận công việc quản lý, Xuân Bắc không còn xuất hiện thường xuyên với tư cách người biểu diễn. Nhưng có một nhóm khán giả dường như vẫn luôn được anh dành ngoại lệ: trẻ em.

Mới đây, đoạn clip NSND Xuân Bắc biểu diễn trong một chương trình Trung thu bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Trong clip, Cục trưởng Xuân Bắc lại trở về với hình ảnh quen thuộc của một nghệ sĩ hài trên sân khấu: tung hứng, giao lưu và khiến khán giả nhí cười không ngớt.

Đoạn clip diễn Trung thu của NSND Xuân Bắc (Nguồn: @dungcua206)

Phía dưới đoạn clip, nhiều cư dân mạng thích thú khi nhìn thấy một Xuân Bắc rất khác với hình ảnh thường ngày trong công việc quản lý.

“Trời ơi! Dễ thương vậy! Tôi lớn rồi mà coi còn thấy hay nữa là nói chi tụi con nít”, Chú Xuân Bắc diễn đỉnh thật! Người lớn còn thích nữa là trẻ em”, “Đúng là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Chú Xuân Bắc làm chủ sân khấu quá đỉnh”, “Xem chú Xuân Bắc với chú Tự Long nó hài mà nó duyên dáng, nó tự nhiên gì đâu á”, “Mình là mẹ của mấy trẻ con rồi mà xem video còn tủm tỉm cười. Anh Xuân Bắc xuất sắc quá!”, “Oách! Sau này đám trẻ ấy có thể tự hào vì Trung thu năm đó có bác Cục trưởng về làm chú Cuội”,... là một số bình luận từ dân tình.

Theo Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa, đây là chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội Trăng rằm năm 2026”, diễn ra tối 22/9 tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Yên Khương, xã Yên Khương, Thanh Hóa.

Chương trình do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức, cùng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và UBND xã Yên Khương thực hiện. Hơn 1.000 học sinh tham gia đêm hội, với các hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, ảo thuật, xiếc, múa lân, phá cỗ, rước đèn và giao lưu cùng nghệ sĩ.

Trên trang cá nhân, cả Xuân Bắc và Tự Long cũng chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến đi Thanh Hóa. Tự Long đăng hình người bạn thân ăn cơm hộp trên xe, còn Xuân Bắc ghi lại hậu trường hai người trêu đùa nhau trước giờ biểu diễn.

NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc trên đường đi Thanh Hóa

Đây cũng không phải là lần đầu tiên NSND Xuân Bắc thể hiện sự ưu ái dành cho khán giả nhí. Mỗi năm, anh đều dành các dịp như Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Trung thu để đi diễn và giao lưu với các bạn nhỏ.

Trong một bài đăng từ Trung thu năm 2015, Cục trưởng từng chia sẻ:

“Trung thu - Chẳng nhớ mình đã trao bao nhiêu quà cho trẻ em, chẳng nhớ bao cánh tay giơ lên, chẳng nhớ bao lời: ‘Cháu ạ’, ‘Cháu,cháu...!’, ‘Em chưa có…’, chẳng nhớ có bao nụ cười và bao ánh mắt long lanh!!!

Sao tôi yêu cái công việc này thế, yêu bọn Ranh mà tay cầm quà thì giấu sau lưng, tay kia giơ lên mồm kêu ‘CHÁU CHƯA CÓ’. Trẻ em luôn là..... trẻ em và bất kì người lớn nào thì cũng đã từng là trẻ em. Hãy nhớ những kỉ niệm đẹp ấu thơ của mình và bây giờ thì HÃY CHO TRẺ CÓ KỈ NIỆM ĐẸP!!!

Hẹn những đêm diễn tiếp theo cho các bé!!!”.

NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long thường tham gia các đêm diễn Trung thu

Và có lẽ, sau nhiều năm, điều thay đổi ở NSND Xuân Bắc chỉ là vị trí công việc. Còn khi đứng trước một sân khấu đầy trẻ nhỏ, anh vẫn dành cho các em sự nhiệt tình như những ngày đầu. Một đêm Trung thu có thể kết thúc sau vài tiết mục, nhưng với những đứa trẻ được gặp “chú Xuân Bắc”, “chú Tự Long” và cùng các nghệ sĩ cười nói, đó có thể là một kỷ niệm được lưu lại rất lâu sau này.

(Ảnh: FBNV)