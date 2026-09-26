Cảnh tượng không tin nổi trong hôn nhân của Đức Huy và MC Huyền Trang

Nhiều người không ngờ cầu thủ Đức Huy lại có khía cạnh độc đáo này.

Sau khi chính thức về chung một nhà, cầu thủ Đức Huy và MC Huyền Trang Mù Tạt thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của cuộc sống vợ chồng. Nếu trên sân bóng, Đức Huy quen thuộc với hình ảnh tiền vệ mạnh mẽ và gai góc, thì ở nhà, anh lại có một “vai” khác khiến nhiều người bất ngờ.

Gần nhất, Huyền Trang đăng tải khoảnh khắc ông xã tự tay chuẩn bị mâm hoa quả cúng Rằm. Đức Huy thoăn thoắt sắp hoa quả, cắm hoa, bày biện mọi thứ gọn gàng. Nhìn cách nam cầu thủ làm từng việc, nhiều người có cảm giác anh đã quá quen thuộc với công việc này.

Sự khéo léo của cầu thủ Đức Huy khiến nhiều người bất ngờ (Clip: Mù Tạt Official)

Điều khiến dân tình chú ý nhất chính là độ đảm đang của Đức Huy. Không cần Huyền Trang xuất hiện hướng dẫn, nam cầu thủ vẫn tự tay chuẩn bị đâu ra đấy.

Phía dưới bài đăng, loạt bình luận lập tức dành lời khen cho ông xã của nữ MC: “Anh Huy đảm đang, khéo tay ghê”, “Em sốc đó chị Trang. Đảm lắm nha anh Huy”, “Trang làm gì mà Huy thay đổi khéo léo như này?”, “Ui không thể tin được sự đảm đang của anh Huy. Chị Trang thật hạnh phúc khi lấy được người chồng tuyệt vời như anh Huy”, “Ui! Ảnh khéo tay thiệt đó chị”,...

Trong các bình luận phản hồi, Huyền Trang Mù Tạt thừa nhận mình cũng bất ngờ, khẳng định chồng giấu nghề bấy lâu nay. “Chị ở cùng mà con sốc xong ngất cơ mà” - MC trả lời cư dân mạng.

Về phần mình, Đức Huy bình luận phía dưới clip của vợ: “Nói chung là bình thường thôi”.

Thành quả từ sự khéo tay của Đức Huy (Ảnh cắt từ clip)

Huyền Trang Mù Tạt, tên đầy đủ Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993. Năm 2009, cô từng đạt giải Icon phong cách - HHT Icon. Sau đó, Huyền Trang bén duyên với công việc dẫn chương trình và được công chúng biết đến qua Bữa Trưa Vui Vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần,... cùng một số chương trình giải trí khác trên VTV.

Không dừng ở vai trò MC, Huyền Trang còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình như Sắc Màu Phái Đẹp, 5S Online, Mê Cung, 11 Tháng 5 Ngày, Biệt Dược Đen,... Cô cũng từng làm người mẫu cho các thương hiệu thời trang và xuất hiện tại một số tuần lễ thời trang.

Trong khi đó, tiền vệ Phạm Đức Huy sinh năm 1995, quê Hải Dương. Anh được biết đến rộng rãi từ lứa U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. Sau đó, Đức Huy tiếp tục cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 và ngôi Á quân King's Cup.

Ở cấp CLB, nam cầu thủ từng khoác áo Hà Nội, Thép Xanh Nam Định, Topenland Bình Định và Công an TP.HCM. Giữa năm 2026, Đức Huy trở lại khoác áo CLB Hà Nội, tiếp tục hành trình thi đấu tại đội bóng từng gắn bó với anh trong những năm đầu sự nghiệp.

(Ảnh: FBNV)

Chuyện tình cảm của Đức Huy cũng từng nhận được nhiều sự chú ý bởi anh khá kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ với Huyền Trang. Cả hai vướng tin hẹn hò từ đầu năm 2025 và chính thức xác nhận chuyện tình cảm vào đúng dịp Valentine năm đó. Sau khi công khai, nữ MC nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc được bạn trai chăm sóc, đồng hành trong công việc và cuộc sống.

Đầu năm 2026, Đức Huy và Huyền Trang chính thức về chung một nhà. Đến cuối tháng 6, cặp đôi tiếp tục thông báo tin vui khi Huyền Trang mang thai con đầu lòng.