Lợi thế của việc ít bạn bè sau tuổi 30 là gì?

"Tôi không có nhiều bạn" không phải huy chương nhưng cũng có những lợi thế nhất định.

Ngoài 30, danh sách bạn bè trên Facebook có thể vẫn dài vài nghìn người, nhưng số người bạn thật sự muốn gọi khi có chuyện lại ít đi đáng kể.

Hồi 20 tuổi, cuối tuần có thể kín lịch với những cuộc hẹn, điện thoại liên tục có thông báo. Đến 30s, vòng tròn quan hệ thường thu hẹp lại. Có tuần chẳng gặp ai, những cuộc trò chuyện cũng chuyển từ "Tối nay đi đâu?" sang "Mệt quá! Chỉ muốn ở nhà ngủ".

Nhưng ít bạn hơn không đồng nghĩa với việc đời sống xã hội nghèo nàn đi. Khi thời gian, công việc và những mối bận tâm khác ngày càng nhiều, việc không phải duy trì quá nhiều mối quan hệ cũng đem lại vài lợi thế thực tế: bạn có thêm thời gian cho những người thân thiết, bớt áp lực phải xuất hiện ở mọi cuộc hẹn và dễ giữ cho đời sống của mình khỏi bị cuốn theo quá nhiều người khác.

Ít người hơn, nhưng dễ thân hơn

Tình bạn trưởng thành không chỉ được duy trì bằng những cuộc gặp vui vẻ. Nó cần thời gian, sự quan tâm, những lần hỏi han và cả khả năng xuất hiện khi người kia thực sự cần. Rất khó để dành sự chú ý hay kết nối sâu sắc cho vài chục người cùng lúc.

Ngược lại, nhóm bạn nhỏ cho phép bạn biết rõ hơn người kia đang trải qua chuyện gì, công việc ra sao, gia đình thế nào, họ đang cần lời khuyên hay chỉ cần có người ngồi cạnh.

Một nghiên cứu tổng quan 38 công trình về tình bạn ở người trưởng thành trên PubMed Central (PMC) cho thấy chất lượng tình bạn và mức độ giao lưu với bạn bè có liên hệ tích cực với wellbeing (trạng thái khỏe mạnh và hài lòng trong cả thể chất lẫn tinh thần). Số lượng bạn bè có liên quan, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định một người cảm thấy thế nào.

Nói cách khác, danh sách dài không đảm bảo đời sống xã hội tốt.

Ở tuổi 30, có thể bạn không cần 200 người biết mình đang làm gì. Bạn cần vài người mà lúc có chuyện, có thể gọi ngay.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Ít mối quan hệ hơn cũng bớt "chi phí xã hội"

Đây là thứ ít được nhắc đến khi nói về việc thu hẹp vòng tròn quan hệ sau tuổi 30.

Mỗi mối quan hệ đều cần thời gian và năng lượng. Một cuộc hẹn. Một buổi sinh nhật. Một tin nhắn phải trả lời. Một nhóm chat cần theo dõi. Một lời mời phải cân nhắc. Những mối quan hệ lâu năm đôi khi còn đi kèm nghĩa vụ mà bạn không thực sự muốn nhận.

Khi nhóm bạn nhỏ lại, bạn có thể chọn nơi mình xuất hiện thay vì cố xuất hiện ở mọi nơi.

Điều này càng rõ ràng hơn khi bước vào tuổi 30, lúc công việc, gia đình, sức khỏe và tài chính đều bắt đầu cạnh tranh cho cùng một thứ: thời gian.

Không phải mối quan hệ nào cũng cần được duy trì ở cùng mức độ. Bạn đại học có thể trở thành người thỉnh thoảng hỏi thăm. Đồng nghiệp cũ có thể chỉ còn gặp vài lần mỗi năm. Bạn thân vẫn nói chuyện hàng tuần.

Việc phân tầng các mối quan hệ không nhất thiết là lạnh lùng. Đó có thể đơn giản là cách người trưởng thành phân bổ nguồn lực có giới hạn.

Bạn bớt bị cuốn vào cuộc sống của người khác

Bạn bè là phần quan trọng của đời sống xã hội, nhưng mạng lưới quá rộng cũng kéo theo rất nhiều thông tin, kỳ vọng và so sánh.

Người này vừa mua nhà. Người kia vừa kết hôn. Bạn khác chuẩn bị sinh con. Có người vừa được thăng chức. Lại có người nghỉ việc để kinh doanh. Theo dõi quá nhiều cuộc đời cùng lúc rất dễ khiến timeline của người khác trở thành thước đo cho chính mình.

Nhóm quan hệ nhỏ hơn có thể giúp giảm bớt lượng "nhiễu" đó. Bạn không cần biết tất cả mọi người đang làm gì để xác định mình đang đi đâu.

Tất nhiên, nghiên cứu không cho thấy cứ ít bạn bè là sẽ hạnh phúc hơn. Các công trình về tình bạn chủ yếu nhấn mạnh vai trò của chất lượng mối quan hệ đối với wellbeing.

Vì vậy, lợi thế không nằm ở việc càng ít bạn càng tốt. Nó nằm ở khả năng chọn ai được bước vào vòng tròn gần mình.

(Ảnh minh họa/ Pinterest)

Nhưng ít bạn không có nghĩa là nên sống tách biệt

Đây là ranh giới cần được phân biệt.

Có nhóm bạn nhỏ và có đời sống xã hội đủ đầy là chuyện khác hoàn toàn với cô lập. "Tôi không có nhiều bạn" cũng không phải huy chương.

Nếu có vài người bạn thân, vẫn gặp gia đình, có đồng nghiệp để trò chuyện, có cộng đồng cùng sở thích và cảm thấy được kết nối, vòng tròn nhỏ ấy hoàn toàn có thể đủ. Ngược lại, nếu chẳng còn ai để gọi lúc gặp biến cố, không có người để chia sẻ và ngày càng rút khỏi mọi kết nối xã hội, đó lại là câu chuyện khác.

Sau 30 tuổi, vòng tròn quan hệ có thể nhỏ đi. Điều đáng quan tâm không phải nó nhỏ đến đâu, mà là bên trong còn những ai, và bạn có thể thực sự dựa vào họ đến mức nào. Có thể không cần quá nhiều người biết mình đang sống thế nào nhưng vẫn cần vài người mà khi gặp biến cố, bạn biết chính xác phải gọi cho ai.