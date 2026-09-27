Nữ gen Z nghỉ việc ngân hàng, khởi nghiệp thương hiệu thiết kế trang sức doanh thu 26 tỷ đồng: Được đích thân sao Disney Channel đặt hàng

Nghỉ việc tại J.P. Morgan, cô gái 28 tuổi khởi nghiệp thương hiệu Benalor. Hiện đạt doanh thu khoảng 1 triệu USD (7,8 triệu HKD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng) mỗi năm.

6h sáng thức dậy, 7h45 có mặt tại bàn giao dịch của J.P. Morgan (một trong những tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn nhất thế giới có trụ sở tại Mỹ), 18h30 tan ca. Sau đó, Koyo Song lại bắt tay vào thiết kế trang sức theo yêu cầu, kéo dài đến 1h sáng.

Suốt nhiều tháng, Song vừa điều hành thương hiệu trang sức Benalor, vừa làm công việc toàn thời gian trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô chỉ ngủ khoảng 5 tiếng mỗi ngày, với tham vọng xây dựng thương hiệu của riêng mình.

Tháng 7/2026, ở tuổi 28, Song quyết định nghỉ vị trí chuyên viên kinh doanh tại J.P. Morgan, từ bỏ mức lương hàng tháng thuộc nhóm sáu chữ số, để toàn thời gian phát triển Benalor cùng bạn trai kiêm đối tác kinh doanh Avi Benita.

Koyo Song, nữ nhân viên nghỉ việc tại J.P. Morgan để khởi nghiệp - Ảnh: SCMP

Thành lập năm 2025, Benalor bán nhẫn, vòng tay, dây chuyền và nhiều loại trang sức khác, với giá từ 3.000 đến 20.000 HKD (khoảng 9,9-66,8 triệu đồng). Khách hàng được tùy chỉnh miễn phí mọi sản phẩm hoặc đặt làm những thiết kế hoàn toàn riêng theo yêu cầu.

Từ ý tưởng của khách hàng đến món trang sức hoàn chỉnh

Quy trình đặt làm trang sức tại Benalor khá đơn giản. Khách hàng gửi hình ảnh, ý tưởng hoặc bản phác thảo ban đầu. Koyo Song cùng đội ngũ thợ thủ công tại Thái Lan sau đó chỉnh sửa thiết kế và thống nhất mẫu cuối cùng thông qua mô hình 3D.

Sản phẩm được chế tác thủ công từ vàng nguyên khối hoặc bạch kim, kết hợp kim cương, rồi gửi đến khách hàng. Hiện khách hàng của Song đến từ nhiều nơi trên thế giới, từ Hong Kong, Guatemala đến Thụy Sĩ.

Song cho biết, cô luôn muốn chắc chắn khách hàng hài lòng với món trang sức của mình. Việc trao đổi qua lại để hoàn thiện một thiết kế riêng có thể kéo dài tới 2 tháng.

Benalor áp dụng chính sách bảo hành trọn đời, chỉnh kích thước và vận chuyển miễn phí.

Phần lớn trang sức của Benalor được làm từ kim cương nhân tạo.

Benalor sẽ thiết kế theo đúng ý tưởng từ khách hàng - Ảnh: SCMP

"Xét về mặt hóa học, kim cương nhân tạo và kim cương tự nhiên giống nhau", Song nói. "Vì vậy, nhiều phụ nữ sẽ thích mua một viên kim cương nhân tạo 4 carat với giá chỉ bằng một phần nhỏ, thay vì một viên kim cương tự nhiên 0,2 carat".

Cơ hội kinh doanh đến từ gia đình bạn trai

Song sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản trong một gia đình có cha mẹ là người Trung Quốc. Sau đó, cô sang Mỹ học trung học và đại học. Ngay sau khi tốt nghiệp, Song vào làm toàn thời gian tại J.P. Morgan và gắn bó với ngân hàng này trong 5 năm.

Trong thời gian đó, cô cùng Benita từng nghĩ đến một số ý tưởng kinh doanh, từ giày cao gót có thể biến đổi kiểu dáng đến dịch vụ tư vấn phong cách. Cuối cùng, họ nhận ra cơ hội nằm ngay trong gia đình Benita.

Cha của Benita đã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trang sức theo yêu cầu cho các doanh nghiệp tại Thái Lan suốt 30 năm.

"Chúng tôi nghĩ, tại sao không biến mô hình đó thành B2C (bán trực tiếp cho khách hàng)?" Song kể. "Chúng tôi tin rằng trong mô hình B2B còn có một khoản chênh lệch mà chúng tôi không thích. Nếu bỏ phần đó đi, tôi có thể đưa ra mức giá tốt hơn cho khách hàng".

"Vì vậy, chúng tôi bay sang Thái Lan, ngồi xuống với ông ấy và nói: 'Hãy dạy chúng tôi tất cả những gì cần biết, từ những điều cơ bản nhất'", Song kể.

Song và bạn trai vừa là bạn đời, vừa là đối tác kinh doanh - Ảnh: SCMP

Song quyết định kinh doanh trang sức thiết kế theo yêu cầu sau khi nhận thấy một khoảng trống trên thị trường. Theo cô, người tiêu dùng châu Á đã quen với trang sức có thể tùy chỉnh hơn người phương Tây. Tuy nhiên, các thiết kế riêng chủ yếu vẫn được cung cấp bởi những cửa hàng trang sức lâu năm, vốn thường có gu thẩm mỹ "truyền thống".

Với Benalor, Song muốn tạo ra những món trang sức đặt riêng phù hợp với người trẻ, giúp họ thể hiện cá tính.

Cô cũng cho rằng Benalor có mô hình kinh doanh tương đối ít rủi ro. Công ty không phải duy trì hàng tồn kho vì mọi sản phẩm đều được làm theo đơn đặt hàng. Là thương hiệu thương mại điện tử, Benalor cũng không phải chịu chi phí thuê mặt bằng.

Theo Song, nguồn vốn ban đầu do cô và Benita tự bỏ ra. Cô học được nhiều kỹ năng kinh doanh đang áp dụng tại Benalor từ thời làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Tại J.P. Morgan, cô thường trò chuyện với các nhà đầu tư để tìm hiểu nhu cầu cũng như quan điểm của họ về thị trường, sau đó đưa ra đề xuất về các giao dịch.

"Trang sức thiết kế theo yêu cầu thực chất cũng giống như vậy", Song nói. "Bạn có thể đến với tôi và nói: 'Tôi muốn tạo ra một món đồ mang ý nghĩa tình cảm, thể hiện mối quan hệ giữa tôi và mẹ'. Tôi sẽ tìm hiểu và lắng nghe bạn trước, sau đó đưa ra các ý tưởng thiết kế rồi thực hiện chúng".

Vừa là người yêu vừa là đối tác kinh doanh

Cùng người yêu điều hành một thương hiệu khởi nghiệp không phải chuyện dễ dàng.

"Chúng tôi từng chia tay một lần trong thời gian cùng điều hành công việc kinh doanh này", Song nói.

Theo cô, khi không đặt ra ranh giới rõ ràng, cuộc sống tình cảm và công việc nhanh chóng hòa lẫn vào nhau.

Benalor hiện đạt doanh thu khoảng 1 triệu USD (7,8 triệu HKD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng) mỗi năm - Ảnh: SCMP

Sau khi quay lại, Song và Benita chủ động hơn trong cách làm việc cùng nhau. Họ nói rõ khi nào đang trò chuyện với nhau với tư cách người yêu và khi nào là đối tác kinh doanh.

"Chúng tôi sẽ nói thẳng ngay cả khi đang ăn tối: 'Em đang nói chuyện với anh với tư cách bạn trai. Hoặc bây giờ hãy nói về công việc. Khi ăn tối, chúng ta sẽ không nói về công việc trong 3 giờ tới'", Song kể.

Benita thường phụ trách các vấn đề hậu cần và tài chính, trong khi Song đảm nhiệm những công việc trực tiếp với khách hàng và hoạt động tiếp thị trên mạng xã hội của thương hiệu.

Benalor hiện đạt doanh thu khoảng 1 triệu USD (7,8 triệu HKD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng) mỗi năm.

Một trong những khách hàng nổi tiếng của thương hiệu là nữ diễn viên Mỹ Bella Thorne (ngôi sao Shake It Up của kênh Disney Channel). Cô từng nhắn tin qua Instagram để đặt những chiếc nhẫn thiết kế riêng cho mình và vị hôn phu.

Trước đây, Song đặt mục tiêu mở một cửa hàng tại Hong Kong. Tuy nhiên, khi lượng khách hàng quốc tế của Benalor ngày càng tăng, cô không còn chắc đây có phải bước đi phù hợp nhất với doanh nghiệp.

Thay vào đó, Song muốn tổ chức các cửa hàng pop-up hoặc quầy bán hàng tạm thời vào những dịp nhất định, để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm dịch vụ thiết kế trang sức theo yêu cầu của Benalor.

Không còn phải dành toàn bộ thời gian cho công việc văn phòng, Song hiện có thể bắt tay vào nhiều dự án từng phải trì hoãn. Cô cũng có thể đến Thái Lan hai tuần một lần để theo sát hơn toàn bộ quá trình sáng tạo.

Với Song, nghỉ việc văn phòng không có nghĩa là thoát khỏi guồng quay công việc. Cô chỉ chuyển sang một guồng quay mới, nhưng sáng tạo hơn.