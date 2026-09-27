Vì sao giữa đợt ngập lụt ở Bangkok lại xuất hiện loạt ảnh hàng quán biến thành hồ bơi, khách nâng ly giữa đàn vịt cao su?

Bangkok những ngày qua hứng chịu mưa lớn, gây ngập tại nhiều khu vực. Giữa lúc tình hình thực tế còn nhiều xáo trộn, một số quán bar, nhà hàng lại dùng AI để tạo loạt hình ảnh hài hước, mô phỏng cảnh khách vẫn ăn chơi, nâng ly giữa “biển nước”.

Những ngày qua, Bangkok (Thái Lan) hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập trên diện rộng tại nhiều khu vực của thủ đô. Theo các nguồn tin địa phương, thành phố ghi nhận gần 300 mm mưa trong ba ngày, tính từ chiều 24/9, khiến nhiều tuyến đường, nhà dân, cửa hàng bị nước tràn vào, phương tiện giao thông bị mắc kẹt. Chính quyền Bangkok ngày 26/9 đã tuyên bố toàn bộ 50 quận của thủ đô là khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa do lũ lụt.



Những ngày qua, Bangkok (Thái Lan) hứng chịu một đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập trên diện rộng tại nhiều khu vực của thủ đô. Ảnh: Reuters

Tình trạng nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại một số khu vực phía Đông Bangkok và những nơi gần hệ thống kênh rạch. Có thời điểm người dân phải lội qua dòng nước sâu đến ngang eo, trong khi nhiều ô tô gần như bị nước nhấn chìm. Chính quyền cũng đã thiết lập các điểm trú ẩn tạm thời và di chuyển hàng nghìn người dân khỏi những khu vực bị ảnh hưởng. Theo số liệu của cơ quan quản lý thành phố Bangkok, hơn 52.000 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và gần 4.900 người đã được chuyển tới các điểm trú ẩn khẩn cấp.

Trong bối cảnh ấy, trên mạng xã hội lại xuất hiện một loạt hình ảnh khiến nhiều người bật cười: nếu Bangkok đã biến thành "thành phố dưới nước", vậy tại sao không biến luôn các quán bar thành... hồ bơi?

Quán bar biến thành "hồ bơi", khách vẫn nâng ly giữa biển nước

Một số quán bar, nhà hàng và tụ điểm giải trí tại Bangkok đã sử dụng AI để dựng những hình ảnh mang màu sắc hài hước, bắt trend tình trạng ngập lụt đang diễn ra tại thành phố.

Trong một hình ảnh, quầy bar được mô phỏng chìm trong nước đến tận ngực. Các vị khách vẫn bình thản đứng, ngồi tại chỗ, trò chuyện và nhâm nhi đồ uống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Khung cảnh vốn là một sự cố ngập lụt lại được biến thành một "pool bar" theo đúng nghĩa đen.

Một số quán bar, nhà hàng đã sử dụng AI để dựng những hình ảnh mang màu sắc hài hước, bắt trend tình trạng ngập lụt đang diễn ra tại thành phố. Ảnh: Madmonkeybangkok

Ở một hình ảnh khác, nhóm bạn trẻ được ghép cảnh đứng ngâm mình trong nước trước Mad Monkey Bangkok, một tụ điểm quen thuộc với cộng đồng du khách và khách du lịch bụi tại khu vực Khao San. Xung quanh họ là hàng loạt chú vịt cao su màu vàng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, biến khung cảnh ngập lụt thành một "bể tắm" khổng lồ. Mad Monkey thực tế là một hostel có nhà hàng và bar tại Bangkok.

Ảnh: Madmonkeybangkok

Không dừng lại ở đó, một số hình ảnh còn mô phỏng cảnh các bạn trẻ hào hứng selfie trong căn phòng ngập nước, xung quanh là cả đàn vịt cao su. Một bức ảnh khác dựng cảnh đông người tại Plantopia ở khu Khao San, tất cả cùng giơ tay ăn mừng giữa biển nước như đang tham gia một lễ hội.

Thậm chí, cảnh tượng quen thuộc của những buổi tụ tập tại pub cũng được AI "nâng cấp": bàn ghế vẫn kín chỗ, khách vẫn nâng ly uống bia, chỉ khác một điều là toàn bộ sàn nhà đã biến thành... hồ bơi.

Ảnh: Madmonkeybangkok

Những hình ảnh này nhanh chóng tạo cảm giác vừa hài hước vừa "đúng chất Bangkok", nơi cuộc sống về đêm vốn nổi tiếng sôi động nay được tưởng tượng theo một phiên bản hoàn toàn khác.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là những hình ảnh được tạo/chỉnh sửa bằng AI để bắt trend, không phải hình ảnh ghi lại cảnh khách thực sự đang ngồi uống bia giữa nước lũ. Việc sử dụng AI ở đây chủ yếu mang tính giải trí, thể hiện cách các cơ sở kinh doanh tương tác với một sự kiện đang được quan tâm trên mạng xã hội.

Ảnh: thesecret.kaset

Ảnh: Madmonkeybangkok

Thực tế, kiểu phản ứng này không phải mới xuất hiện, cũng không bắt đầu từ thời AI. Trong đợt lụt lịch sử năm 2011, khi nước nhấn chìm phần lớn miền Trung Thái Lan, dân mạng nước này từng chế hàng loạt hình ảnh hài hước bằng những công cụ thô sơ hơn nhiều: từ cảnh người dân chèo jet ski giữa khu dân cư, xe tuk tuk được “độ” thành phương tiện lội nước, cho tới hình ảnh tắm ngay giữa dòng nước lũ kèm lời nhắn hài hước “nhớ tắm thêm lần nữa”. Khi ấy, chuyện một thương hiệu pizza vẫn giữ cam kết giao hàng trong 30 phút giữa biển nước cũng trở thành đề tài được chia sẻ rộng rãi.

Những ghi chép về đợt lụt năm 2011 cho thấy người Thái vốn có cách đối diện khá đặc biệt với nghịch cảnh: ngay cả trong những thời điểm khó khăn, họ vẫn tìm cách pha trò, tạo tiếng cười cho nhau thay vì để nỗi lo lấn át hoàn toàn. Nhìn theo cách đó, loạt ảnh AI xuất hiện trong đợt ngập năm nay có thể xem như một phiên bản mới của phản xạ cũ, chỉ khác ở chỗ công cụ đã trở nên hiện đại và dễ tiếp cận hơn.

Ở một góc độ khác, đây cũng là câu chuyện về cách các doanh nghiệp tìm cách duy trì sự hiện diện trong lúc hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Một quán bar giữa vùng ngập gần như không thể đón khách khi du khách hoãn chuyến, người dân địa phương hạn chế ra ngoài và nhân viên gặp khó khăn trong việc đi làm. Trong hoàn cảnh đó, một bức ảnh bắt trend trên mạng xã hội có thể là cách đơn giản và ít tốn kém để thương hiệu tiếp tục được nhắc đến, giữ tương tác với khách hàng và quan trọng hơn, không bị “biến mất” khỏi tâm trí họ khi nước rút và cuộc sống trở lại bình thường.

Đằng sau những bức ảnh hài hước là tình trạng ngập lụt thực tế

Trái ngược hoàn toàn với những bức ảnh "pool party" kể trên, thực tế tại Bangkok trong những ngày qua không hề nhẹ nhàng.

Loạt hình ảnh được chia sẻ từ các cửa hàng tiện lợi cho thấy nước lũ đã tràn vào bên trong nhiều cửa hàng. Tại một số nơi, khách hàng phải lội qua nước để di chuyển giữa các dãy kệ hoặc mua những món đồ thiết yếu.

Tại một số cửa hàng tiện lợi, khách hàng phải lội qua nước để di chuyển giữa các dãy kệ hoặc mua những món đồ thiết yếu. Ảnh: Sưu tầm

Đáng chú ý, nhiều người dân đã tranh thủ mua thực phẩm và nhu yếu phẩm để dự trữ trước tình hình mưa lũ. Điều này khiến một số cửa hàng rơi vào cảnh kệ hàng trống trơn, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm khô, bánh mì, mì ăn liền, đồ hộp và một số loại thực phẩm bảo quản lạnh.

Nước uống đóng chai cũng trở thành mặt hàng được nhiều người tìm mua. Hình ảnh những tủ nước vốn đầy ắp sản phẩm nay chỉ còn lác đác vài chai cho thấy sức mua tăng mạnh trong thời điểm người dân lo ngại việc di chuyển và tiếp tế có thể gặp khó khăn.

Nhiều người dân đã tranh thủ mua thực phẩm và nhu yếu phẩm để dự trữ trước tình hình mưa lũ. Ảnh: Sưu tầm

Điều này tạo nên một sự tương phản khá đặc biệt: trên mạng xã hội là những bức ảnh AI biến Bangkok thành "thành phố tiệc tùng dưới nước", còn ngoài đời, người dân lại đang phải lo tích trữ nước uống, thực phẩm và tìm cách đảm bảo an toàn giữa tình trạng ngập lụt.

Đáng chú ý, cảnh báo về tình hình ngập lụt không chỉ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông mà còn được gửi trực tiếp đến điện thoại của những người đang có mặt tại Bangkok.

Theo ảnh chụp cảnh báo được ghi nhận sáng 27/9, chính quyền Bangkok thông báo về các điểm trú ẩn dành cho người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại quận Khlong San, trong đó có các trường học/chùa được sử dụng làm nơi tạm trú như Wat Suwannaram, Wat Thong Phleng, Wat Thong Thammachat, Wat Thong Nopphakhun, Wat Sutharam, trường trung học Wat Sutharam và Wat Phichai Yat.

Du khách Việt nhận được cảnh báo khi đi du lịch tại Thái Lan. Ảnh: Nguyễn Diệu Linh

Một cảnh báo khác được gửi trước đó, lúc 9h22 ngày 26/9, cho biết mực nước trong các kênh đào đang ở mức nghiêm trọng và có xu hướng tiếp tục dâng. Người dân tại các khu vực trũng thấp được yêu cầu đưa đồ đạc lên vị trí cao, cất giữ tài sản có giá trị ở nơi an toàn, tránh các tuyến đường có nguy cơ ngập và kiểm tra tình trạng giao thông trước khi di chuyển. Trường hợp cần hỗ trợ có thể liên hệ văn phòng quận hoặc cơ quan phòng chống thiên tai địa phương (DDPM).

Nước bắt đầu rút nhưng du khách vẫn cần thận trọng

Đến sáng 27/9, tình hình tại một số khu vực Bangkok đã có dấu hiệu cải thiện khi mưa tạm ngớt và nước bắt đầu rút. Reuters cho biết nước lũ đã rút tại một số khu vực, tạo điều kiện để chính quyền đẩy nhanh việc thoát nước khỏi các kênh. Tuy nhiên, quá trình này vẫn phụ thuộc vào việc mưa có quay trở lại hay không. Chính quyền thành phố ước tính cần khoảng hai đến ba ngày để rút hết nước nếu trời ngừng mưa.

Thực tế, không phải toàn bộ Bangkok đã hết ngập. Sáng 27/9, một số tuyến đường như Lat Phrao vẫn ghi nhận mực nước cao, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện nhỏ. Trong khi đó, dự báo thời tiết vẫn cho thấy mưa dông có thể xuất hiện trên khoảng 80% Bangkok và các tỉnh lân cận.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan cũng cảnh báo khu vực Bangkok và miền Trung vẫn có nguy cơ tiếp tục xuất hiện mưa lớn trong ngày 27/9, đặc biệt tại những nơi đã có lượng nước tích tụ hoặc đang ngập.

Hình ảnh tại sân bay Don Mueang chiều 27/9. Ảnh: Nguyễn Diệu Linh

Vì vậy, với du khách Việt đang ở Bangkok hoặc có lịch trình đến thành phố trong những ngày này, một số lưu ý vẫn rất cần thiết:

Kiểm tra tình trạng đường trước khi di chuyển, đặc biệt nếu đi taxi, Grab hoặc ô tô đến sân bay.

Tránh không đi qua những đoạn đường đang ngập sâu, nhất là khi không xác định được độ sâu của nước.

Nếu chuẩn bị ra sân bay, nên xuất phát sớm hơn bình thường. Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) đã khuyến cáo hành khách đi qua Don Mueang và Suvarnabhumi dành thêm thời gian do ngập úng có thể gây ùn tắc trên các tuyến đường ra vào sân bay; thời tiết xấu cũng có thể ảnh hưởng tới lịch bay.

Theo dõi thông báo chính thức trên điện thoại và cập nhật từ khách sạn, hãng bay, sân bay cũng như chính quyền Bangkok.

Hạn chế đến các khu vực thấp, gần kênh rạch nếu không thực sự cần thiết.

Nếu nước dâng trở lại, ưu tiên ở trong nhà hoặc di chuyển đến khu vực cao, an toàn, thay vì cố tiếp tục lịch trình.

Bangkok có thể đang dần thoát khỏi đợt ngập nghiêm trọng nhất sau khi mưa giảm, nhưng tình hình vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Với du khách, việc "check đường trước khi đi" lúc này quan trọng không kém việc check vé máy bay hay lịch trình tham quan.

Nguồn tham khảo: Reuters, Al Jazeera, Bangkok Post, Cơ quan Khí tượng Thái Lan (TMD), Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT), Bangkok Metropolitan Administration và các báo địa phương.