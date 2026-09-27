Tô bún 10.000 đồng ăm ắp thịt tôm cua ở tỉnh có ‘điểm đến hấp dẫn nhất thế giới’

Tô bún rạm của người miền biển Gia Lai 10 năm qua giá loanh quanh 5.000-10.000 đồng nhưng giữ trọn vị đậm đà, giàu dinh dưỡng trong thời bão giá.

Về Phù Mỹ (Gia Lai) ăn tô bún tôm, bún rạm giàu dinh dưỡng chỉ 10.000 đồng trong thời bão giá.

Giữa nhịp sống hối hả và cơn bão giá miết mải cuốn qua từng mâm cơm gia đình, người ta dễ bắt gặp những tiếng than thở về chi phí đắt đỏ. Thế nhưng, tại những góc nhỏ ở vùng biển xứ “Nẫu” Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai), vẫn tồn tại những mức giá “rẻ bền vững”, ổn định qua cả thập kỷ.

Những tô bún nóng hổi, thơm lừng và giàu dinh dưỡng như bún tôm, bún rạm, bún chả cá chỉ có giá vỏn vẹn 10.000 đồng. Cách đây 10 năm, những tô bún này được bán với giá 5.000 đồng. Việc tăng từng mức giá nhỏ chầm chậm như đứng ngoài vòng xoáy lạm phát đã trở thành biểu tượng của sự chân chất và tình người nơi mảnh đất duyên hải dội sóng.

Tô bún tôm, bún rạm chỉ có giá 10.000 đồng tại các làng chài ven biển Gia Lai.

Trong các loại bún, món bún rạm là món đặc sản trứ danh, gắn liền với cái nôi văn hóa đầm Trà Ổ (hay còn gọi là đầm Châu Trúc), bao quanh đầm là địa bàn các xã Bình Dương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc. Rạm sống ở vùng nước lợ đầm phá, nhìn thoáng qua tưởng giống cua đồng nhưng vỏ mềm hơn, gạch vàng, nhiều, thịt chắc và ngọt đậm đà. Nói về độ dinh dưỡng, ít món ăn bình dân nào sánh kịp tô bún rạm Phù Mỹ.

Rạm được người dân bắt từ đầm Trà Ổ về, rửa sạch, bóc mai rồi đem xay hoặc giã nhuyễn. Đây là món ăn chứa hàm lượng canxi, đạm tự nhiên và các khoáng chất vô cùng phong phú, rất tốt cho sức khỏe mọi lứa tuổi.

Nước gạch con rạm trên đầm Trà Ổ nổi tiếng về độ sánh mịn, vàng ươm béo ngậy, giàu dinh dưỡng và có vị đặc trưng riêng.

Một tô bún rạm đúng chuẩn Trà Ổ không chan chung nước dùng vào tô như các món bún nước thông thường. Nước rạm sánh mịn, vàng ươm béo ngậy được múc riêng ra một chiếc bát nhỏ. Khi ăn, thực khách tự tay rưới từng muỗng nước rạm đậm đà lên bún, trộn cùng chút ớt chưng cay xè và miếng bánh tráng gạo nướng giòn rụm.

Hình ảnh con rạm ở đầm Trà Ổ, tỉnh Gia Lai

Điều khiến du khách ghé chân đến các làng chài Gia Lai phải ngỡ ngàng chính là mức giá. Trong khi một bát phở hay tô bún riêu ở các thành phố lớn đã chạm ngưỡng 35.000 đến 50.000 đồng, thì tại đây, tô bún rạm đầy đặn, chất lượng chỉ đúng 10.000 đồng.

Một thập kỷ trước, người bán tô bún rạm với giá 5.000 đồng. Sau 10 năm, trải qua bao biến động kinh tế, giá nguyên liệu, xăng dầu, thực phẩm đồng loạt leo thang, mức giá ấy mới tăng lên 10.000 đồng.

Một tô bún tươi có đầy đủ topping gồm rạm, tôm, trứng và chả cá chỉ có giá 20.000 đồng tại các vùng đầm ven biển Gia Lai.

Bên nồi nước rạm, nồi bún tươi nghi ngút khói, bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, một người bán bún tôm, bún rạm 30 năm tại làng chài Mỹ An (xã Phù Mỹ Đông) vừa nhanh thoắt thoắt chia bún, vừa vui vẻ trả lời khi được hỏi về bí quyết giữ giá.

“ Lời lãi thì ít lắm, có khi chỉ lấy công làm lời thôi. Tận dụng lợi thế rạm đánh bắt gần ngay tại đầm Trà Ổ, mình chịu khó thức khuya dậy sớm tự tay chế biến. Nhìn mọi người ăn ngon miệng, ấm bụng trước khi đi làm, đi học là thấy vui rồi ” , bà Hồng nói.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng - người gắn bó với nghề bán bún rạm Phù Mỹ đến nay đã 29 năm.

Tô bún rạm với giá 10.000 đồng không đơn thuần là một bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất mà còn là điểm tựa ấm áp cho những lao động bình dân, học sinh và đặc biệt là điểm nhấn mời gọi du trong nước và quốc tế.