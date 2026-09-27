Nam NSƯT U70 từng làm Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ đi Ninh Bình ăn cơm niêu 25.000 đồng, nhìn mâm cơm đầy ắp lại nhớ thời "cả nhà chỉ được một đĩa đậu"

Từ màn thử sức chèo thuyền đầy hài hước, NS Chí Trung được cô lái thuyền giới thiệu một quán cơm Việt ở Ninh Bình. Mâm cơm với những món quen thuộc như thịt rang, cá kho, canh cua, cà pháo… không chỉ khiến nam nghệ sĩ thích thú mà còn gợi lại ký ức về những bữa cơm thời bao cấp.

Khán giả vốn không còn xa lạ với những video review ẩm thực của NS Chí Trung. Vẫn giữ phong cách dí dỏm, gần gũi và đặc biệt là "có sao nói vậy", nam nghệ sĩ thường chia sẻ khá thẳng thắn về những món ăn mình trải nghiệm, không tâng bốc hay dành những lời khen quá đà.

Trước đây, NS Chí Trung thường ghé những địa điểm quen thuộc của Hà Nội, từ phở bò, phở gà, xôi, bún chả đến kem Tràng Tiền. Bên cạnh ẩm thực, nam nghệ sĩ cũng dành thời gian khám phá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và chia sẻ trải nghiệm với người xem. Những video này nhận được lượng tương tác đáng kể nhờ cách kể chuyện tự nhiên, hài hước.

Mới đây, nam nghệ sĩ tiếp tục có một chuyến review ẩm thực nhưng lần này không còn quanh Hà Nội. Điểm đến của anh là Ninh Bình, nơi anh tình cờ được giới thiệu một quán cơm Việt với những món ăn gợi nhớ mâm cơm gia đình.

Nguồn: Nghệ sĩ Chí Trung

Từ chèo thuyền đến… tìm quán cơm ngon ở Ninh Bình

Trong chuyến đi tới Ninh Bình, NS Chí Trung có mặt tại khu vực Tam Cốc. Ngồi trên thuyền giữa khung cảnh sông nước, nam nghệ sĩ hài hước gửi lời chào tới khán giả:

"Chào cả nhà, tôi đang ở phường Nam Hoa Lư của Tam Cốc, cảnh rất đẹp nhé, hôm nay vừa mưa vừa nắng. Mà tôi cũng vừa có ý định là về hưu và làm thêm nghề chèo thuyền".

Có vẻ khá hào hứng với ý tưởng "chuyển nghề", nam nghệ sĩ còn ngỏ ý muốn thử chèo thuyền thay cho cô lái thuyền. Thế nhưng trải nghiệm này nhanh chóng khiến anh… thấm mệt. Chẳng được bao lâu, NS Chí Trung đã quay sang hỏi cô lái thuyền xem ở khu vực này có quán ăn nào ngon để ghé thưởng thức.

NS Chí Trung tới Ninh Bình và được giới thiệu quán cơm niêu Việt. Nguồn: Nghệ sĩ Chí Trung

Theo gợi ý của cô lái thuyền, nam nghệ sĩ cùng người bạn đi cùng tìm tới Cơm Niêu Việt Xưa.

Ngay khi bước vào, cả hai đã chú ý tới không gian của nhà hàng. Không gian quán gây ấn tượng với tông vàng ấm kết hợp nội thất gỗ, đèn mây tre và những bức tranh mang màu sắc dân gian. Phần mặt tiền sử dụng mái ngói đỏ cùng những ô cửa kính hình vòm, tạo cảm giác gợi nhớ kiến trúc Việt xưa.

Bên trong, bàn ghế gỗ màu nâu trầm, bát đĩa mang phong cách gốm sứ truyền thống cùng những bức tranh khổ lớn như "Đám cưới chuột" khiến tổng thể không gian khá đồng nhất với chủ đề mà nhà hàng hướng tới.

Mâm cơm Việt với những món ăn quen thuộc

Thay vì gọi từng món, NS Chí Trung giao cho quản lý nhà hàng chuẩn bị một mâm cơm theo tiêu chí "chuẩn cơm mẹ nấu".

Trên bàn lần lượt xuất hiện những món ăn vốn rất quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt như thịt rang, cà pháo, rau củ luộc, đậu tẩm hành, canh cua, tôm rang, cá kho, trứng rán, gà rang cùng hai niêu cơm.

Đáng chú ý, nhà hàng chuẩn bị hai loại cơm niêu để thực khách lựa chọn: một loại cơm mềm và một loại cơm xém hai mặt.

Nhà hàng chuẩn bị hai loại cơm niêu cho nam nghệ sĩ: một loại cơm mềm và một loại cơm xém hai mặt. Nguồn: Nghệ sĩ Chí Trung

Quản lý nhà hàng giải thích: "Quán có chuẩn bị sẵn hai cơm niêu, một loại niêu là cơm mềm, một loại niêu là cơm xém hai mặt, để cho khách hàng lựa chọn".

Khi NS Chí Trung tò mò về cách làm phần cơm xém hai mặt, quản lý cho biết gạo được vo và đong trực tiếp vào niêu, sau đó thêm nước rồi đưa vào lò nướng. Theo giải thích của nhà hàng, cách làm này giúp cơm có phần bên ngoài xém vàng nhưng bên trong vẫn mềm, thơm.

Khi nam nghệ sĩ hỏi rằng có phải cơm niêu là mọi người sẽ nấu sẵn cơm rồi cho vào niêu hay không, quản lý nhà hàng giải thích: "Nếu như mà nấu vậy thì cơm nó sẽ không ra được thành phẩm là thơm, mềm và bên ngoài xém bên trong mềm".

Từ câu chuyện cơm niêu, NS Chí Trung còn liên tưởng tới trò "đập niêu" quen thuộc ở miền Nam và hỏi vui liệu những chiếc niêu này có được đập hay không. Câu trả lời tất nhiên là "không", bởi đây là những niêu cơm được dùng để phục vụ thực khách.

Mâm cơm nhà ngon mắt của NS Chí Trung. Nguồn: Nghệ sĩ Chí Trung

Nhìn mâm cơm đầy đặn trước mặt, nam nghệ sĩ lại bất ngờ nhớ về những bữa ăn thời bao cấp: "Nhìn cái mâm cơm ngon, cứ nhớ thời bao cấp ngày xưa ấy, có khi cả nhà chỉ được một đĩa đậu. Làm sao mà có điệu đĩa đậu to thế mà ăn cả nhà được? Mà làm gì có một đĩa thịt này chỉ có hít mùi thịt thôi".



Những món ăn dân dã tiếp tục khiến câu chuyện trên bàn ăn chuyển sang ký ức. NS Chí Trung đặc biệt nhắc tới canh cua, cà pháo và những món ăn gợi nhớ bữa cơm gia đình:

"Kể cả mà mà kho với thịt này anh cũng thích lắm nhá. Đặc biệt là canh cua cà, anh mê lắm. Anh chợt nhớ cái câu thơ ngày xưa mình hay học ấy, anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Tôm này cũng ngon giống cơm mẹ nấu, gợi lại kí ức xưa".

Cơm Niêu Việt Xưa có gì ngoài mâm cơm được NS Chí Trung trải nghiệm?

Cơm Niêu Việt Xưa hiện có hai cơ sở tại Ninh Bình, gồm cơ sở trên đường Tràng An và cơ sở tại thôn Đam Khê Ngoài, khu vực Tam Cốc. Cả hai đều được xây dựng theo phong cách truyền thống, hướng tới trải nghiệm mâm cơm Việt trong không gian mang màu sắc văn hóa bản địa.

Ảnh: Cơm niêu Việt Xưa

Thực đơn của quán tập trung vào các món cơm gia đình và đặc sản đồng quê. Mức giá được chia khá rộng, từ những món cơm nhà khoảng 50.000-60.000 đồng/món, cơm niêu khoảng 25.000 đồng; các món dê từ khoảng 250.000 đồng, thịt lợn khoảng 100.000 đồng, gà từ 120.000-225.000 đồng và nhóm cá, tôm, mực khoảng 90.000-185.000 đồng.

Ngoài cơm niêu, thực khách có thể gọi nhiều món quen thuộc như dê chao tỏi, gà luộc lá chanh, chân giò luộc chấm mắm nêm, mực xào, thịt rang cháy cạnh, cá suối chiên giòn, cá kho tộ, sườn xào chua ngọt…

Ảnh: Cơm niêu Việt Xưa

Nhóm rau và canh cũng mang đúng tinh thần mâm cơm gia đình với rau củ luộc chấm kho quẹt, rau muống hoặc rau lang luộc, ngô xào, canh cua cà pháo, canh chua dọc mùng, đậu phụ sốt mỡ hành. Cà pháo, dưa cải muối, lạc rang húng lìu và hoa quả theo mùa được phục vụ như những món ăn kèm hoặc tráng miệng.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, phần cơm niêu là một trong những món tạo điểm nhấn với lớp cơm xém vàng bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ mềm bên trong. Khi kết hợp cùng thịt rang cháy cạnh, cá kho, canh cua hay cà pháo, tổng thể tạo thành một mâm cơm khá quen thuộc với khẩu vị của nhiều gia đình Việt.

Khách nhận xét thế nào?

Trên các nền tảng đánh giá, Cơm Niêu Việt Xưa hiện nhận mức điểm khoảng 4,7/5 sao. Nhiều thực khách đánh giá cao không gian rộng rãi, cách bài trí mang màu sắc đồng quê và sự nhiệt tình của đội ngũ nhân viên.

Một thực khách nhận xét quán có không gian mộc mạc, gần gũi, các món ăn mang hương vị quen thuộc như cá kho, thịt kho, rau xào và cơm niêu. Người này đặc biệt thích phần cơm có lớp cháy vàng giòn bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm, đồng thời đánh giá mức giá tương đối phù hợp với chất lượng và không gian.





Món cơm niêu của nhà hàng giá chỉ 25.000 đồng. Ảnh: Cơm niêu Việt Xưa

Một số thực khách khác cũng nhắc tới tình trạng quán khá đông vào cuối tuần nhưng nhân viên vẫn xử lý đơn và sắp xếp chỗ ngồi tương đối nhanh. Những món như thịt rang cháy cạnh, gà chiên mắm, sườn xào chua ngọt, rau củ luộc chấm kho quẹt và cà pháo được nhận xét là mang hương vị giống cơm gia đình, phần lớn các món được nêm đậm đà và hơi thiên ngọt.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cũng có những ý kiến khác nhau. Một số khách cho rằng khẩu vị của quán hơi thiên ngọt, có món chưa thực sự phù hợp với sở thích cá nhân; rau muống xào được nhận xét là hơi nhiều dầu, trong khi một số món như sườn có phần hơi dai.

Ảnh: Cơm niêu Việt Xưa

Nhìn chung, điểm được nhắc tới nhiều vẫn là không gian rộng, cách bài trí có chủ đề rõ ràng, nhân viên trẻ và nhiệt tình cùng thực đơn tập trung vào những món ăn quen thuộc.

Với NS Chí Trung, điều thú vị của chuyến ghé quán dường như không chỉ nằm ở việc thử thêm một địa chỉ ăn uống tại Ninh Bình. Từ một chuyến đi ngẫu hứng, một lần thử chèo thuyền và một mâm cơm đầy đặn, những món ăn tưởng như rất đỗi bình thường lại trở thành chiếc cầu nối với ký ức về những bữa cơm gia đình và một thời đã qua.