Từ ngày 1/10, cây cầu kính nghìn tỷ cao nhất Việt Nam chính thức hoạt động trở lại

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây sẽ hoạt động trở lại từ ngày 1/10, sau khi dự án liền kề tạm dừng thi công và vấn đề an toàn tạm thời được bảo đảm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn vừa có văn bản gửi tới UBND tỉnh Lai Châu, các sở, ngành, đơn vị lữ hành, du khách và hộ kinh doanh về việc Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây sẽ hoạt động bình thường trở lại từ ngày 1/10/2026, cho đến khi có chỉ đạo mới của cơ quan chức năng.

Theo doanh nghiệp, sau khi công ty phản ánh những khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo tỉnh Lai Châu cùng các sở, ngành đã phối hợp xem xét, hỗ trợ tháo gỡ. Đến nay, dự án liền kề đã tạm dừng thi công. Công ty cho biết vấn đề an toàn tại Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây tạm thời được bảo đảm.

Việc hoạt động trở lại nhằm duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, hạn chế gián đoạn lịch trình của du khách và các đơn vị lữ hành trong nước, quốc tế, đồng thời góp phần vào hoạt động kinh tế địa phương.

Trước đó, ngày 15/9/2026, Tập đoàn Hoàng Liên Sơn gửi văn bản tới UBND tỉnh Lai Châu về việc tạm dừng hoạt động khu du lịch. Doanh nghiệp lo ngại việc thi công Dự án Vườn Địa Đàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của nhân viên, du khách và tài sản tại Cầu kính Rồng Mây.

Công ty đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, đánh giá mức độ ảnh hưởng của Dự án Vườn Địa Đàng đối với Dự án du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên – Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây.

Được biết, Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây do Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đầu tư, khởi công vào tháng 1/2018. Dự án gồm nhiều hạng mục như khách sạn, hệ thống thang máy và cầu kính, bungalow nghỉ dưỡng, bể bơi điều hòa cùng khu vui chơi cảm giác mạnh.

Trong đó, hệ thống thang máy ngoài trời bằng kính trong suốt và cầu kính được đưa vào hoạt động từ ngày 16/11/2019. Theo thông tin giới thiệu dự án, riêng hạng mục này có mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Nằm tại tỉnh Lai Châu, cách Sa Pa khoảng 17 km, cầu kính Rồng Mây ở độ cao 2.200 m so với mực nước biển. Đây cũng là cầu kính cao nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Để tiếp cận cầu, du khách di chuyển bằng hệ thống thang máy cao 300 m, trong đó có khoảng 80 m đi trong lòng núi.

Điểm nhấn của công trình là phần cầu kính vươn trực tiếp ra khỏi vách núi, dài khoảng 60 m, rộng khoảng 5 m, tạo thành lối đi giữa không trung. Theo thông tin giới thiệu, sàn cầu gồm 3 lớp kính cường lực kết hợp các lớp phim bảo vệ, tổng độ dày khoảng 4,2 cm, được thiết kế để đáp ứng yêu cầu chịu lực khi đón nhiều khách tham quan cùng lúc.