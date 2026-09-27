Thu nhập của chuỗi trà sữa từng mở gần 1.000 ki-ốt rồi đóng sạch ở Việt Nam

Trong vòng một năm, thương hiệu này từng ồ ạt mở 971 kiosk bên trong hệ thống siêu thị, rồi lần lượt dẹp bỏ cho đến khi không còn điểm nào. Bốn năm sau canh bạc đó, doanh thu mỗi ngày của họ chạm mốc hơn sáu tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi đổi chủ.

Mỗi ngày hơn sáu tỷ đồng và tiền lãi tăng nhanh hơn doanh thu

Sáu tháng đầu năm 2026, chuỗi đạt doanh thu 1.119 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Lấy con số này chia cho 181 ngày thì bình quân đạt 6,18 tỷ đồng mỗi ngày. Lợi nhuận sau thuế cộng hai quý lại là 145 tỷ đồng, tức mỗi ngày để lại quanh 800 triệu đồng, tăng 68,1%.

Điểm sáng nhất nằm ở biên độ tăng trưởng. Doanh thu tăng ba mươi phần trăm nhưng lợi nhuận tăng đến gần bảy mươi phần trăm. Nghĩa là mỗi đồng bán ra giờ sinh lời tốt hơn hẳn trước đây. Chi tiết này mới là phần thú vị nhất của câu chuyện, bởi cách đây bốn năm chuỗi từng làm điều ngược lại, càng mở rộng lại càng lỗ.

Riêng quý 2 năm 2026, doanh thu 550 tỷ đồng tăng 26,9%, lãi gộp 383 tỷ tăng 27,9%, EBITDA 110 tỷ tăng 37,4% và lợi nhuận sau thuế 67 tỷ tăng 55,5%. Quý 1 trước đó thậm chí cao hơn về doanh thu với 569 tỷ đồng cùng lợi nhuận 78 tỷ.

Bức tranh tài chính của Phúc Long qua 5 năm

Canh bạc mở rộng và bài toán chi phí

Câu chuyện kiosk là phần ít được tính toán chi tiết bằng những con số thực tế.

Phúc Long chính thức thuộc về Masan từ năm 2021. Tháng 1 năm 2021, kiosk Phúc Long đầu tiên xuất hiện bên trong một siêu thị VinMart. Tới tháng 5 cùng năm, khi Masan mua 20% cổ phần, hệ thống có chừng 41 kiosk đặt trong các cửa hàng WinMart+.

Cuối năm 2021 con số lên 500 điểm. Đầu năm 2022 chạm mốc 760. Theo tài liệu do chính Masan công bố tháng 8 năm 2022, 971 kiosk đã được mở bên trong các cửa hàng WinMart+ chỉ trong vòng một năm, đưa tổng số điểm bán của thương hiệu vượt mốc một nghìn.

Kế hoạch ban đầu cho năm 2022 là doanh thu 2.500 đến 3.000 tỷ đồng, nhưng kết quả thực tế chỉ dừng ở 1.579 tỷ.

Mỗi kiosk thu 1,2 triệu đồng một ngày trong khi cửa hàng lớn thu gần 24 triệu

Hai con số này khi đặt cạnh nhau sẽ giải thích toàn bộ quyết định tái cấu trúc sau này.

Năm 2022, nhóm cửa hàng lớn gồm 111 điểm cỡ lớn cộng 21 cửa hàng nhỏ mang về 1.153 tỷ đồng doanh thu và 332 tỷ đồng EBITDA, biên lợi nhuận 26%. Nhóm kiosk và cửa hàng mini mang về 426 tỷ đồng doanh thu nhưng âm 134 tỷ đồng EBITDA.

Tính trung bình, với 971 kiosk, mỗi điểm thu bình quân khoảng 1,2 triệu đồng một ngày. Cùng lúc đó, mỗi cửa hàng lớn thu quanh 24 triệu đồng một ngày, tức cao gấp gần hai mươi lần. Một quầy pha chế kẹp trong góc siêu thị, không chỗ ngồi, thực đơn rút gọn và chỉ bán mang đi, hoá ra không thể thay thế được trải nghiệm tại một cửa hàng có mặt tiền rộng rãi.

Toàn hệ thống năm đó thu 1.579 tỷ và có EBITDA 195 tỷ, nhưng riêng nhóm cửa hàng lớn đã tạo ra 332 tỷ. Điều này đồng nghĩa phần kiosk đã ăn mất hơn bốn mươi phần trăm số tiền lãi mà các cửa hàng lớn vất vả làm ra.

Sau đó là giai đoạn cắt giảm. Nửa cuối năm 2022, Masan đóng 150 kiosk, tiêu tốn 42 tỷ đồng chi phí, tính ra chừng 280 triệu đồng cho mỗi điểm dẹp đi. Việc đóng cửa kéo dài nhiều năm sau đó. Đến hết quý 3 năm 2023 chỉ còn 92 kiosk hoạt động bên cạnh 147 cửa hàng lớn. Cuối năm 2024 chỉ còn 55 điểm và rồi mô hình này chính thức bị xoá sổ hoàn toàn khỏi hệ thống.

Bỏ kiosk rồi thì bán được gì?

Sau khi tái cơ cấu, Phúc Long quay về đúng giá trị cốt lõi vốn tạo ra lợi nhuận bền vững.

Đến cuối tháng 6 năm 2026, chuỗi sở hữu 220 cửa hàng độc lập trên toàn quốc, mở thêm 15 điểm mới chỉ riêng trong quý 2. Chỉ số quan trọng nhất của ngành F&B là doanh thu bình quân mỗi cửa hàng mỗi ngày, và con số đó đạt 26,2 triệu đồng, tăng 18,5%. Quý trước thậm chí đạt 26,3 triệu đồng với mức tăng 21,2%. Để so sánh, cả năm 2025 chỉ số này mới dừng ở mức 22,8 triệu đồng và chỉ tăng 6%.

Cơ cấu doanh thu cũng có sự dịch chuyển. Đồ uống vẫn là xương sống với 85,7% doanh thu bán lẻ và mức tăng 32,6%. Nhóm đồ ăn gồm bánh mì, bánh ngọt, kem và sữa chua chiếm 7,9%, với kỳ vọng nâng tỷ trọng này lên quanh 11% trong năm nay. Đáng chú ý hơn cả là kênh giao hàng, tăng 67,2% và hiện chiếm 32,7% doanh thu bán lẻ. Cứ ba đồng thu về thì có gần một đồng đến từ đơn giao tới nhà, một tỷ lệ mà mô hình kiosk trong siêu thị không bao giờ với tới được.

Mục tiêu cả năm 2026 là doanh thu 2.300 đến 2.500 tỷ đồng, tăng 22 đến 32%, cùng EBITDA 370 đến 418 tỷ đồng, mở thêm 40 đến 50 cửa hàng với trọng tâm ở Hà Nội. Nếu chạm mốc thấp nhất của kế hoạch, mỗi ngày chuỗi sẽ bỏ túi quanh 6,3 tỷ đồng.

Masan đã trả bao nhiêu cho thương hiệu này?

Quá trình thâu tóm diễn ra qua ba đợt với mức định giá tăng chóng mặt.

Tháng 5 năm 2021, Masan mua 20% cổ phần với 15 triệu USD, tương ứng định giá doanh nghiệp ở mức 75 triệu USD. Tháng 1 năm 2022, tập đoàn mua thêm 31% với 110 triệu USD để nâng sở hữu lên 51%, lúc này định giá là 355 triệu USD. Tới tháng 8 năm 2022, đợt cuối mua thêm 34% với khoảng 155 triệu USD, tương đương hơn 3.600 tỷ đồng, đưa tỷ lệ sở hữu lên 85% và định giá công ty lên mốc 455 triệu USD.

Tổng cộng qua ba đợt, Masan đã bỏ ra quanh 280 triệu USD. Định giá thương hiệu tăng hơn sáu lần chỉ trong mười lăm tháng, từ 75 lên 455 triệu USD.

Cơ sở của mức định giá cuối cùng cũng nằm trong tài liệu công bố. Lợi nhuận ròng năm 2021 của Phúc Long đạt 9,1 triệu USD với biên lợi nhuận 20%, được Masan mang ra so sánh với các chuỗi lớn trong khu vực như Jollibee hay Luckin Coffee. Con số biên lợi nhuận 20% đó rất đáng lưu tâm, bởi tới năm 2024, sau đợt mở rộng ồ ạt, biên lợi nhuận chỉ còn 7,6%. Phải đến nửa đầu năm 2026 nó mới nhích lên quanh 13%, tức vẫn chưa hồi phục được như mức thời điểm trước khi đổi chủ.

Thương hiệu 58 năm tuổi khởi đầu từ một cửa hàng ở Quận 5

Thương hiệu do ông Lâm Bội Minh, sinh năm 1946, sáng lập vào năm 1968. Cửa hàng đầu tiên nằm ở số 134 đường Tổng Đốc Phương, nay là đường Châu Văn Liêm, Quận 5, TP.HCM. Đầu thập niên 1980, hãng đưa vào mô hình tự phục vụ tại số 63 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, một phong cách bán hàng còn rất mới mẻ với người Sài Gòn thời đó. Năm 2007, hai nhà máy chế biến được xây dựng ở Thái Nguyên và Bình Dương, đặt ngay tại hai vùng nguyên liệu trà và cà phê trọng điểm.

Điều này minh chứng rằng trước khi trở thành chuỗi trà sữa đình đám khiến giới trẻ xếp hàng check in, Phúc Long đã là một hãng trà sở hữu xưởng sản xuất, vùng nguyên liệu và bề dày gần sáu mươi năm kinh doanh. Cái mà Masan mua về năm 2021 không phải một hiện tượng mạng sớm nở tối tàn, và có lẽ chính nhờ nền tảng vững chắc đó, sau canh bạc mở rộng đầy rủi ro, họ vẫn còn một lõi giá trị thực sự mạnh mẽ để quay về.

Nguồn: Masan Group, thông cáo kết quả kinh doanh quý II/2026, VnExpress, VietnamBiz

Ảnh: Phúc Long