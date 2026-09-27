Tin cực vui: Tân Định lọt top 12 khu phố chất nhất thế giới, xếp trên cả Bangkok, Singapore và Thượng Hải

Cái tên duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 40 khu phố "chất nhất thế giới" năm nay của Time Out lại là một phường nằm ngay giữa lòng TP.HCM.

Ngày 16/9/2026, tạp chí du lịch Time Out của Anh công bố bảng xếp hạng 40 khu phố chất nhất thế giới, danh sách thường niên mà giới đi lại vẫn chờ mỗi năm để xem khu nào đang thật sự có đời sống thú vị nhất.

Ảnh: TTXVN

Cách chấm của họ không dựa vào lượng khách hay số điểm tham quan. Theo Time Out, một hội đồng biên tập của tạp chí xét từng khu phố dựa trên mạng lưới chuyên gia bản địa, với các tiêu chí gồm ăn uống, đời sống về đêm, những cửa hàng bản địa độc lập, chất lượng sống và tính cộng đồng. Nói cách khác, đây là bảng xếp hạng dành cho những nơi người ta sống chứ không phải những nơi người ta chỉ ghé qua chụp ảnh.

Đứng đầu danh sách năm nay là Jongno 3-ga của Seoul, khu phố cổ nằm giữa lòng thủ đô Hàn Quốc. Và ở vị trí thứ 12 là phường Tân Định, TP.HCM, đại diện duy nhất của Việt Nam trong cả bảng xếp hạng.

Jongno 3-ga của Seoul đứng đầu danh sách Ảnh: Curious Spoon

Thứ hạng 12 nghe qua có vẻ khiêm tốn, nhưng phải đặt cạnh những cái tên xung quanh mới thấy hết ý nghĩa của nó. Trong nhóm các khu phố châu Á góp mặt năm nay, chỉ có hai nơi xếp trên Tân Định, là Kitakagaya của Osaka ở vị trí thứ 6 và Koenji của Tokyo ở vị trí thứ 8. Ngay phía sau Tân Định lần lượt là Talat Noi của Bangkok hạng 14, Jalan Besar của Singapore hạng 20 và Changning của Thượng Hải hạng 26.

Điều đó có nghĩa là trong mắt hội đồng biên tập Time Out, một phường nằm ở trung tâm TP.HCM đang có đời sống đô thị hấp dẫn hơn cả khu phố cổ Talat Noi bên sông Chao Phraya, hơn Jalan Besar của Singapore và hơn Changning giữa Thượng Hải. Với một thành phố lâu nay vẫn bị xếp sau Bangkok trên bản đồ du lịch khu vực, đây là thứ hạng đáng để vui thật.

Ảnh: Maison Offline

Đoạn giới thiệu về Tân Định trên Time Out mở đầu bằng một câu gần như là lời trách nhẹ: gần như mọi du khách đến TP.HCM đều chụp ảnh nhà thờ màu hồng như phim Disney của Tân Định, rồi quay về trung tâm. Tạp chí này không đưa nhà thờ ra như một lý do để khen, mà ngược lại, họ dùng nó để chỉ ra rằng phần lớn người ghé qua đã bỏ lỡ toàn bộ phần còn lại của khu phố.

Ảnh: pipi_rs2

Ảnh: seamag

Cũng vì vậy mà trong danh sách những địa chỉ Time Out gọi tên, không có nhà thờ Tân Định, không có chợ Tân Định, cũng không có những điểm tham quan vẫn thường xuất hiện trong các bài giới thiệu về khu này. Thay vào đó là năm cái tên hoàn toàn khác, và cả năm đều là chỗ để ăn uống.

Vì sao lại là Tân Định?

Ít ai biết, cái tên "Tân Định" đã xuất hiện trên bản đồ Sài Gòn từ rất sớm. Thời vua Gia Long, năm 1808, đây chỉ là một lân nhỏ với vài chục người dân và dăm nóc nhà. Đến năm 1836, khi lập địa bạ tỉnh Gia Định, Tân Định được nâng lên thành thôn. Trải qua nhiều lần tách nhập dưới thời Pháp thuộc, cái tên này có lúc mất hẳn trên bản đồ hành chính, mãi đến năm 1988 mới được khôi phục làm tên phường.

Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau đợt sáp nhập đơn vị hành chính năm 2025, phường Tân Định hiện nay được hình thành trên cơ sở toàn bộ phường Tân Định cũ (Quận 1) cộng thêm một phần phường Đa Kao, với diện tích khoảng 1,23km² và dân số khoảng 48.500 người, mật độ dân cư thuộc hàng cao của TPHCM. Đây cũng từng là địa bàn có truyền thống cách mạng, gắn với hoạt động của lực lượng biệt động Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ. Sau sáp nhập, trụ sở Đảng ủy và HĐND phường được đặt tại số 30 Phùng Khắc Khoan, UBND phường và Trung tâm phục vụ hành chính công tại 58B Nguyễn Đình Chiểu, còn trụ sở Công an phường nằm tại 162 Bà Lê Chân, cho thấy một bộ máy hành chính gọn nhẹ nhưng vẫn nằm trong bán kính đi bộ.

Chính bề dày lịch sử ấy, cộng với việc vẫn giữ được kiến trúc thấp tầng, chợ truyền thống và đời sống cộng đồng gắn bó nhiều thế hệ giữa lòng một đô thị đang phát triển nhanh, là lý do khiến Tân Định lọt vào mắt xanh của Time Out, không phải vì hào nhoáng, mà vì vẫn giữ được "chất" riêng theo năm tháng.

Ảnh: Christine Luu

Với những người đã quen đi lại ở khu này, thứ hạng 12 thế giới có thể là một tin vui đến hơi muộn, bởi Tân Định vốn đã như vậy từ lâu rồi. Nhưng có lẽ giá trị lớn nhất của bảng xếp hạng lần này không nằm ở cái thứ hạng, mà nằm ở câu mở đầu mà Time Out viết về nơi này. Rằng gần như ai cũng chụp cái nhà thờ hồng rồi quay về. Lần tới, nếu có ghé Tân Định, có lẽ đáng để đi bộ thêm vài con phố nữa, rẽ vào một con hẻm, ngồi xuống một hàng bánh cuốn. Đó mới là thứ khiến khu phố này được xếp trên Bangkok, Singapore và Thượng Hải.

Ảnh: FPT Shop

Ảnh: Cục Gạch Quán

Ảnh: Cục Gạch Quán

Ảnh: Cục Gạch Quán

Ảnh: PK Maltroom

Ảnh: Å by T.U.N.G

Ảnh: Å by T.U.N.G

Ảnh: Å by T.U.N.G

Ảnh: Tales by Chapter

Ảnh: Tales by Chapter

Ảnh: Tales by Chapter

Ảnh: Bánh Cuốn Tây Hồ

Ảnh: Bánh Cuốn Tây Hồ

Ảnh: Bánh Cuốn Tây Hồ

trên đường Đặng Tất, được Time Out mô tả là một căn bếp mang tinh thần nhà quê giữa thành phố. Quán nằm trong một ngôi nhà cũ, phục vụ những món ăn gia đình Việt Nam theo lối mộc mạc, và từ lâu đã là chỗ nhiều người dẫn khách nước ngoài tới khi muốn giới thiệu bữa cơm Việt đúng nghĩa.ở số 8A Đặng Tất, một quầy bar whisky theo phong cách speakeasy, tức là kiểu quán giấu mình sau một cánh cửa không biển hiệu. Điều thú vị là quán này gần như là hàng xóm của Cục Gạch Quán, hai trong năm địa chỉ được Time Out nêu tên nằm trên cùng một đoạn đường ngắn.Ảnh: PK Maltroom, nhà hàng theo đuổi ẩm thực Bắc Âu với thực đơn nếm thử, thuộc hệ thống của bếp trưởng Hoàng Tùng, người đứng sau T.U.N.G Dining ở Hà Nội., một cái tên còn khá mới trong bản đồ ẩm thực thành phố nhưng đã được Time Out xếp ngang hàng với những địa chỉ kể trên.ở số 127 Đinh Tiên Hoàng, hàng bánh cuốn lâu năm mà Time Out gọi bằng đúng cái tên nó vẫn được gọi ngoài đời.

Nhìn vào năm cái tên ấy sẽ thấy một điều khá rõ. Chúng trải từ một hàng bánh cuốn vỉa hè cho tới một nhà hàng thực đơn nếm thử kiểu Bắc Âu, từ quán cơm nhà cho tới quầy bar whisky giấu sau cánh cửa. Đó chính là thứ mà tiêu chí chấm điểm của Time Out tìm kiếm, là một khu phố nơi nhiều tầng lớp ăn uống cùng tồn tại trong bán kính vài trăm mét.

NGỌC ÁNH