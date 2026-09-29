Cơ trưởng để con trai ngồi vào ghế lái khiến toàn bộ 75 người trên máy bay thiệt mạng: Câu nói cuối cùng đầy ám ảnh

Điều tưởng như một kỷ niệm vui đã trở thành thảm kịch khi cơ trưởng cho con vào buồng lái và để cậu bé ngồi vào vị trí điều khiển máy bay.

Ngày 23/3/1994, chuyến bay Aeroflot 593 khởi hành từ Moscow (Nga) tới Hong Kong (Trung Quốc) đã gặp thảm họa, khiến toàn bộ 75 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Phi hành đoàn hôm đó gồm Cơ trưởng Andrew Viktorovich Danilov, cơ phó Igor Vasilyevich Piskaryov và cơ trưởng dự bị Yaroslav Vladimirovich Kudrinsky. Cả ba đều là những phi công giàu kinh nghiệm với hàng nghìn giờ bay. Tuy nhiên, kinh nghiệm của họ không thể ngăn được thảm họa bắt nguồn từ một quyết định tưởng chừng vô hại.

Chuyến bay đặc biệt với cơ trưởng dự bị Kudrinsky bởi đây là lần đầu hai người con của ông, Yana, 13 tuổi và Eldar, 15 tuổi, được đi nước ngoài. Muốn các con có một kỷ niệm đáng nhớ, Kudrinsky mời chúng vào buồng lái để xem cha làm việc. Dù việc cho hành khách, đặc biệt là trẻ em, tiếp cận khu vực điều khiển máy bay trái với quy định của hãng hàng không, phi hành đoàn cho rằng việc này vẫn an toàn vì hệ thống lái tự động đang được kích hoạt.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Aeroflot (Ảnh: JoanValls/Urbanandsport/NurPhoto)

Khoảng 0h43, Yana ngồi vào ghế của cha và giả vờ điều khiển máy bay. Vài phút sau, đến lượt Eldar ngồi vào vị trí này.

Ban đầu, mọi chuyện dường như vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng khoảng 0h54, tình huống bất ngờ trở nên nguy hiểm. Eldar tác động lên cần điều khiển trong hơn 30 giây, với lực lên tới khoảng 10 kg. Những tác động này đủ để ghi đè lệnh của hệ thống lái tự động, khiến chế độ tự động điều khiển máy bay bị ngắt.

Một đèn báo nhỏ bật sáng để cảnh báo phi công về sự thay đổi, nhưng tín hiệu quá khó nhận thấy và không được phi hành đoàn phát hiện kịp thời. Khi chế độ lái tự động không còn hoạt động, máy bay bắt đầu nghiêng. Góc nghiêng của cánh khiến máy bay mất ổn định và bắt đầu giảm độ cao.

Nhận ra nguy hiểm, cơ trưởng Kudrinsky lập tức yêu cầu con trai rời khỏi ghế điều khiển.

"Eldar, tránh ra. Ra phía sau, ra phía sau Eldar! Con thấy nguy hiểm rồi đúng không? Tránh ra, tránh ra Eldar! Tránh ra, tránh ra. Bố bảo con tránh ra!", ông hét lên.

Phi hành đoàn sau đó cố gắng giành lại quyền kiểm soát máy bay. Tuy nhiên, những thao tác điều khiển trong tình huống khẩn cấp lại khiến máy bay bị ngóc lên quá mức. Máy bay rơi vào trạng thái thất tốc, sau đó xoáy xuống. Các phi công không thể đưa máy bay trở lại trạng thái bay ổn định.

Khoảng 0h58, Aeroflot Flight 593 lao xuống dãy núi Kuznetsk Alatau ở tỉnh Kemerovo, miền Nam nước Nga. Chiếc máy bay bị phá hủy hoàn toàn trong vụ va chạm. Toàn bộ 75 người trên máy bay không ai sống sót.

Sau thảm họa, Aeroflot ban đầu phủ nhận khả năng lỗi của phi công là nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, dữ liệu chuyến bay và bản ghi âm trong buồng lái sau đó đã hé lộ những gì thực sự xảy ra. Theo kết quả điều tra được công bố sau đó, việc cho trẻ em vào buồng lái và để Eldar tác động vào cần điều khiển đã dẫn tới việc hệ thống lái tự động bị ngắt. Trong khi đó, phi hành đoàn không nhận ra sự thay đổi này đủ sớm để ngăn thảm họa.

Một khoảnh khắc được gia đình kỳ vọng sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi đầu tiên của hai đứa trẻ đã kết thúc bằng một trong những thảm họa hàng không nghiêm trọng của Aeroflot, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 75 người trên chuyến bay.

Nguồn: VT