8 “khối thép khổng lồ” nặng hơn 100.000 tấn sắp mọc lên giữa biển Qatar, Việt Nam vượt nhà thầu Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ nhận gói thầu 3 tỷ USD

Đây là dự án có giá trị và khối lượng công việc lớn nhất trong lịch sử PTSC M&C.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) - trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, đơn vị thành viên của PETROVIETNAM) vừa chính thức được QatarEnergy trao Gói thầu EPIC-1 thuộc Dự án tái phát triển mỏ Maydan Mahzam.

Gói thầu EPIC-1, được gọi là Dự án Maydan Mahzam 1 (Dự án MM1), dự kiến được triển khai từ quý IV/2026 đến cuối năm 2031. Với giá trị hợp đồng dự kiến hơn 3 tỷ USD, đây là dự án có quy mô và khối lượng công việc lớn nhất mà PTSC M&C được trao thầu.

QatarEnergy là công ty năng lượng quốc gia Qatar, giữ vai trò chủ đạo trong quản lý và phát triển các nguồn tài nguyên năng lượng của đất nước. Trong chiến lược hiện đại hóa hạ tầng và nâng cao hiệu quả khai thác, QatarEnergy đang triển khai chương trình tăng cường khai thác mỏ Maydan Mahzam - một trong những mỏ dầu ngoài khơi lâu đời của Qatar, được đưa vào khai thác từ năm 1965.

Sơ đồ mỏ Maydan Mahzam

Sau hơn 6 thập niên vận hành, sản lượng mỏ Maydan Mahzam có xu hướng suy giảm. Trước mục tiêu duy trì sản lượng ở mức khoảng 25.000 thùng/ngày, QatarEnergy triển khai chương trình tăng cường khai thác trên toàn mỏ, gồm đóng mới, nâng cấp các giàn khai thác, mở rộng hệ thống đường ống và bổ sung trang thiết bị. Trong tổng thể chương trình này, Dự án MM1 giữ vai trò trung tâm.

Việc tham gia đấu thầu và vượt qua các nhà thầu tầm cỡ quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ để trúng thầu Dự án MM1 khẳng định năng lực trên trường quốc tế của PTSC/PTSC M&C, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của các nhà thầu Việt Nam. Dự án cũng tạo động lực quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở ra cơ hội tăng trưởng và nâng cao vị thế, uy tín của PTSC/PTSC M&C trong vai trò tổng thầu EPC/EPCI cho các dự án năng lượng quy mô lớn, qua đó góp phần hiện thực hóa Chiến lược phát triển bền vững của PTSC.

Trong Dự án MM1, PTSC M&C đảm nhận vai trò tổng thầu EPCIC, chịu trách nhiệm tổng thể từ thiết kế, mua sắm, chế tạo, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối đến chạy thử 8 cấu kiện mới, có tổng trọng lượng hơn 100.000 tấn; đồng thời thực hiện công tác cải hoán, đấu nối và tích hợp với các công trình hiện hữu.

Các cấu kiện chính của Dự án MM1 bao gồm giàn công nghệ trung tâm (Processing Platform) PS2K; giàn tiện ích và khu nhà ở (Utilities & Living Quarters Platform) PS2L; giàn ống đứng (Riser Platform) PS2R; giàn đầu giếng (Wellhead Platform) MMI06C; hệ thống cầu dẫn, kết cấu đỡ cầu dẫn và các hạng mục liên quan.

Với quy mô nêu trên, Dự án MM1 có giá trị và khối lượng công việc lớn nhất trong lịch sử PTSC M&C. Dự án MM1 được triển khai trên nền tảng năng lực và kinh nghiệm mà Công ty đã tích lũy qua nhiều dự án.

Cụ thể, khối thượng tầng giàn công nghệ trung tâm khai thác dầu PS2K có trọng lượng khoảng 19.000 tấn; trong khi đó, PTSC M&C hiện đang triển khai giàn công nghệ trung tâm khai thác khí có trọng lượng lên đến 26.000 tấn. Các hạng mục còn lại, bao gồm công tác hoán cải ngoài khơi, cũng kế thừa kinh nghiệm thực tiễn của Công ty qua các dự án đã thực hiện, trong đó có những dự án quốc tế nói chung và tại Qatar nói riêng.