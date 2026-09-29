Tìm thấy nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ bất ngờ mất tích, gia đình bất ngờ khi biết lý do

Công an đã tìm thấy anh Phan Văn Khải (là sinh viên năm cuối Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) được gia đình trình báo mất liên lạc cách đây hơn 10 ngày khi người này đang ở TP.Cần Thơ.

Ngày 28/9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bàn giao Phan Văn Khải (21 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, sinh viên năm cuối Trường đại học Công nghiệp TP.HCM) cho Công an phường An Phú Đông để bàn giao cho gia đình.

Trước đó, người thân của anh Khải tới công an trình báo về việc mất liên lạc nhiều ngày. Anh Khải sinh sống cùng người anh trai ở phòng trọ trên đường Võ Thị Thừa (phường An Phú Đông, TP.HCM). Gần đây, anh Khải đăng ký chạy xe ôm công nghệ vào thời gian rảnh.

Chiều 16/7, anh Khải rời phòng trọ, mặc đồng phục xe ôm công nghệ và chạy xe về hướng TP.Thủ Đức cũ. Tối cùng ngày, người anh trai của anh Khải nhiều lần gọi điện nhưng không thấy em trai bắt máy.

Quá lo lắng, ngày 17/7, người này gọi điện thông báo sự việc cho gia đình. Sau khi nhận được thông tin, cha mẹ anh từ quê vào TP.HCM để cùng tìm kiếm anh Khải. Qua tìm kiếm không thấy nên người thân tới công an trình báo nhờ hỗ trợ tìm anh Khải.

Công an vào cuộc điều tra xác minh phát hiện anh Khải đang có mặt tại một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt (phường Cái Khế, TP.Cần Thơ) nên đưa về làm việc. Tại đây, bước đầu Khải thừa nhận đã chủ động bỏ đi trốn gia đình và cắt liên lạc.

Theo lời của Khải, nguyên nhân xuất phát từ việc Khải bị phát sinh nợ nần khoảng 150 triệu đồng nên không muốn cho gia đình biết. Khải không nghiện ma túy, không có tiền án, tiền sự.

Hiện Phòng PC02 đã đưa anh Khải về TP.HCM, bàn giao cho Công an phường An Phú Đông và gia đình.