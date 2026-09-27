TP.HCM: Bắt Nguyễn Thái Tuấn SN 2002 lái ô tô tông 2 chị em rồi bỏ trốn

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thái Tuấn là người lái xe ô tô tông 2 chị em đi xe máy rồi bỏ trốn nên bắt tạm giam.

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Tuấn (SN 2002, trú phường Vũng Tàu) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 21h29 ngày 20/9, anh Nguyễn Đình Huy (SN 2006, phường Rạch Dừa) điều khiển xe máy biển số 72C1-447.91 lưu thông trên đường Trương Công Định theo hướng từ đường Lê Hồng Phong đi đường Thống Nhất mới, phía sau chở chị ruột Nguyễn Thị Thương (SN 1999).

Khi đi tới trước số 313 Trương Công Định, phường Vũng Tàu, TP.HCM thì xe máy của anh Huy bị xe ô tô đi từ phía sau chạy đến va chạm vào. Vụ việc làm chị Thương, anh Huy và xe máy bị ngã xuống đường. Sau khi gây tai nạn, xe ô tô không dừng lại mà rời khỏi hiện trường.

Sau đó, đoạn video từ camera khu vực hiện trường vụ tai nạn được đăng tải trên các trang mạng xã hội, gây dư luận, bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Nguyễn Thái Tuấn tại hiện trương vụ tai nạn. Ảnh: Công an cung cấp

Công an đã vào cuộc điều tra truy tìm người điều khiển và chiếc xe ô tô bỏ trốn. Sáng 21/9, công an phát hiện xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy là xe ô tô có màu sơn trắng, nhãn hiệu Mercedes, mang biển số 72A-786.xx đỗ tại khu vực trước số 75 Bà Huyện Thanh Quan, phường Vũng Tàu.Công an xác định người điều khiển xe ô tô bỏ trốn là Nguyễn Thái Tuấn nên đưa về làm việc.

Tại công an, Tuấn khai lái xe ô tô trên đến nhà hàng tiệc cưới Aroma Center tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, để đón người quen.

Khi đến khu vực trước số 313 Trương Công Định thì xe va chạm vào phía sau xe máy do anh Huy điều khiển. Sau khi gây tai nạn, thấy anh Huy và chị Thương bị ngã xuống đường, lo sợ trách nhiệm nên Tuấn đã điều khiển xe ô tô bỏ trốn, lái xe đến khu vực đường Hoàng Hoa Thám (trước nhà hàng Aroma Center), sau đó lái về đỗ tại khu vực trước số 75 Bà Huyện Thanh Quan…

Sau tai nạn, anh Huy và chị Thương được chuyển đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Huy và chị Thương đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Tuấn.