Hải quan siết nợ thuế, nhiều giám đốc bị tạm hoãn xuất cảnh

Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội, tạm giữ hình sự Vũ Thị Huệ (SN 1992) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy sau khi người này tự giác giao nộp 0,338 gam heroin.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 25/09, tại thôn Nam Phú, xã Phú Xuyên, Công an xã Phú Xuyên kiểm tra hành chính đối với Vũ Thị Huệ (SN 1992, HKTT: TDP Châu Giang, phường Duy Tân, Ninh Bình).

Quá trình làm việc, đối tượng Huệ đã tự giác giao nộp 0,338 gam ma túy Heroin.

Đối tượng Vũ Thị Huệ tại hiện trường. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Ngay trong ngày, Công an xã Phú Xuyên đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Huệ phục vụ điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.