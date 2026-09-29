Cảnh tượng gây chú ý trên cầu Nhật Tân giờ cao điểm sau khi tháo biển báo khoảng cách
Sau khi Sở Xây dựng Hà Nội tạm thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, dòng phương tiện qua cầu thông thoáng hơn.
Trong khung giờ cao điểm chiều 28/9, giao thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) ghi nhận tình trạng khá thông thoáng. Dù lượng phương tiện lưu thông tương đối đông, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Theo ghi nhận thực tế, dòng phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân duy trì liên tục ở cả hai chiều. Các phương tiện di chuyển với tốc độ ổn định, không xuất hiện tình trạng ùn ứ hay dồn xe cục bộ.
Cảnh tượng gây chú ý trên cầu Nhật Tân giờ cao điểm sau khi tháo biển báo khoảng cách
Tại khu vực giữa cầu cũng như các đoạn đường dẫn lên, xuống cầu, giao thông diễn ra tương đối thuận lợi. Lượng phương tiện tuy đông nhưng không gây áp lực lớn lên việc lưu thông, các dòng xe vẫn di chuyển đều, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
Tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân trong giờ cao điểm chiều 28/9 nhìn chung ổn định, giúp người dân di chuyển qua khu vực thuận tiện.
Trong khung giờ cao điểm buổi sáng 29/9, giao thông trên cầu Nhật Tân tiếp tục duy trì trạng thái thông thoáng. Lượng phương tiện lưu thông qua cầu khá đông, song các dòng xe vẫn di chuyển liên tục, tốc độ ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Tại các đoạn giữa cầu và khu vực đường dẫn lên, xuống cầu, các phương tiện lưu thông tương đối thuận lợi, bảo đảm việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm.
Nhìn chung, sau khi triển khai phương án tổ chức giao thông mới, tình hình lưu thông trên cầu Nhật Tân trong các khung giờ cao điểm chiều 28/9 và sáng 29/9 tương đối ổn định.
Trước đó, ngày 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân. Theo phương án này, tốc độ tối đa đối với ô tô trên cả 3 làn được điều chỉnh xuống 80 km/h, thay vì mức 90 km/h áp dụng trước đó ở làn ô tô sát dải phân cách. Thời gian thí điểm kéo dài 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.
Cùng với việc điều chỉnh tốc độ, cơ quan chức năng đã bổ sung các mốc và vạch sơn nhằm hỗ trợ tài xế xác định khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.
Tuy nhiên, trong ngày đầu triển khai, một số biển báo khoảng cách an toàn đã được Sở Xây dựng Hà Nội tạm thu hồi. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, việc này nhằm tiếp tục tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu rõ mục đích của hệ thống biển báo, tránh tâm lý lo ngại bị xử phạt.