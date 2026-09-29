Sau khi Sở Xây dựng Hà Nội tạm thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, dòng phương tiện qua cầu thông thoáng hơn.

Trong khung giờ cao điểm chiều 28/9, giao thông trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) ghi nhận tình trạng khá thông thoáng. Dù lượng phương tiện lưu thông tương đối đông, các phương tiện vẫn di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo ghi nhận thực tế, dòng phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân duy trì liên tục ở cả hai chiều. Các phương tiện di chuyển với tốc độ ổn định, không xuất hiện tình trạng ùn ứ hay dồn xe cục bộ.

Cảnh tượng gây chú ý trên cầu Nhật Tân giờ cao điểm sau khi tháo biển báo khoảng cách

Chiều 27/9, Sở Xây dựng thành phố cho tháo loạt biển thông báo khoảng cách hai bên thành cầu Nhật Tân sau ba ngày lắp đặt.

Các phương tiện lưu thông trên cầu Nhật Tân trong giờ cao điểm chiều 28/9, giao thông nhìn chung thông thoáng.

Dòng xe di chuyển ổn định trên cầu Nhật Tân, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Lượng phương tiện qua cầu Nhật Tân tương đối đông nhưng vẫn duy trì lưu thông liên tục.

Tại khu vực giữa cầu cũng như các đoạn đường dẫn lên, xuống cầu, giao thông diễn ra tương đối thuận lợi. Lượng phương tiện tuy đông nhưng không gây áp lực lớn lên việc lưu thông, các dòng xe vẫn di chuyển đều, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân trong giờ cao điểm chiều 28/9 nhìn chung ổn định, giúp người dân di chuyển qua khu vực thuận tiện.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các biển khoảng cách nhằm hỗ trợ tài xế ước lượng cự ly với phương tiện phía trước, không phải căn cứ để xử phạt. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, điều tiết giao thông và hoàn thiện hệ thống biển báo để bảo đảm an toàn trên toàn tuyến.

Trong khung giờ cao điểm buổi sáng 29/9, giao thông trên cầu Nhật Tân tiếp tục duy trì trạng thái thông thoáng. Lượng phương tiện lưu thông qua cầu khá đông, song các dòng xe vẫn di chuyển liên tục, tốc độ ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Tại các đoạn giữa cầu và khu vực đường dẫn lên, xuống cầu, các phương tiện lưu thông tương đối thuận lợi, bảo đảm việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm.

Nhìn chung, sau khi triển khai phương án tổ chức giao thông mới, tình hình lưu thông trên cầu Nhật Tân trong các khung giờ cao điểm chiều 28/9 và sáng 29/9 tương đối ổn định.

Giao thông trên cầu Nhật Tân trong giờ cao điểm sáng 29/9 khá thông thoáng, các phương tiện di chuyển ổn định.

Giao thông trên cầu Nhật Tân trong giờ cao điểm sáng 29/9 khá thông thoáng, các phương tiện di chuyển ổn định.

Lượng phương tiện lưu thông qua cầu Nhật Tân khá đông vào buổi sáng nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trước đó, ngày 27/9, Hà Nội bắt đầu thí điểm phương án tổ chức giao thông mới trên cầu Nhật Tân. Theo phương án này, tốc độ tối đa đối với ô tô trên cả 3 làn được điều chỉnh xuống 80 km/h, thay vì mức 90 km/h áp dụng trước đó ở làn ô tô sát dải phân cách. Thời gian thí điểm kéo dài 6 tháng, từ ngày 27/9/2026 đến hết ngày 27/3/2027.

Cùng với việc điều chỉnh tốc độ, cơ quan chức năng đã bổ sung các mốc và vạch sơn nhằm hỗ trợ tài xế xác định khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Dòng xe nối nhau di chuyển trên cầu Nhật Tân, duy trì lưu thông liên tục ở cả hai chiều.

Tuy nhiên, trong ngày đầu triển khai, một số biển báo khoảng cách an toàn đã được Sở Xây dựng Hà Nội tạm thu hồi. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, việc này nhằm tiếp tục tuyên truyền để người tham gia giao thông hiểu rõ mục đích của hệ thống biển báo, tránh tâm lý lo ngại bị xử phạt.