Công nhân may ở Quảng Trị ngồi chờ trước cổng doanh nghiệp đòi lương

TPO - Sáng 29/9, hàng chục công nhân Công ty TNHH TM May Thăng Long ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị tập trung trước cổng công ty để đòi tiền lương mà họ cho biết đã bị chậm hai tháng. Phóng viên liên hệ giám đốc doanh nghiệp nhưng chưa nhận được phản hồi.

Cổng đóng, công nhân ngồi chờ bên ngoài

Sáng 29/9, tại trụ sở Công ty TNHH TM May Thăng Long ở tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Đồng Sơn, hàng chục công nhân có mặt từ sớm. Một số người ngồi chờ trong khu vực nhà giữ xe phía ngoài, mắt hướng về cánh cổng sắt đang đóng.

Phía trước cổng Công ty may Thăng Long.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, một nhóm công nhân đã vào được bên trong, nhưng phần lớn vẫn ở ngoài cổng. Phía đối diện họ là các nhân viên bảo vệ; không có lãnh đạo công ty ra gặp công nhân tại thời điểm phóng viên có mặt. Người muốn qua cổng phải trèo qua vì bảo vệ không mở cửa.

Công nhân ngồi trong các nhà xe.

Khi phóng viên đề nghị vào trong để tìm hiểu sự việc, bảo vệ cho biết phải xin ý kiến lãnh đạo. Sau một cuộc điện thoại, bảo vệ thông báo lãnh đạo không đồng ý.

Chị Nguyễn Thị Minh Lương cho biết đã làm việc tại công ty từ năm 2018, mức lương khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Theo chị, hai tháng qua chị chưa nhận được lương. “Công ty hứa ngày 30/9 sẽ trả. Nhưng thấy có dấu hiệu chuyển tài sản đi nên chúng tôi đến đây để đòi lương” - chị Lương nói.

Đối diện công nhân là các bảo vệ mà không có lãnh đạo công ty.

Cùng có mặt trước cổng, anh Nguyễn Thanh Thế, công nhân may, cho biết mức lương của anh hơn 10 triệu đồng mỗi tháng và cũng đã hai tháng chưa được trả. Anh nói công nhân tập trung sau khi thấy máy móc được tháo dỡ, đưa ra khỏi công ty.

Muốn vào ra phải trèo qua cổng.

Chờ câu trả lời từ doanh nghiệp

Việc máy móc được đưa đi và mục đích di chuyển tài sản hiện mới là thông tin do công nhân phản ánh. Tại thời điểm ghi nhận, phóng viên chưa có thông tin từ doanh nghiệp để xác minh việc này, cũng như nguyên nhân chậm trả lương và thời điểm thanh toán cụ thể.

Một số công nhân đã vào được bên trong.

Phóng viên đã gọi điện cho ông Đặng Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH TM May Thăng Long, để hỏi về các nội dung công nhân phản ánh nhưng không liên lạc được.

Phía trong, máy móc đã được chuyển đi. Ảnh công nhân cung cấp.

Trong khi chờ câu trả lời từ phía công ty, nhiều công nhân vẫn ngồi phía ngoài cánh cổng sắt, mong nhận được tiền lương sau hai tháng chờ đợi.