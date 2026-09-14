2 nữ công nhân mỗi người nhận 4 tỷ đồng tiền mặt

Sau giờ tan ca, 2 nữ công nhân mua xổ số của người bán dạo. Khoảnh khắc đó đã khiến họ đổi đời.

Thông tin 2 nữ công nhân trúng 4 tờ vé số độc đắc mới đây đã khiến nhiều người xuýt xoa. Chia sẻ trên báo Thanh Niên , chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng độc đắc cho 2 nữ công nhân may mắn.

fffffe

4 tờ vé số mang dãy số 267025 của đài Sóc Trăng, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 9/9. Chủ đại lý vé số chia sẻ, 2 nữ công nhân sống ở phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Sau giờ tan ca, mỗi người mua 2 tờ vé số từ người bán dạo. Khi biết tin trúng độc đắc, 2 nữ công nhân đã nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt. Mỗi người nhận 4 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Chị Lan cho biết thêm, 2 nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Họ dự định sẽ dùng số tiền trúng thưởng để sửa nhà.

4 tờ vé số đem lại may mắn cho 2 nữ công nhân. (Ảnh: Đại lý vé số)

Trước đó vào ngày 31/8, một nữ công nhân ngoài 40 tuổi ở Tây Ninh cũng đã trúng giải độc đắc, nhận số tiền 2 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Chia sẻ trên báo Dân trí , anh Tú (trú tại TP.HCM), chủ đại lý vé số đổi thưởng cho nữ công nhân cho hay, theo lời kể của người phụ nữ may mắn, trước đó, chị này mượn của đồng nghiệp 20.000 đồng. Khi có tiền, chị đem trả.

Người đồng nghiệp thì không nhớ mình cho mượn tiền. Khi nhận lại số tiền, người đồng nghiệp đã mua 2 tờ vé số rồi chia mỗi người một tờ. Không ngờ, 2 tờ vé số ấy đều trúng độc đắc. Tờ vé số mang dãy số 061923, trúng giải đặc biệt xổ số TP.HCM ngày 31/8.

Sau khi nữ công nhân liên hệ, anh Tú đã về tận Tây Ninh để đổi thưởng cho khách. Chị này nhận toàn bộ tiền thưởng bằng tiền mặt và dự định sử dụng số tiền này làm vốn làm ăn, ổn định cuộc sống.