Ngay tháng sau sẽ khởi công siêu cảng gần 5 tỷ USD, đủ sức đón được tàu container lớn nhất thế giới

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có diện tích khoảng 571ha, được thiết kế để đón những tàu container lớn nhất thế giới với sức chở khoảng 24.000 TEU.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về tiến độ triển khai và hạ tầng kết nối dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu liên danh nhà đầu tư tăng tốc triển khai, chủ động chuẩn bị nguồn vốn, nhân lực và các nguồn lực cần thiết; tập trung hoàn tất hồ sơ, thủ tục và các điều kiện liên quan, bảo đảm khởi công dự án trong tháng 10/2026.

Từ nay đến thời điểm khởi công, liên danh nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ từng mốc công việc, đơn vị thực hiện và thời hạn hoàn thành; đồng thời đưa ra giải pháp xử lý đối với những phần việc đang chậm tiến độ.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và liên danh nhà đầu tư khẩn trương rà soát toàn bộ trình tự, thủ tục và hồ sơ còn lại của dự án, nhằm bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong tháng 10/2026.

Đối với hạ tầng kết nối, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành nhanh chóng hoàn tất thủ tục đầu tư tuyến đường dài 3 km từ Phước An đến khu vực kết nối dự án để khởi công trong tháng 9/2026, đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Về đường sắt, TP.HCM đang nghiên cứu các tuyến kết nối đến khu vực cụm cảng Cái Mép - Cần Giờ nhằm tăng năng lực vận chuyển hàng hóa.

Đối với đường thủy, TP.HCM dự kiến đề nghị Bộ Xây dựng nạo vét, duy trì luồng Cái Mép - Thị Vải ở độ sâu 16-18 m. Việc này nhằm bảo đảm điều kiện khai thác, tiếp nhận các tàu có tải trọng lớn khi Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đi vào hoạt động, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của cả cụm cảng trong khu vực.

Vị trí đề xuất xây Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được quy hoạch tại khu vực cù lao Phú Lợi, cửa sông Cái Mép, thuộc xã Thạnh An, TP.HCM. Dự án có diện tích khoảng 571 ha, tương đương diện tích hồ Tây, với tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án cảng biển có quy mô vốn lớn nhất từng được chấp thuận tại Việt Nam. Đáng chú ý, hệ thống cầu cảng chính của dự án dài khoảng 7,5 km, gần gấp đôi phần cầu chính của cầu Nhật Tân tại Hà Nội.

Các bến cảng được thiết kế để tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 250.000 DWT hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện. Đây là nhóm tàu container lớn nhất thế giới hiện nay, với sức chở khoảng 24.000 TEU.

Công suất thiết kế của cảng dự kiến đạt 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và tăng lên 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Quy mô này cao gần gấp 3 lần sản lượng 5,8 triệu TEU mà Tân Cảng - Cát Lái, cảng container lớn nhất Việt Nam, đạt được trong năm 2024.

Với quy mô trên, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng trở thành một trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn của khu vực châu Á.

Dự án do liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A thực hiện. Trong đó, Terminal Investment Limited Holding S.A là thành viên của MSC - hãng tàu container lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 21,5% năng lực vận tải toàn cầu.