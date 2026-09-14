Khám xét 2 kho hàng, công an thu giữ gần 1 tấn kiếm, gậy ba-ton và bình xịt hơi cay: Khởi tố Ninh Văn Thanh SN 2002

Dùng Facebook, TikTok để quảng cáo, mua bán dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện…, nam thanh niên 24 tuổi thuê hai địa điểm làm kho chứa hàng, bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ gần 800 vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ninh Văn Thanh (SN 2002, trú tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Trước đó, ngày 3/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã Nhã Nam, Công an phường Song Liễu và Công an xã Thuận An, thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, đấu tranh với Thanh do nghi vấn mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Ninh Văn Thanh cùng tang vật. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Qua đấu tranh, Thanh khai nhận từ tháng 3/2026 đến nay đã thực hiện hoạt động mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội.

Thanh sử dụng Facebook và TikTok để đăng tải hình ảnh, quảng cáo các mặt hàng như dao, kiếm, bình xịt hơi cay, kích điện... Khi có khách đặt mua, Thanh trực tiếp đóng gói và gửi hàng.

Để phục vụ hoạt động kinh doanh, Thanh thuê hai địa điểm làm kho chứa hàng tại TDP Công Hà, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh và thôn Kim Sơn, xã Thuận An, thành phố Hà Nội. Tại đây, đối tượng tập kết số lượng lớn các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trước khi bán cho khách.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Ảnh: Công an Bắc Ninh

Tiến hành khám xét hai địa điểm trên, lực lượng Công an thu giữ tổng cộng 775 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, gồm 332 kiếm Nhật, 11 kiếm dao mèo, 29 kiếm ống nhôm, 268 bình xịt hơi cay, 73 gậy ba-ton, 60 kích điện và 2 còng số 8. Tổng trọng lượng tang vật khoảng 1 tấn.

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ninh Văn Thanh để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ.

Đến ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ninh Văn Thanh về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ".

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.