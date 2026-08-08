Kiểm tra kho hàng của Phùn Thị Thủy SN 1988, phát hiện loạt bao tải dứa buộc kín khả nghi: Lời khai của chủ kho hé lộ điều gì?

Lực lượng chức năng vừa phát hiện 6 tấn chân lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại một kho hàng ở xã Hải Sơn.

Ngày 7/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 6.000 kg chân lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại địa bàn xã Hải Sơn.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, ngày 30/7/2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Hải Sơn, Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra kho tại thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, phát hiện nhiều bao tải dứa chứa chân lợn tổng trọng lượng 6.000kg. Toàn bộ số chân lợn trên là của chị Phùn Thị Thủy, sinh năm 1988, trú tại thôn Pò Hèn.

Thời điểm kiểm tra, chị Phùn Thị Thủy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số chân lợn nêu trên. Chị Thủy khai nhận số chân lợn được thu mua trôi nổi từ nhiều người trên thị trường, sau đó vận chuyển về kho tại xã Hải Sơn để chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

6.000kg chân lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Phòng Cảnh sát kinh tế đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao toàn bộ tang vật cùng hồ sơ vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.