Tất cả người dân chú ý mức phạt về cư trú tới 12 triệu đồng từ 15/9

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm trong đăng ký, quản lý cư trú sẽ chính thức áp dụng từ 15/9.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 347/2026/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026) nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Nghị định liên quan, trong đó trực tiếp điều chỉnh khung chế tài xử phạt vi phạm quy định về đăng ký, quản lý cư trú, quản lý sử dụng con dấu và đồng thời bãi bỏ hình thức xử phạt hành chính đối với một số hành vi cụ thể.

Điều chỉnh khung phạt tiền theo quy mô đối với cơ sở lưu trú vi phạm thông báo lưu trú

Nghị định 347/2026/NĐ-CP tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định tại Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký và quản lý cư trú. Cụ thể, đối với các loại hình bao gồm cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, khu công nghiệp và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thủ tục thông báo lưu trú cho khách, mức xử phạt tiền được phân định theo số lượng người vi phạm:

Quy định mới về xử phạt vi phạm quản lý và sử dụng con dấu

Bên cạnh lĩnh vực cư trú, văn bản mới cũng điều chỉnh các chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng con dấu.

Mức phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước nếu để quá thời hạn 2 ngày làm việc (kể từ ngày phát hiện mất) nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu. Khoản tiền phạt này cũng đồng thời áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị hỏng mà đơn vị không tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký lại theo quy định.

Bãi bỏ xử phạt hành chính đối với một số hành vi vi phạm

Đáng chú ý, Nghị định số 347/2026/NĐ-CP chính thức bãi bỏ việc áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với một số nhóm hành vi cụ thể sau đây:

Cung cấp dịch vụ sử dụng súng bắn sơn cho khách hàng chưa đủ 18 tuổi;

Không bố trí nhân viên y tế túc trực tại địa điểm kinh doanh dịch vụ súng bắn sơn để kịp thời xử lý sự cố phát sinh;

Bán hoặc cung cấp thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên cho các đối tượng không có giấy phép sử dụng, hoặc có giấy phép nhưng không đúng với nội dung cơ quan thẩm quyền cấp;

Sản xuất, nhập khẩu, mua bán các loại thiết bị còi, đèn phát tín hiệu ưu tiên vượt quá tiêu chuẩn kỹ thuật về âm thanh, ánh sáng theo quy định;

Bán hoặc cung cấp thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động cho các tổ chức, cá nhân chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoặc có văn bản đồng ý;

Sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc áp dụng các biện pháp ngoài khuôn khổ pháp luật cho phép trong hoạt động đòi nợ.