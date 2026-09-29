Công an phát thông báo quan trọng: Tất cả những ai đã hoặc chuẩn bị bán, cho, tặng xe cần biết để tránh bị phạt

Cơ quan Công an nhấn mạnh, theo quy định, khi mua, bán xe, người dân cần thực hiện đúng trình tự sau: Lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu - chủ xe làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số - người mua thực hiện đăng ký sang tên.

Chủ xe phải làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số khi bán xe

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc để thừa kế xe, nhiều người dân vẫn có thói quen giao luôn xe, chứng nhận đăng ký xe và biển số cho người nhận chuyển quyền sở hữu. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe và biển số xe để thực hiện thủ tục thu hồi.

Cụ thể, điểm a khoản 5 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định: khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, không giao cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe và nộp lại cho cơ quan đăng ký xe khi làm thủ tục thu hồi.

Công an cho biết, điểm b khoản 5 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn mà chưa làm thủ tục thu hồi, trước khi giải quyết thủ tục đăng ký xe, người có thẩm quyền sẽ thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Sau khi cơ quan đăng ký xe hoàn tất thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe thực hiện thủ tục đăng ký sang tên theo Điều 17 Thông tư số 79/2024/TT-BCA. Hồ sơ đăng ký sang tên gồm giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của chủ xe, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, chứng từ lệ phí trước bạ và chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Theo khoản 7 Điều 6 Thông tư số 79/2024/TT-BCA, tổ chức, cá nhân đứng tên trong chứng nhận đăng ký xe tiếp tục chịu trách nhiệm của chủ xe trong thời gian chưa thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe đối với trường hợp thuộc diện phải thu hồi.

Vì vậy, theo quy định, khi mua, bán xe, người dân cần thực hiện đúng trình tự sau: Lập giấy tờ chuyển quyền sở hữu - chủ xe làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số - người mua thực hiện đăng ký sang tên.

Công an tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, việc hoàn tất thủ tục đúng thời hạn không chỉ bảo đảm quyền lợi của các bên mà còn tránh phát sinh trách nhiệm pháp lý, vi phạm hành chính và những phiền toái về sau.

Thay đổi chủ xe máy, xe ô tô nhưng chưa sang tên chính chủ bị phạt như thế nào?

Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm phục hồi Giấy phép lái xe quy định như sau:

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: Không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định; Không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định…

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: Không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe; biển số xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; Không làm thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; Không làm thủ tục cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe theo quy định…