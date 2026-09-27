Ngỡ ngàng nhận được lỗi phạt nguội vì vượt tốc độ ở dù chưa từng tới đó, tôi phải làm sao?

Chủ nhân của chiếc xe Bugatti bất ngờ khi nhận được thông báo phạt nguội tại thời gian và địa điểm lạ, trong khi cô chưa từng tới đó.

Đầu tháng 9/2026, chị Trần Thị C.T đã gửi câu hỏi tới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thắc mắc về trường hợp vi phạm lỗi phạt nguội của mình. Cụ thể, chị T. gửi câu hỏi như sau: Tôi đã nhận được lỗi phạt nguội vượt tốc độ vào ngày 21/12/2024 cho xe ô tô 90A - 000.46 tại tỉnh Quảng Bình (trước sáp nhập) nhưng tôi chưa từng tới địa điểm đó tại thời điểm ấy. Sau khi liên hệ với Cảnh sát giao thông, tôi được yêu cầu tới trụ sở làm việc số 128 Nguyễn Hữu Cảnh (Quảng Trị) hoặc số 14 Phan Chu Trinh (Hải Phòng); song tôi không có đủ điều kiện tới hai địa điểm đó. Kính đề nghị Quý cơ quan kiểm tra tình trạng và xử lý.

Trả lời thắc mắc của công dân, Bộ công an đưa ra hướng dẫn chi tiết:

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị chức năng và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xác minh, kết quả như sau:

Qua tra cứu dữ liệu đăng ký, xe ô tô mang biển số 90A-000.46, nền màu trắng, chữ và số màu đen, nhãn hiệu Bugatti.

Đối với thông tin vi phạm được ghi nhận vào hồi 6 giờ 15 phút ngày 21/12/2024 tại Km 703 Quốc lộ 1A, địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ), kết quả kiểm tra hình ảnh cho thấy phương tiện vi phạm là xe mang biển kiểm soát 90A-000.XX có nền màu xanh, chữ và số màu trắng (không phải xe 90A-000.XX, nền màu trắng, chữ và số màu đen).

Nguyên nhân phát sinh thông báo vi phạm đối với biển kiểm soát 90A-000.XX, nền màu trắng, chữ và số màu đen được xác định do hệ thống camera nhận dạng nhầm màu nền biển số, dẫn đến việc xác định không chính xác phương tiện vi phạm.

Sau khi xác minh, ngày 17/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã cập nhật, chuyển trạng thái đối với trường hợp nêu trên từ "vi phạm" sang "không vi phạm". Kết quả xử lý đã được thông báo tới công dân Trần Thị C.T.