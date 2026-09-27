Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền, rút tiền như sau

Trường hợp tài khoản thanh toán được dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.

Chồng bị bắt, vợ vẫn tiếp tục mua bán 6.000 tài khoản ngân hàng để bán

Trên trang Fanpage chính thức của Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đăng tải thông tin cho biết, VKSND TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố Bùi Trọng Tấn (SN 1991) và vợ là Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, cùng ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Rửa tiền”.

Trong vụ án này, Đoàn Việt Hà (SN 1994, ở Hồng Hà, Hà Nội) bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Ngoài ra, 94 bị can khác cũng bị truy tố về các tội danh trên.

Theo cáo trạng, từ năm 2022, Hà trao đổi với Tấn về việc mua thông tin tài khoản ngân hàng của các cá nhân, làm giả CCCD của người bán rồi chuyển cho nhóm đối tượng lừa đảo, rửa tiền tại Bavet. Hai bên thống nhất Tấn tìm người mở tài khoản, làm giả CCCD rồi chuyển cho Hà với giá 28 triệu đồng mỗi trường hợp.

Thông tin tài khoản được kích hoạt, lưu trên các điện thoại iPhone do Hà mua. Tấn giao từng lô điện thoại chứa thông tin tài khoản cùng CCCD giả cho Hà để đưa sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

Khi tài khoản gặp sự cố như không thể chuyển tiền, bị khóa hoặc người bán tự rút tiền, nhóm Campuchia thông báo cho Hà để chuyển lại Tấn xử lý. Tấn chỉ đạo cấp dưới đưa người bán đi mở lại tài khoản, mở khóa mobile banking hoặc thu hồi tiền đã rút để chuyển lại cho nhóm ở Campuchia.

Cuối năm 2022, Tấn và các đối tượng cấp dưới tìm người bán thông tin tài khoản, hướng dẫn mỗi người mở 15 tài khoản tại 15 ngân hàng và chụp ảnh để làm CCCD giả. Các bị can đã mua bán thông tin, làm giả CCCD của 70 người với tổng cộng 1.050 tài khoản ngân hàng.

Tháng 11/2022, đường dây bị Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phát hiện, 6 đối tượng bị khởi tố. Tuy nhiên, Tấn tiếp tục hoạt động và đến năm 2023 đưa vợ là Duyên vào đường dây. Tháng 4/2023, Tấn cùng 3 đồng phạm bị bắt.

Sau khi chồng và một số đồng phạm bị bắt, Duyên vẫn liên hệ với Hà để trực tiếp thực hiện việc mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

VKS xác định Tấn là người cầm đầu, cùng Duyên chỉ đạo các bị can thực hiện mua bán khoảng 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, làm giả 500 CCCD. Nhóm này còn làm giả 90 bộ hồ sơ thành lập “doanh nghiệp ma”, mở 670 tài khoản doanh nghiệp để bán cho các đối tượng phạm tội tại Campuchia.

Tổng cộng, vợ chồng Tấn và Duyên thu lợi bất chính 2 tỷ đồng.

Hậu quả pháp lý của hành vi mua, bán tài khoản ngân hàng

Trường hợp tài khoản đó được dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản còn có thể bị truy tố về tội "rửa tiền" hoặc "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bên cạnh đó, tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa, số tiền liên quan bị tịch thu, và người bán tài khoản sẽ bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng.

Không chỉ đối mặt với án tù và thiệt hại tài chính, người bán tài khoản còn chịu hậu quả về danh dự và nhân thân.

Việc bị khởi tố hoặc có tiền án khiến lý lịch tư pháp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc xin việc làm, vay vốn, thậm chí không thể xuất cảnh.

Nhiều trường hợp tưởng rằng "chỉ bán tài khoản để kiếm thêm ít tiền" nhưng cuối cùng phải trả giá bằng cả tương lai và tự do của mình.

Khuyến cáo của cơ quan công an

Trước tình hình đó, các cơ quan công an và ngân hàng đã liên tục phát đi cảnh báo, khuyến nghị tới tất cả người dân như sau:

Ngoài ra, các cơ quan, đoàn thể, nhà trường và đặc biệt là gia đình cần tăng cường tuyên truyền cho thanh thiếu niên hiểu rõ tác hại của việc bán tài khoản ngân hàng. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là cánh cửa mở cho tội phạm mạng thâm nhập và gây nguy hại cho toàn xã hội.

Một tài khoản ngân hàng có thể chỉ đáng giá vài trăm nghìn đồng, nhưng nếu rơi vào tay kẻ lừa đảo, chủ tài khoản có thể đánh mất cả tự do, sự nghiệp và danh dự. Đừng vì chút lợi nhỏ trước mắt mà đánh đổi tương lai của chính mình. Hãy tỉnh táo, cảnh giác và nói không với việc bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng - bởi tiếp tay cho tội phạm, dù vô tình, cũng đồng nghĩa với việc chống lại pháp luật và gây hại cho cộng đồng.

Theo Cục an ninh mạng/Công an tỉnh Khánh Hòa