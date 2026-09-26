Công an thông báo tới tất cả những ai nhận tin nhắn Zalo, Messenger có nội dung sau

Một tin nhắn tưởng chừng bình thường trên Zalo, Messenger đôi khi lại là khởi đầu cho một kịch bản lừa đảo được dàn dựng từ trước.

Sự phổ biến của mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò đang tạo điều kiện để mọi người kết nối, làm quen và xây dựng các mối quan hệ mới.

Tuy nhiên, đây cũng là môi trường bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách tiếp cận, tạo dựng tình cảm rồi từng bước đưa nạn nhân vào những tình huống liên quan đến tiền bạc.

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Phú Thọ ngày 26/9, thủ đoạn lừa đảo “bẫy tình” trên mạng có nhiều biến tướng. Các đối tượng thường tạo dựng mối quan hệ giả, kiên trì trò chuyện để xây dựng lòng tin, sau đó viện dẫn những hoàn cảnh khó khăn hoặc sử dụng thông tin cá nhân để gây sức ép, buộc nạn nhân chuyển tiền.

Từ những lời hỏi han đến mối quan hệ được dàn dựng

Kịch bản thường bắt đầu khi đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo hoặc ứng dụng hẹn hò để kết bạn với người chưa từng quen biết. Thay vì đề cập ngay đến tiền bạc, chúng chủ động trò chuyện, hỏi han, chia sẻ cuộc sống và tạo cảm giác thân thiết.

Những lời hỏi han, quan tâm qua Zalo, Facebook đôi khi là bước đầu của một kịch bản lừa đảo được chuẩn bị kỹ. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Để tăng độ tin cậy, một số đối tượng sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân giả, xây dựng hình tượng người có công việc ổn định, điều kiện kinh tế tốt và cuộc sống đáng tin cậy. Việc duy trì liên lạc thường xuyên giúp mối quan hệ trực tuyến dần trở nên gần gũi, khiến nạn nhân có thể giảm sự đề phòng.

Khi đã tạo được lòng tin, đối tượng bắt đầu đưa ra những câu chuyện cần hỗ trợ tài chính. Đó có thể là việc bản thân hoặc người thân gặp tai nạn, ốm đau, công việc gặp khó khăn hay phát sinh một khoản chi cấp bách cần giải quyết.

Ban đầu, số tiền được đề nghị có thể không quá lớn. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân đồng ý chuyển tiền, đối tượng tiếp tục đưa ra những lý do mới để yêu cầu hỗ trợ thêm. Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần, khiến số tiền bị chiếm đoạt tăng lên trong khi nạn nhân vẫn tin rằng mình đang giúp đỡ người có tình cảm với mình.

Đe dọa phát tán hình ảnh để tiếp tục chiếm đoạt tiền

Không chỉ dừng lại ở việc dựng chuyện để vay mượn, một số đối tượng còn tìm cách thu thập hình ảnh, video và thông tin cá nhân của nạn nhân trong quá trình trò chuyện.

Khi đã có dữ liệu riêng tư, chúng có thể sử dụng những thông tin này để đe dọa phát tán, gây sức ép buộc nạn nhân chuyển tiền. Đây là cách thức khiến người bị hại rơi vào tình thế khó xử, lo ngại ảnh hưởng đến danh dự, công việc và các mối quan hệ cá nhân.

Ngoài ra, đối tượng có thể gửi đường link với lý do xác nhận giao dịch, nhận quà hoặc hoàn tất một thủ tục nào đó. Nếu làm theo hướng dẫn, người dùng có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân hoặc mất quyền kiểm soát tài khoản.

Điểm đáng chú ý là trong những tình huống này, việc lừa đảo không chỉ dựa vào lời nói hay câu chuyện được dựng lên, mà còn có thể kết hợp với hành vi khai thác thông tin và đe dọa để kéo dài quá trình chiếm đoạt tài sản.

Những dấu hiệu cần lưu ý khi làm quen qua mạng

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác với những tài khoản lạ nhanh chóng thể hiện tình cảm, thường xuyên né tránh gặp mặt trực tiếp, liên tục đưa ra hoàn cảnh cần hỗ trợ tài chính hoặc yêu cầu cung cấp thông tin, hình ảnh riêng tư.

Người dùng không nên chuyển tiền cho người chỉ quen biết qua mạng khi chưa xác minh rõ danh tính. Đồng thời, cần tránh cung cấp thông tin tài khoản, mã xác thực, hình ảnh giấy tờ tùy thân và không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ.

Trong trường hợp đã chuyển tiền hoặc bị đe dọa, người bị hại cần bình tĩnh, không tiếp tục làm theo yêu cầu của đối tượng. Việc lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch và những dữ liệu liên quan sẽ giúp cơ quan chức năng có căn cứ phục vụ xác minh, xử lý khi tiếp nhận trình báo.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ